Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    date_range 27 Feb 2026 7:38 PM IST
    date_range 27 Feb 2026 7:38 PM IST

    അബൂദബിയിൽ ഡ്രൈവറില്ല ട്രക്കുകളുടെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം തുടങ്ങി

    കിങ്​ ഖലീഫ ഇകണോമിക്​ മേഖലയിലാണ്​ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നത്​
    അബൂദബിയിൽ ഡ്രൈവറില്ല ട്രക്കുകളുടെ പരീക്ഷണ ഓട്ടം തുടങ്ങി
    അബൂദബി: ചരക്കുഗതാഗത രംഗത്ത്​ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റമെന്ന്​ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഡ്രൈവറില്ലാ ട്രക്കുകളുടെ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന്​ തുടക്കമിട്ട്​ അബൂദബി. അബൂദബി സംയോജിത ഗതാഗത കേന്ദ്രമാണ്​ (ഐ.ടി.സി) പൈലറ്റ്​ പദ്ധതിക്ക്​ തുടക്കമിട്ടത്​. മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്​ ആൻഡ്​ നോർത്ത്​ ആഫ്രിക്ക​ മേഖലയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആദ്യ പദ്ധതിയാണ്​.

    ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹന സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന ആഗോള കമ്പനിയായ ഓട്ടോടെക്​, എ.ഡി പോർട്​സ്​ ഗ്രൂപ്പ്​ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ച്​​ അബൂദബി ഇകണോമിക്​ മേഖലയിലാണ്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പദ്ധതി പരീക്ഷണാടിസ്ഥാനത്തിൽ ആരംഭിച്ചത്​. എമിറേറ്റിലെ വിവിധ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളിൽ സ്വയം നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കുന്ന നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പുതിയ നീക്കം.

    വ്യവസായ, ലോജിസ്റ്റിക്സ്​ മേഖലകളിൽ സ്വയം നിയന്ത്രിത ട്രക്കുകളുടെ പ്രവർത്തനം വിലയിരുത്തുന്നതിലാണ്​ പരീക്ഷണ ഓട്ടം ശ്രദ്ധകേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതെന്ന്​ ഐ.ടി.സി വ്യക്​തമാക്കി. അംഗീകൃത നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടുകൾക്കും പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ച്​ കിങ്​ ഖലീഫ ഇകണോമിക്​ മേഖലയിലെ പ്രത്യേക റൂട്ടുകളിലൂടെയാണ്​ ട്രക്കുകൾ ഡ്രൈവറില്ലാതെ ഓടിയത്​. 2025 മുതൽ ഐ.ടി.സിയുടെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ഓട്ടോടെക്​ കമ്പനി നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) അധിഷ്​ഠിത സ്വയം നിയന്ത്രിത​ ഡ്രൈവിങ്​ സംവിധാനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തിവരുന്നുണ്ട്​.

    ഉയർന്ന സുരക്ഷ മാനദണ്ഡങ്ങളും പ്രവർത്തന കാര്യക്ഷമതയും ഉറപ്പുവരുത്തി​ പ്രാദേശിക, ചരക്ക്​ ഗതാഗത ആവശ്യങ്ങൾക്ക്​ സ്വയം നിയന്ത്രണ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ എത്രത്തോളം പ്രായോഗികമാണെന്ന്​ വിലയിരുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന്​ ശേഷമാണ്​ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന്​ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കമ്പനി തുടക്കമിട്ടിരിക്കുന്നത്​.

    എമിറേറ്റിലെ സ്മാർട്ട്​ ഗതാഗത രംഗത്തെ മുന്നോട്ടുനയിക്കുന്നതിൽ ഈ പദ്ധതി സുപ്രധാനമായ നാഴികല്ലാണെന്ന്​ ഐ.ടി.സി ആക്ടിങ്​ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. അബ്​ദുല്ല ഹമദ്​ അൽഗഫേലി പറഞ്ഞു. യാത്ര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്കൊപ്പം ചരക്ക്​ ഗതാഗത മേഖലയിലും സ്വയം നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങൾ വ്യാപിപ്പിക്കാനുള്ള തീരുമാനമാണ്​ ഇത്​ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്​തമാക്കി.

    യു.എ.ഇ നാഷണൽ സ്ട്രാറ്റജി ഫോർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് 2031ന് അനുസൃതമായി സ്മാർട്ട്​ ഗതാഗത മാർഗങ്ങളും സ്വയം നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും സ്വീകരിക്കുന്നതിൽ മുൻനിര പ്രാദേശിക കേന്ദ്രമായി അബൂദബിയുടെ സ്ഥാനം ശക്​തിപ്പെടുത്തുകയാണ്​ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

    TAGS:Abu Dhabitrial runtrucksdriverless
    News Summary - Driverless trucks begin trial run in Abu Dhabi
