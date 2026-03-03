Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം:...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 March 2026 5:41 PM IST
    Updated On
    date_range 3 March 2026 5:41 PM IST

    ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം: യു.എ.ഇയിലെ മുസഫയിൽ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന്​ തീപ്പിടിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    തീ നിയന്ത്രണ വിധേയമാക്കി, ആര്‍ക്കും പരിക്കില്ല
    ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണം: യു.എ.ഇയിലെ മുസഫയിൽ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന്​ തീപ്പിടിച്ചു
    cancel

    അബൂദബി: തിങ്കളാഴ്ച വൈകീട്ട്​ അബൂദബിയിലെ മുസഫ വ്യവസായ മേഖലയിലുണ്ടായ ഡ്രോണ്‍ ആക്രമണത്തില്‍ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന്​ തീപ്പിടിച്ചു. തീ നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കിയെന്ന് അബൂദബി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ല. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന്​ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ബാധിച്ചിട്ടില്ലെന്നും അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിയോടെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. വന്‍ ശബ്ദം ഉണ്ടാവുകയും പുക ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലായി യു.എ.ഇയുടെ വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ അബൂദബിയിലേക്ക്​ വന്ന നിരവധി ഡ്രോണുകള്‍ തകര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ മുസഫയിലെയും ഐകാഡ് വ്യവസായ മേഖലയിലെയും വെയര്‍ഹൗസുകള്‍ക്ക് മുകളില്‍ വീണതായി അബൂദബി മീഡിയ ഓഫിസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

    സംഭവത്തിൽ എണ്ണ സംഭരണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്ക് നേരിയ നാശനഷ്ടങ്ങള്‍ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും സ്ഥിതിഗതികള്‍ പൂര്‍ണമായും നിയന്ത്രണവിധേയമാണെന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയില്‍ അധികൃതർ വിശദീകരിച്ചു. പൊതുജനങ്ങള്‍ പരിഭ്രാന്തരാകരുതെന്നും ഔദ്യോഗിക സ്രോതസ്സുകളില്‍നിന്നുള്ള വിവരങ്ങള്‍ മാത്രം വിശ്വസിക്കണമെന്നും അധികൃതര്‍ കര്‍ശന നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:GCCWarIran StrikeMusafaUAEGulfhome
    News Summary - Drone attack: Oil storage facility in Musaffah, UAE, catches fire
    Similar News
    Next Story
    X