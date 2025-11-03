നമ്പർ പ്ലേറ്റ് മറച്ച് വാഹനം ഓടിച്ചാൽ 400 ദിർഹം പിഴtext_fields
അബൂദബി: സൈക്കിളുകള്, ലഗേജ് റാക്കുകള്, മറ്റെന്തെങ്കിലും വസ്തുക്കള് എന്നിവ ഘടിപ്പിക്കുന്നതടക്കം വാഹനങ്ങളുടെ നമ്പര് പ്ലേറ്റുകള് വായിക്കാന് കഴിയാത്ത വിധം ഏതെങ്കിലും വിധത്തില് മറച്ച് വാഹനമോടിക്കുന്നതിനെതിരെ മുന്നറിയിപ്പുമായി അബൂദബി പൊലീസ്. ഇത്തരം നിയമലംഘനത്തിന് 400 ദിര്ഹം പിഴ ചുമത്തുമെന്നും പൊലീസ് എക്സ് പോസ്റ്റില് വ്യക്തമാക്കി.
ഇത്തരം നിയമലംഘനങ്ങള് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള പരിശോധന ശക്തമാണെന്നും കുറ്റക്കാര്ക്കെതിരെ നിയമനടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. നിയമപാലകര്ക്കും റോഡ് നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങള്ക്കും വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാവുന്ന ലൈസന്സ് പ്ലേറ്റുകള് വാഹനങ്ങള്ക്ക് അനിവാര്യമാണെന്നും ഇതിനു വിഘാതമാവുന്ന സൈക്കിള് റാക്കുകള് പോലുള്ളവ ഘടിപ്പിക്കുന്നതടക്കമുള്ള മനഃപൂര്വമല്ലാത്ത നടപടികളും നിയമലംഘനമാണെന്നും പൊലീസ് വിശദീകരിച്ചു.
