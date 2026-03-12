Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightവീണ്ടും ഡ്രോൺ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 March 2026 4:57 PM IST
    Updated On
    date_range 12 March 2026 4:57 PM IST

    വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ; ദുബൈയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തം

    text_fields
    bookmark_border
    ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല
    വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ; ദുബൈയിൽ കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടുത്തം
    cancel
    camera_alt

    ദുബൈ ക്രീക്ക്​ ഹാർബറിൽ ​ഡ്രോൺ പതിച്ച കെട്ടിടത്തിൻറെ ദൃശ്യം

    ദുബൈ: മേഖലയിൽ സംഘർഷം ആരംഭിച്ച്​ 13ദിനത്തിലും നഗരത്തിലെ ചില ഭാഗങ്ങളിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട്​ ചെയ്തു. വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ദുബൈ ക്രീക്ക്​ ഹാർബറിൽ ​കെട്ടിടത്തിൽ ഡ്രോൺ പതിച്ച്​ തീപ്പിടിച്ചതാണ്​ ആദ്യ സംഭവം. കെട്ടിടത്തിലെ എല്ലാ താമസക്കാരും സുരക്ഷിതരാണെന്നും തീ പൂർണമായും അണച്ചതായും ദുബൈ മീഡിയ ഓഫീസ്​ അറിയിച്ചു. പകൽ ഉച്ചയോടെ അൽ ബദാഅ്​ പ്രദേശത്തും ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ അധികൃതർ നേരിടുന്നതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. പിന്നീട്​ നഗരത്തിൽ ശൈഖ്​ സായിദ്​ റോഡിലെ കെട്ടിടത്തിൻറെ പുറംഭാഗത്ത്​ വ്യോമ പ്രതിരോധത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിൽ ചീളുകൾ വീണു. ചെറിയ സംഭവമാണുണ്ടായതെന്നും ഇതിലൊന്നും ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതർ സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf Newsdrone attacksUAEIsrael Iran War
    News Summary - Drone attacks again; building catches fire in Dubai
    Similar News
    Next Story
    X