Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 10 Jan 2026 10:07 AM IST
    Updated On
    date_range 10 Jan 2026 10:07 AM IST

    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 65 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ

    text_fields
    bookmark_border
    ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ങ്ങു​ക
    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ആ​ദ്യ ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 65 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ
    cancel
    camera_alt

    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ ന​ട​പ്പാ​ക്കു​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ അ​ട​യാ​ള​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ മാ​പ്പ്

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ റോ​ബോ​ടാ​ക്സി സേ​വ​ന​ങ്ങ​ൾ ആ​ദ്യ​ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ 65 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ആ​രം​ഭി​ക്കും. ര​ണ്ട് മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ 65 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ൾ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി(​ആ​ർ.‌​ടി.‌​എ) ​ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ടാ​ക്സി​ക​ൾ നി​ര​ത്തി​ലി​റ​ക്കു​ക. ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സം ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ നി​യ​ന്ത്രി​ക്കു​ന്ന ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വി​ഡി​യോ​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​ക്കാ​ര്യം വ്യ​ക്​​ത​മാ​ക്കി​യ​ത്.

    പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഒ​ന്നാം ഘ​ട്ട​ത്തി​ൽ സോ​ൺ ഒ​ന്നി​ലെ 17 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളും സോ​ൺ ര​ണ്ടി​ലെ 48 സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളു​മാ​ണ്​ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ക. ആ​യി​ര​ത്തി​ലേ​റെ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ പ​ദ്ധ​തി​ക്കാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും.

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​യ​ന്ത്ര​ണ കേ​ന്ദ്രം ക​ഴി​ഞ്ഞ​ദി​വ​സ​മാ​ണ്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്ത​ത്. അ​പ്പോ​ളെ ഗോ ​പാ​ർ​ക്ക് എ​ന്ന പേ​രി​ൽ ദു​ബൈ സ​യ​ൻ​സ് പാ​ർ​ക്കി​ലാ​ണ് ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​ർ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​മാ​രം​ഭി​ച്ച​ത്. ചൈ​ന​യി​ലെ ബൈ​ദു​സ് ഇ​ന്റ​ലി​ജ​ന്റ് ഡ്രൈ​വി​ങ് ഗ്രൂ​പ്പും ദു​ബൈ ആ​ർ.​ടി.​എ​യും ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് ദു​ബൈ അ​പ്പോ​ളോ ഗോ ​പാ​ർ​ക്കി​ന് തു​ട​ക്കം കു​റി​ച്ച​ത്. ചൈ​ന​ക്ക് പു​റ​ത്ത് ബൈ​ദു ഗ്രൂ​പ്പ് ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന ആ​ദ്യ ഓ​ട്ടോ​ണ​മ​സ് വെ​ഹി​ക്കി​ൾ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ സെ​ന്റ​റ​റാ​ണി​ത്. ആ​ർ.​ടി.​എ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ മ​താ​ർ അ​ൽ താ​യ​ർ, ബൈ​ദു ഗ്രൂ​പ്പ് കോ​ർ​പ​റേ​റ്റ് വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്റ് യു​ങ് പെ​ങ് വാ​ങ് എ​ന്നി​വ​ർ ചേ​ർ​ന്നാ​ണ് കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ന്റെ ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം നി​ർ​വ​ഹി​ച്ച​ത്. ര​ണ്ടാ​യി​രം ച​തു​ര​ശ്ര​മീ​റ്റ​ർ വി​സ്തൃ​തി​യു​ള്ള ഈ ​നി​യ​ന്ത്ര​ണ കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നൂ​റി​ല​ധി​കം ജീ​വ​ന​ക്കാ​രു​ണ്ടാ​കും.

    അ​പ്പോ​ളോ ഗോ ​ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ ഫ്ലീ​റ്റ് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി​ക​ൾ, ചാ​ർ​ജി​ങ്, സോ​ഫ്റ്റ് വെ​യ​ർ അ​പ്ഡേ​ഷ​ൻ, സു​ര​ക്ഷാ​പ​രി​ശോ​ധ​ന എ​ന്നി​വ​യെ​ല്ലാം ഈ ​കേ​ന്ദ്ര​ത്തി​ൽ നി​ന്നാ​യി​രി​ക്കും. ഡ്രൈ​വി​ങ് സീ​റ്റി​ൽ സു​ര​ക്ഷ​ക്കാ​യി ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ​തെ ത​ന്നെ സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ദു​ബൈ​യി​ലെ പൊ​തു​റോ​ഡി​ൽ പ​രീ​ക്ഷി​ക്കാ​നാ​ണ് ആ​ർ.​ടി.​എ ബൈ​ദു ക​മ്പ​നി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ​വ​ർ​ഷം ജൂ​ലൈ​യി​ലാ​ണ് വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​രീ​ക്ഷ​ണ​ത്തി​ന് ക​മ്പ​നി​ക്ക് അ​നു​മ​തി ല​ഭി​ച്ച​ത്. ഈ​വ​ർ​ഷം ആ​ദ്യ​പാ​ദ​ത്തി​ൽ അ​പ്പോ​ളോ ഗോ​യു​ടെ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ സേ​വ​നം ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് ല​ഭ്യ​മാ​ക്കാ​നാ​ണ് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsGulf NewsDriverless taxisgulf news malayalam
    News Summary - Driverless taxis to be deployed in 65 locations in first phase
    Similar News
    Next Story
    X