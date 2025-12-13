Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    13 Dec 2025 6:29 AM IST
    13 Dec 2025 6:29 AM IST

    റാ​ക് വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്റ്റ് ‘സ്മാ​ര്‍ട്ട്’

    ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​നം വ​രെ സ​മ​യ​ലാ​ഭം
    റാ​ക് വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്റ്റ് ‘സ്മാ​ര്‍ട്ട്’
    റാ​ക് പൊ​ലീ​സ് മേ​ധാ​വി അ​ലി അ​ബ്ദു​ല്ല അ​ല്‍വാ​ന്‍ അ​ല്‍ നു​ഐ​മി റാ​ക് വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ലെ വി.​ഐ.​പി സ്മാ​ര്‍ട്ട് ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്റ്റ് കാ​റി​ലെ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ള്‍ പ​രി​ശോ​ധി​ക്കു​ന്നു

    റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ: റാ​ക് വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​ര്‍ക്കാ​യി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച ‘സ്മാ​ര്‍ട്ട് ടെ​സ്റ്റ്’ സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ന്​ തു​ട​ക്ക​മാ​യ​താ​യി വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍സ് ആ​ന്‍ഡ് ഡ്രൈ​വേ​ഴ്സ് ലൈ​സ​ന്‍സി​ങ് വ​കു​പ്പ്. പു​തി​യ സം​വി​ധാ​നം വ​ഴി ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്റ്റി​ന്‍റെ സ​മ​യം ഓ​ട്ടോ​മാ​റ്റി​ക് കാ​റു​ക​ളി​ല്‍ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും മാ​ന്വ​ല്‍ കാ​റു​ക​ളി​ല്‍ 70 ശ​ത​മാ​ന​വും കു​റ​യും. അ​ഞ്ച് മി​നി​റ്റി​നു​ള്ളി​ല്‍ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ന്‍സ് ന​ല്‍കാ​ന്‍ ക​ഴി​യു​ന്ന വി.​ഐ.​പി സേ​വ​ന​വും റാ​ക് വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ വി​ല്ലേ​ജ് അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ര്‍ഷ​മാ​ണ് നൂ​ത​ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​ക്കു​ന്ന സെ​ല്‍ഫ് ട്രാ​ഫി​ക് ഇ​ന്‍സ്പെ​ക്ഷ​ന്‍ വെ​ഹി​ക്കി​ള്‍ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച​ത്. ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്റ്റ് കൂ​ടു​ത​ല്‍ ‘സ്മാ​ര്‍ട്ടാ’​ക്കാ​ൻ സെ​ല്‍ഫ് ഇ​വാ​ലു​വേ​റ്റി​ങ് കാ​ര്‍ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. പ​രീ​ക്ഷാ​ര്‍ഥി​യു​ടെ പ്ര​യ​ത്ന​വും സ​മ​യ​വും കു​റ​ച്ച് ഡ്രൈ​വി​ങ് ടെ​സ്റ്റ് ല​ളി​ത​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് സെ​ല്‍ഫ് ഇ​വാ​ലു​വേ​റ്റി​ങ് കാ​ര്‍. ഇ​തു​ള്‍പ്പെ​ടെ​യു​ള്ള നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ളും ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രു​ടെ​യും ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ടെ​യും കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളു​മാ​ണ് പൊ​തു​സേ​വ​ന​ങ്ങ​ളി​ലെ ഗു​ണ​നി​ല​വാ​രം ഉ​യ​ര്‍ത്തി​യ​ത്. വാ​ണി​ജ്യ-​വി​നോ​ദ-​വി​ജ്ഞാ​ന മേ​ഖ​ല​ക​ള്‍ തു​ട​ങ്ങി സ​ര്‍വ​രം​ഗ​ത്തും ‘സ്മാ​ര്‍ട്ട്’ പ​രി​ഷ്ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ പു​രോ​ഗ​മി​ക്കു​ന്ന ഘ​ട്ട​ത്തി​ലാ​ണ് റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ മ​നു​ഷ്യ ഇ​ട​പെ​ട​ലി​ല്ലാ​തെ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ടെ​സ്റ്റു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ല​വാ​ര​മു​ള്ള സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ളും സ​ജ്ജീ​ക​രി​ച്ച​ത്.

    യു.​എ.​ഇ​യു​ടെ വാ​ഹ​ന-​ഗ​താ​ഗ​ത നി​യ​മ​ങ്ങ​ളും പ​രീ​ക്ഷാ മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ളും പൂ​ർ​ണ​മാ​യി പി​ന്തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ് പ്ര​വ​ര്‍ത്ത​നം. റാ​സ​ല്‍ഖൈ​മ​യി​ല്‍ നി​ല​വി​ലു​ള്ള വാ​ഹ​ന ലൈ​സ​ന്‍സ് അ​പേ​ക്ഷ, ന​ട​പ​ടി ക്ര​മ​ങ്ങ​ളി​ല്‍ മാ​റ്റ​മു​ണ്ടാ​വി​ല്ല. പ​രീ​ക്ഷാ​ര്‍ഥി​യു​ടെ പ്ര​ക​ട​നം സ്വ​യം വി​ല​യി​രു​ത്തു​ന്ന സെ​ല്‍ഫ് ഇ​വാ​ലു​വേ​റ്റി​ങ് കാ​ര്‍ വി​ജ​യ-​പ​രാ​ജ​യ ഫ​ല നി​ര്‍ണ​യം വേ​ഗ​ത്തി​ല്‍ പ​രീ​ക്ഷാ​ര്‍ഥി​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കും. കാ​റി​ലെ നൂ​ത​ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​ത പ​രീ​ക്ഷാ​ഫ​ല നി​ര്‍ണ​യ​ത്തി​ല്‍ സു​താ​ര്യ​ത​യും കൃ​ത്യ​ത​യും ഉ​റ​പ്പ് വ​രു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്.

    ടെ​സ്റ്റി​ല്‍ പ​രാ​ജ​യ​ത്തി​നി​ട​യാ​ക്കി​യ വി​വ​രം കൃ​ത്യ​മാ​യി ല​ഭി​ക്കു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷാ​ര്‍ഥി​ക്ക് തു​ട​ര്‍ ടെ​സ്റ്റി​ന് കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​മാ​യ ത​യാ​റാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ള്‍ക്കും ഇ​തി​ലൂ​ടെ ക​ഴി​യും. സെ​ന്‍ട്ര​ല്‍ ക​ണ്‍ട്രോ​ള്‍ ആ​ൻ​ഡ് സ​ര്‍വൈ​ല​ന്‍സ് റൂ​മി​ല്‍ നി​ന്നു​ള്ള ഒ​രു സ്പെ​ഷ്യ​ലി​സ്റ്റ് പ​രീ​ക്ഷാ​ര്‍ഥി​യെ വി​ദൂ​ര നി​രീ​ക്ഷ​ണം ന​ട​ത്തു​ക​യും അ​വ​രു​ടെ ഫ​ലം വാ​ച​ക​സ​ന്ദേ​ശ​മാ​യി എ​ത്തി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

