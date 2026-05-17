    17 May 2026 8:17 PM IST
    17 May 2026 8:17 PM IST

    യു.എ.ഇക്കു നേരെ വീണ്ടും ​ഡ്രോൺ ആക്രമണം

    മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടെണ്ണം പ്രതിരോധിച്ചു, ഒന്ന്​ ബറക ആണവ നിലയത്തിന്​ സമീപം പതിച്ചു
    ദുബൈ: യു.എസ്​-ഇറാൻ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ വഴിമുട്ടി നിൽക്കെ യു.എ.ഇക്കു നേരെ വീണ്ടും ഡ്രോൺ ആക്രമണം. ഞായറാഴ്ച മൂന്ന്​ ഡ്രോണുകളാണ്​ എത്തിയതായും ഇതിൽ രണ്ടെണ്ണം വ്യോമ പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച്​ വിജയകരമായി തടുത്തതായും യു.എ.ഇ വ്യോമ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു.

    ഒരു ഡ്രോൺ അബൂദബിയിലെ അൽ ദഫ്​റ മേഖലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന അൽ ബറക ആണവ നിലയത്തിന്​​ സമീപം പതിച്ചതായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന്​ ഇലക്ട്രിക് ജനറേറ്ററിന് തീപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്​. എന്നാൽ, ആക്രമണത്തിൽ ആർക്കും പരിക്കില്ലെന്നും ആണവ വികിരണ ഭീഷണിയില്ലെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. തീ അണക്കാനും ശ്രമം തുടരുകയാണ്​. ആണവ നിലയത്തിന്‍റെ സുരക്ഷാ പരിധിക്ക് പുറത്താണ് ആക്രമണമെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    ആക്രമണങ്ങളുടെ ഉറവിടം കണ്ടെത്താന്‍ അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്​. അതേസമയം, പടിഞ്ഞാറൻ ദിശയിൽ നിന്നാണ്​ ഡ്രോണുകൾ രാജ്യത്തേക്ക്​ പ്രവേശിച്ചതെന്ന്​ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്​. ഇത്​ സംബന്ധിച്ച അന്വേഷണം പൂർത്തിയായ ശേഷം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്ന്​ മന്ത്രാലയം വിശദീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തെ ശക്​തമായി അപലപിക്കുന്നതായും രാജ്യത്തിന്​ നേരെ ഉണ്ടാകുന്ന ഏത്​ ഭീഷണികളെയും നേരിടാൻ പൂർണ സജ്ജമാണെന്നും മന്ത്രാലയം വ്യക്​തമാക്കി.

    TAGS: Drone attack, UAE
    News Summary - Drone attack against UAE again
