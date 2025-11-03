Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ്​...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 3 Nov 2025 7:21 AM IST
    Updated On
    date_range 3 Nov 2025 7:21 AM IST

    ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ്​ മ​റ​ച്ച് വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചാ​ൽ 400 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    text_fields
    bookmark_border
    ന​മ്പ​ർ പ്ലേ​റ്റ്​ മ​റ​ച്ച് വാ​ഹ​നം ഓ​ടി​ച്ചാ​ൽ 400 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    cancel
    Listen to this Article

    അ​ബൂ​ദ​ബി: സൈ​ക്കി​ളു​ക​ള്‍, ല​ഗേ​ജ് റാ​ക്കു​ക​ള്‍, മ​റ്റെ​ന്തെ​ങ്കി​ലും വ​സ്തു​ക്ക​ള്‍ എ​ന്നി​വ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്കം വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ന​മ്പ​ര്‍ പ്ലേ​റ്റു​ക​ള്‍ വാ​യി​ക്കാ​ന്‍ ക​ഴി​യാ​ത്ത വി​ധം ഏ​തെ​ങ്കി​ലും വി​ധ​ത്തി​ല്‍ മ​റ​ച്ച് വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​നെ​തി​രെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 400 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് എ​ക്‌​സ് പോ​സ്റ്റി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പ​രി​ശോ​ധ​ന ശ​ക്ത​മാ​ണെ​ന്നും കു​റ്റ​ക്കാ​ര്‍ക്കെ​തി​രെ നി​യ​മ​ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് പ​റ​ഞ്ഞു. നി​യ​മ​പാ​ല​ക​ര്‍ക്കും റോ​ഡ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്കും വ്യ​ക്ത​മാ​യി ദൃ​ശ്യ​മാ​വു​ന്ന ലൈ​സ​ന്‍സ് പ്ലേ​റ്റു​ക​ള്‍ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് അ​നി​വാ​ര്യ​മാ​ണെ​ന്നും ഇ​തി​നു വി​ഘാ​ത​മാ​വു​ന്ന സൈ​ക്കി​ള്‍ റാ​ക്കു​ക​ള്‍ പോ​ലു​ള്ള​വ ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത​ട​ക്ക​മു​ള്ള മ​നഃ​പൂ​ര്‍വ​മ​ല്ലാ​ത്ത ന​ട​പ​ടി​ക​ളും നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​മാ​ണെ​ന്നും പൊ​ലീ​സ് വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:DrivingfinesUAEdirhams
    News Summary - Driving without a license plate will result in a fine of 400 dirhams
    Similar News
    Next Story
    X