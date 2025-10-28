Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    28 Oct 2025 7:23 AM IST
    28 Oct 2025 7:23 AM IST

    അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​​നു​മാ​യി പൊ​ലീ​സ്​
    അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    അ​ജ്​​മാ​ൻ: ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ണ​ത കൂ​ടി​വ​രു​ന്ന സാ​ഹ​ച​ര്യ​ത്തി​ൽ ര​ണ്ടു​മാ​സ​ത്തെ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ കാ​മ്പ​യി​ൻ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ അ​ജ്​​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്. റോ​ഡ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ കു​റ​ക്കു​ക​യും ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​ത്തോ​ടെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന സം​സ്കാ​രം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​നി​ന്‍റെ ല​ക്ഷ്യം. ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്​​മെ​ന്‍റി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന കാ​മ്പ​യി​നി​ലൂ​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളെ​ക്കു​റി​ച്ച്​ ജ​ന​ങ്ങ​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​രി​ക്കും. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ സു​ര​ക്ഷ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, റോ​ഡി​ലെ എ​ല്ലാ ഉ​പ​യോ​ക്​​താ​ക്ക​ൾ​ക്കും ഭീ​ഷ​ണി​യാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി.

    ബോ​ധ​വ​ത്​​ക​ര​ണ​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ക​ർ​ശ​ന നി​യ​മ​പാ​ല​ന​ത്തി​ലൂ​ടെ​യും ജ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ജീ​വ​ൻ ര​ക്ഷി​ക്കാ​നു​ള്ള സേ​ന​യു​ടെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ്​ കാ​മ്പ​യി​​ൻ അ​ടി​വ​ര​യി​ടു​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ട്രാ​ഫി​ക്​ ആ​ൻ​ഡ്​ പ​ട്രോ​ൾ​സ്​ സെ​ക്ഷ​ൻ ത​ല​വ​ൻ ല​ഫ്​​റ്റ​ന​ന്‍റ്​ കേ​ണ​ൽ ഫൗ​ദ്​​ൽ ഖാ​ജ പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാ​ൻ ശ​രി​യാ​യ പ​രി​ശീ​ല​നം ല​ഭി​ച്ചു​വെ​ന്ന​തി​ന്‍റെ തെ​ളി​വാ​ണ്​ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്. സ​ന്ദ​ർ​ശ​ക​ർ​ക്കും വി​നോ​ദ സ​ഞ്ചാ​രി​ക​ൾ​ക്കും അം​ഗീ​കൃ​ത രാ​ജ്യാ​ന്ത​ര ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കാം. താ​മ​സ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ യു.​എ.​ഇ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ നി​ർ​ബ​ന്ധ​മാ​ണ്.

    യു.​എ.​ഇ വി​സ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​തോ​ടെ വി​ദേ​ശ ലൈ​സ​ൻ​സു​ക​ളു​ടെ സാ​ധു​ത ഇ​ല്ലാ​താ​കും. ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ആ​ദ്യ​ത​വ​ണ മൂ​ന്നു​മാ​സം ത​ട​വോ 5,000ത്തി​നും 50,000ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പി​ഴ​യോ ശി​ക്ഷ ല​ഭി​ക്കും. ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ മൂ​ന്നു​മാ​സം ത​ട​വോ 20,000 മു​ത​ൽ ല​ക്ഷം ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ​യോ ആ​യി​രി​ക്കും ശി​ക്ഷ. അം​ഗീ​കാ​ര​മി​ല്ലാ​ത്ത വി​ദേ​​ശ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച്​ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ചാ​ൽ ആ​ദ്യ​ത​വ​ണ 2,000 മു​ത​ൽ 10,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ​യാ​ണ്​ പി​ഴ. നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ആ​വ​ർ​ത്തി​ച്ചാ​ൽ 5,000ത്തി​നും 50,000ത്തി​നും ഇ​ട​യി​ൽ പി​ഴ ചു​മ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

    ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന്‍റെ ക​ണ​ക്കു​ക​ൾ പ്ര​കാ​രം അ​ജ്​​മാ​നി​ൽ ​സാ​ധു​വാ​യ ലൈ​സ​ൻ​സി​ല്ലാ​തെ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച 24,480 കേ​സു​ക​ളാ​ണ്​ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​ത്. പ്ര​ശ്നം പ​രി​ഹ​രി​ക്കേ​ണ്ട​തി​ന്‍റെ അ​ടി​യ​ന്ത​ര സാ​ഹ​ച​ര്യം എ​ടു​ത്തു​കാ​ണി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഈ ​ക​ണ​ക്കു​ക​ളെ​ന്ന്​ അ​ജ്​​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് അ​റി​യി​ച്ചു.

    News Summary - Driving without a license in Ajman is punishable by a fine of one hundred thousand dirhams.
