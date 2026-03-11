Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 11 March 2026 8:53 AM IST
    Updated On
    date_range 11 March 2026 8:53 AM IST

    അബൂദബിയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; റുവൈസ്​ വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപ്പിടിത്തം

    അബൂദബിയിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; റുവൈസ്​ വ്യവസായ കോംപ്ലക്സിൽ തീപ്പിടിത്തം
    അബൂദബി: എമിറേറ്റിയിലെ റുവൈസ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ കോംപ്ലക്സിൽ ഡ്രോൺ ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് തീപിടിത്തമുണ്ടായതായി അധികൃതർ അറിയിച്ചു. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് അഗ്​നിശമന സേനയും മറ്റ് അടിയന്തര സേവന വിഭാഗങ്ങളും സ്ഥലത്തെത്തി തീ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയാണെന്ന്​ അബൂദബി മീഡിയ ഓഫീസ്​ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

    ഇതുവരെ ആരും പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ടുകളില്ലെന്ന് അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. പൊതുജനങ്ങൾ ഔദ്യോഗിക ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ മാത്രമേ വിശ്വസിക്കാവൂ എന്നും അഭ്യൂഹങ്ങളോ സ്ഥിരീകരിക്കാത്ത വിവരങ്ങളോ പ്രചരിപ്പിക്കരുതെന്നും അധികൃതർ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

    TAGS:Drone attackindustrialcomplexRuwaisAbu Dhabi CSIfire breaks
    News Summary - Drone attack in Abu Dhabi; Fire breaks out in Ruwais Industrial Complex
