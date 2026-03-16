Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഉമ്മുൽഖുവൈനിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 March 2026 4:36 PM IST
    Updated On
    date_range 16 March 2026 4:50 PM IST

    ഉമ്മുൽഖുവൈനിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഡ്രോൺ പതിച്ച്​ തീപ്പിടിത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല
    cancel

    ദുബൈ: യു.എ.ഇയിലെ ഉമ്മുൽഖുവൈനിൽ കെട്ടിടത്തിൽ ഡ്രോൺ പതിച്ച്​ തീപ്പിടിത്തം. സംഭവത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്ന്​ ഗവൺമെന്‍റ്​ മീഡിയ ഓഫീസ്​ സ്ഥിരീകരിച്ചു. തീപ്പിടിത്തം നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ടീമംഗങ്ങൾ ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

    യു.എ.ഇയിലെ ചെറിയ എമിറേറ്റുകളിലൊന്നായ ഉമ്മുൽഖുവൈനിൽ ആദ്യമായാണ്​ ഇത്തരമൊരു സംഭവം റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്യപ്പെടുന്നത്​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Drone attackUS Iran WarIsrael Iran War
    News Summary - Drone crashes into building in Umm al-Quwain, causing fire
    Similar News
    Next Story
    X