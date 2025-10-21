Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 21 Oct 2025 11:33 PM IST
    Updated On
    date_range 21 Oct 2025 11:33 PM IST

    അബൂദബിയിൽ റോഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനം

    കോർണിഷ് മേഖലയിലാണ് റോബോസ്വീപ്പർ രംഗത്തിറക്കിയത്​
    അബൂദബിയിൽ റോഡ് വൃത്തിയാക്കാൻ ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനം
    റോബോസ്വീപ്പർ, ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനം

    Listen to this Article

    അബൂദബി: നഗരത്തിലെ കോർണിഷ്​ പരിസരത്തെ റോഡുകൾ വൃത്തിയാക്കാൻ ഇനി ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനം. റോബോസ്വീപ്പർ എന്ന ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനമാണ്​ അധികൃതർ രംഗത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്​. മനുഷ്യസഹായമില്ലാതെ തെരുവുകൾ വൃത്തിയാക്കാനും അണുമുക്തമാക്കാനും റോബോ സ്വീപ്പറിന് കഴിയും.

    ആദ്യഘട്ടത്തിൽ അബൂദബി കോർണിഷിലെ തെരുവും, പാതയോരങ്ങളും പെഡസ്ട്രിയൻ ക്രോസിങും വൃത്തിയാക്കാനാണ് ഇത് രംഗത്തിറക്കുക. നേരത്തേ നിശ്ചയിച്ച റൂട്ടിൽ അപകമുണ്ടാക്കാതെ സഞ്ചരിച്ച് പ്രദേശം കൃതൃമായി വൃത്തിയാക്കാൻ ഈ വാഹനത്തിന് കഴിയും.

    എമിറേറ്റിലെ സ്മാർട്ട് ആൻഡ് ഓട്ടോണമസ് സിസ്റ്റംസ് കൗൺസിലിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ കെ2 അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഓട്ടോഗോയാണ്​ വാഹനം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്​. അബൂദബി മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്‌പോർട്ട് വകുപ്പാണ്(ഡി.എം.ടി) പദ്ധതിയുടെ മേൽനോട്ടം നിർവഹിക്കുന്നത്.

    സെൻസറുകളും നവീന നാവിഗേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളും ഉപയോഗിച്ചാണ്​ റോബോസ്വീപ്പറുകൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്​. മുൻകൂട്ടി പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത റൂട്ടുകളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തിൽ നേരിട്ടുള്ള മനുഷ്യ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല. നടപ്പാതകൾ, പൊതു ഇടങ്ങൾ, കാൽനടയാത്രക്കാർക്കുള്ള ഇടങ്ങൾ തുടങ്ങിയവ ഉൾകൊള്ളുന്ന നഗര മേഖലയിലെ സാഹചര്യത്തിന്​ അനുസരിച്ച്​ രൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തതാണ്​ റോബോസ്വീപ്പർ.

    മികച്ച പൊതുശുചിത്വം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനൊപ്പം തൊഴിലാളികളെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറക്കാനും സഹായിക്കും.റോബോസ്വീപ്പർ ഉപയോഗിച്ച്​ ശുചീകരണം നടത്തുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ അധികൃതർ സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    ഭാവി നഗരങ്ങൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിൽ സുപ്രധാനമായ മുന്നേറ്റത്തെയാണ്​ റോബോസ്വീപ്പറുകൾ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നതെന്നും അബൂദബിയുടെ കാഴ്ചപ്പാടിന്​ അനുസരിച്ച്​ സാ​ങ്കേതിക രംഗത്ത്​ കൂടുതൽ നിക്ഷേപത്തിന്​ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്നും കെ2 മാനേജിങ്​ ഡയറക്ടർ സീൻ ടിയോ പറഞ്ഞു.


