Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightജുമൈറയിലും...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 May 2026 8:07 AM IST
    Updated On
    date_range 17 May 2026 8:07 AM IST

    ജുമൈറയിലും ഉമ്മുസുഖൈമിലും ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ സർവിസ്​ ആരംഭിച്ചു

    text_fields
    bookmark_border
    ജുമൈറയിലും ഉമ്മുസുഖൈമിലും ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ സർവിസ്​ ആരംഭിച്ചു
    cancel

    ദുബൈ: തടസ്സമില്ലാത്തതും സൗകര്യപ്രദവുമായ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലേക്ക്​ പൊതുഗതാത്തെ മാറ്റുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി ദുബൈയിലെ പ്രധാന രണ്ട്​ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച്​ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി (ആർ.ടി.എ). ജുമൈറ, ഉമ്മുസുഖൈം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ സ്വയം നിയന്ത്രണ ടാക്സി സർവിസിന്​ തുടക്കമായത്​. യാത്രക്കാർക്ക്​ ഊബർ, അപ്പോളോ ഗോ ആപ്ലിക്കേഷനുകൾ വഴി യാത്ര ബുക്ക്​ ചെയ്യാം. ഭാവിയിൽ​ അനുയോജ്യമായ ഗതാഗത പരിഹാരങ്ങളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച്​ തടസ്സമില്ലാത്തതും സുസ്ഥിരവുമായ ഗതാഗത പരിഹാരങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ ആഗോള തലത്തിൽ മുൻനിര സ്ഥാനം കൈവരിക്കുകയാണ്​ ലക്ഷ്യമെന്ന്​ ആർ.ടി.എ അറിയിച്ചു.

    വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുന്നതിന്​ മുന്നോടിയായി രണ്ട്​ സ്ഥലങ്ങളിലും ആർ.ടി.എ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ പരീക്ഷ ഓട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തീകരിച്ചിരുന്നു. പ്രവർത്തനക്ഷമതയും വിവിധ റോഡ്​ സാഹചര്യങ്ങളോടുള്ള ഡ്രൈവറില്ല ടാക്സികളുടെ പ്രതികരണ ശേഷിയും പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു പരീക്ഷ ഓട്ടം. യാത്രക്കാർക്ക്​ പൂർണമായും സ്വയം നിയന്ത്രണത്തിൽ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങളുടെ യാത്ര അനുഭവം സമ്മാനിക്കുന്നതായിരിക്കും ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സി യാത്രയെന്ന്​ ആർ.ടി.എ അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി.

    ഇത് നൂതനവും സാങ്കേതികവിദ്യാധിഷ്ഠിതവുമായ നഗര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങളിലേക്കുള്ള ദുബൈയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും ആർ.ടി.എ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. നിലവിൽ അബൂദബിയിൽ യാസ്​ ഐലന്‍റ്​ ഉൾപ്പെടെ​യുള്ള ചില മേഖലകളിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികൾ സർവിസ്​ നടത്തുന്നുണ്ട്​. കൂടാതെ റാസൽഖൈമയിൽ ​റോബോ ടാക്സികളും ബസുകളും പരീക്ഷണ ഓട്ടം തുടരുകയാണ്​. വൈകാതെ എല്ലാ എമിറേറ്റുകളിലും ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികൾ സർവിസ്​ ആരംഭിക്കുമെന്നാണ്​ സൂചന.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:launchedTaxi servicesDriverless TaxiJumeirahUmm Suqeim Street
    News Summary - Driverless taxi services launched in Jumeirah and Umm Suqeim
    Similar News
    Next Story
    X