ജുമൈറയിലും ഉമ്മുസുഖൈമിലും ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ സർവിസ്​ ആരംഭിച്ചു

ജുമൈറയിലും ഉമ്മുസുഖൈമിലും ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ സർവിസ് ആരംഭിച്ചുtext_fields
ദുബൈ: തടസ്സമില്ലാത്തതും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക് പൊതുഗതാത്തെ മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ദുബൈയിലെ പ്രധാന രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച് ദുബൈ റോഡ് ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). ജുമൈറ, ഉമ്മുസുഖൈം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് സ്വയം നിയന്ത്രണ ടാക്സി സർവിസിന് തുടക്കമായത്. യാത്രക്കാർക്ക് ഊബർ, അപ്പോളോ ഗോ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഭാവിയിൽ അനുയോജ്യമായ ഗതാഗത പരിഹാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് തടസ്സമില്ലാത്തതും സുസ്ഥിരവുമായ ഗതാഗത പരിഹാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആഗോള തലത്തിൽ മുൻനിര സ്ഥാനം കൈവരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്ന് ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.
വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുന്നോടിയായി രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിലും ആർ.ടി.എ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ പരീക്ഷ ഓട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വിവിധ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള ഡ്രൈവറില്ല ടാക്സികളുടെ പ്രതികരണ ശേഷിയും പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷ ഓട്ടം. യാത്രക്കാർക്ക് പൂർണമായും സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ യാത്ര അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സി യാത്രയെന്ന് ആർ.ടി.എ അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇത് നൂതനവും സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ നഗര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ദുബൈയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ആർ.ടി.എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ അബൂദബിയിൽ യാസ് ഐലന്റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികൾ സർവിസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ റാസൽഖൈമയിൽ റോബോ ടാക്സികളും ബസുകളും പരീക്ഷണ ഓട്ടം തുടരുകയാണ്. വൈകാതെ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികൾ സർവിസ് ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് സൂചന.
