Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഅബൂദബി യാസ്​ ഐലന്‍റിൽ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 14 March 2026 9:43 AM IST
    Updated On
    date_range 14 March 2026 9:43 AM IST

    അബൂദബി യാസ്​ ഐലന്‍റിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സി സർവിസ്​

    text_fields
    bookmark_border
    • ഓട്ടോഗോ ആപ് വഴി യാത്ര ബുക്ക്​ ചെയ്യാം
    • മറ്റിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കും
    cancel

    അബൂദബി: സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ എമിറേറ്റിലുടനീളും നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗമായി യാസ്​ ഐലന്‍റിലേക്ക്​ ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സി സേവനം വ്യാപിപ്പിച്ച്​ അബൂദബി സംയോജിത ഗതാഗത കേന്ദ്രം. സ്മാർട്ട്​ ആൻഡ്​​ ഓട്ടോണമസ്​ സിസ്റ്റം കൗൺസിലിന്‍റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ ലെവൽ 4 ഡ്രൈവറില്ലാ ടാക്സികളുടെ സേവനമാണ്​ ആരംഭിച്ചത്​​. സ്വയം നിയന്ത്രണ ഗതാഗതം സാധ്യമാക്കുന്ന പ്രാദേശിക ഓപ്പറേറായ ഓട്ടോഗോ,​ അന്താരാഷ്ട്ര കമ്പനിയായ ബൈഡുവിന്‍റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ അപ്പോളോ ഗോ എന്നിവരുമായി സഹകരിച്ചാണ്​ പദ്ധതി വ്യാപിപ്പിച്ചത്​. എമിറേറ്റിലുടനീളം സുസ്ഥിര ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുകയെന്ന നയത്തിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ പുതിയ വിപുലീകരണമെന്ന്​ അബൂദബി മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ്​ ഡിപാർട്ട്​മെന്‍റ്​ അറിയിച്ചു.

    അടുത്ത ഘട്ടം അൽ റീം ഐലന്‍റ്​, അൽ മറിയ ഐലന്‍റ്​, അൽ സാദിയാത്ത്​ ഐലന്‍റ്​ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ്​ പദ്ധതിയെന്നും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ഓട്ടോഗോയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ്​ വഴി യാത്രക്കാർക്ക്​ യാത്ര ബുക്ക്​ ചെയ്യാം. ആൻഡ്രോയിഡിലും ആപ്പിൾ ആപ്പ്​ സ്​റ്റോറിലും ഓട്ടോഗോ​ ലഭ്യമാണ്​. സുരക്ഷ പൂർണമായും ഉറപ്പുവരുത്തിയായിരുന്നു പരീക്ഷണം. പ്രമുഖ യു.എസ്​ കമ്പനിയായ ടെസ്​ല ഇക്കഴിഞ്ഞ ഫെബ്രുവരി 26 മുതൽ സ്വയം നിയന്ത്രണ വാഹനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന്​ അബൂദബിയിൽ തുടക്കമിട്ടിരുന്നു. ആദ്യ ഘട്ടത്തിൽ ഡ്രൈവറെ ഉൾപ്പെടുത്തിയുള്ള പരീക്ഷണ ഓട്ടമാണ്​ അവർ സംഘടിപ്പിച്ചത്​. സുരക്ഷയും പ്രവർത്തന സന്നദ്ധതയും ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി രൂപകൽപന ചെയ്ത പദ്ധതിയിലൂടെയാണ്​ ഇത്​ നടപ്പിലാക്കിയത്​.

    യു.എ.ഇ കാബിനറ്റിന്‍റെ ജനറൽ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ലജി​സ്​ലേഷൻ ലാബുമായി ഏകോപിപ്പിച്ചാണ്​ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്​. അബൂദബിയുടെ സ്മാര്‍ട്ട്, സുസ്ഥിര മൊബിലിറ്റി മേഖയെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുമുള്ള സംയോജിത ഗതാഗത കേന്ദ്രത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങളിലെ നിര്‍ണായക ചുവടു​വെപ്പാണിത്​​.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:UAE NewsDriverless TaxiYas Islandgulf news malayalam
    News Summary - Driverless taxi service on Yas Island, Abu Dhabi
    Next Story
    X