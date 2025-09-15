Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 15 Sept 2025 8:17 PM IST
    Updated On
    date_range 15 Sept 2025 8:17 PM IST

    ഡെലിവറിക്ക്​ അബൂദബിയിൽ ഇനി ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനം

    ആദ്യമായി ഇത്തരമൊരു വാഹനത്തിന്​ നമ്പർപ്ലേറ്റ് അനുവദിച്ചു
    autonomous
    അബൂദബിയിൽ നിരത്തിലിറങ്ങുന്ന ഡ്രൈവറില്ലാ ഡെലിവറി വാഹനം

    അബൂദബി: എമിറേറ്റിൽ ഡെലിവറിക്ക്​ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‍റെ മുന്നോടിയായി, ആദ്യമായി ഒരു വാഹനത്തിന് അധികൃതർ നമ്പർപ്ലേറ്റ്​ അനുവദിച്ചു. നേരത്തെ ഇത്തരം ഡെലിവറി വാഹനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണയോട്ടം അധികൃതർ പൂർത്തിയാക്കിയിരുന്നു. കെ2, ഇ.എം.എക്സ്​ എന്നീ കമ്പനികളമായി സഹകരിച്ചാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​.

    എമിറേറ്റിലെ ഗതാഗത വകുപ്പായ അബൂദബി മൊബിലിറ്റി നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി 2040ഓടെ 25ശതമാനം യാത്രകൾ സ്മാർട്​ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ വഴിയാക്കാനുള്ള ലക്ഷ്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമാണ്​. ഡ്രൈവറില്ലാ ഡെലിവറി വാഹനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണയോട്ടത്തിന്‍റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളും അധികൃതർ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്​. അബൂദബി നിരത്തിലൂടെ സുരക്ഷിതമായി വാഹനം സഞ്ചരിക്കുന്നതാണ്​ ചിത്രങ്ങളിലുള്ളത്​. സ്മാർട്​ ഗതാഗത ഉപകരണങ്ങളും നിർമ്മിതബുദ്ധിയും സംയോജിപ്പിച്ചതാണ്​ വാഹനം. മനുഷ്യസ്പർശമില്ലാതെ ഓർഡറുകളുടെ ഡെലിവറി സാധ്യമാകുന്ന വാഹനം ഭാവിയുടെ ഗതാഗത മേഖലയിലെ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരിക്കുമെന്നാണ്​ വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്​.

    കെ2 കമ്പനിയുടെ ഉപവിഭാഗമായ ‘ഓട്ടോഗോ’യാണ്​ ഡ്രൈവറില്ലാ ഡെലിവറി വാഹനം വികസിപ്പിച്ചത്​. ഗതാഗതക്കുരുക്ക്​ ഒഴിവാക്കാനും നഗരപ്രദേശങ്ങളിൽ പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം കുറക്കാനും സംവിധാനം ഉപകാരപ്പെടും. നിലവിൽ മസ്​ദർ സിറ്റി കേരന്ദീകരിച്ച്​ നടപ്പിലാക്കുന്ന പദ്ധതി മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വികസിപ്പിക്കാൻ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്​. അടുത്ത മാസങ്ങളിൽ പദ്ധതി സമ്പൂർണമായും നടപ്പിലാക്കുമെന്നാണ്​ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്​.

    നേരത്തെ സ്വയം നിയന്ത്രിത ടാക്‌സി വാഹനങ്ങളുടെ സര്‍വീസ് അല്‍ റീം, അല്‍ മറിയ ദ്വീപുകളിലേക്ക് കൂടി അബൂദബി മൊബിലിറ്റി വ്യാപിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ രംഗത്തെ ആഗോള മുന്‍ നിര കമ്പനിയായ വീറൈഡ്, ടാക്‌സി സര്‍വീസ് സേവന ദാതാവായ ഊബര്‍, പ്രാദേശിക ഓപറേറ്ററായ തവസുല്‍ ട്രാന്‍സ്‌പോര്‍ട്ട് എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഇത്​ നടപ്പിലാക്കിയത്​. ഇന്‍റലിജന്‍റ്​ ഗതാഗത ഹബ്ബായി അബൂദബിയെ മാറ്റുകയെന്ന സ്മാര്‍ട്ട് ആന്‍ഡ് ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റംസ് കൗണ്‍സിലിന്‍റെ ലക്ഷ്യങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത്​. നേരത്തേ യാസ് ഐലന്‍ഡ്, സഅദിയാത്ത് ഐലന്‍സ് എന്നിവിടങ്ങളിലും ഇവിടെ നിന്ന് സായിദ് അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കുമായിരുന്നു സ്വയം നിയന്ത്രിത ടാക്‌സി വാഹനങ്ങള്‍ നിയോഗിച്ചത്.



    Abu Dhabi, Driverless vehicles
