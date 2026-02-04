Begin typing your search above and press return to search.
    ദു​ബൈ​യി​ൽ​ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ പോ​ഡു​ക​ൾ വ​രു​ന്നു; നാ​ല്​ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളെ ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ച്​ സ​ർ​വി​സ് ​

    ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ പോ​ഡിന്റെ മാതൃക

    ദു​ബൈ: ​ന​ഗ​ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ പൊ​തു​ഗ​താ​ഗ​ത യാ​ത്ര കൂ​ടു​ത​ൽ സു​ഗ​മ​മാ​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ ഡ്രൈ​വ​റി​ല്ലാ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ പോ​ഡു​ക​ൾ അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ഗ​താ​ഗ​ത അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ). ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ലോ​ക സ​ർ​ക്കാ​ർ ഉ​ച്ച​കോ​ടി​യി​ലാ​ണ്​ നൂ​ത​ന സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ടെ ആ​ദ്യ മാ​തൃ​ക പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട​ത്. ഗ​താ​ഗ​ത തി​ര​ക്ക്​ ഒ​ഴി​വാ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി നി​ശ്ചി​ത ട്രാ​ക്കു​ക​ളി​ലൂ​ടെ പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കാ​വു​ന്ന ചെ​റു​വാ​ഹ​ന​മാ​ണ്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ പോ​ഡു​ക​ൾ. ഒ​റ്റ ചാ​ർ​ജി​ൽ 250 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ ദൂ​രം സ​ഞ്ച​രി​ക്കാ​ൻ ശേ​ഷി​യു​ള്ള പോ​ഡു​ക​ളി​ൽ പ​ര​മാ​വ​ധി ആ​റു​ പേ​ർ​ക്ക്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം.

    മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 50 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത്തി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന പോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക്​ ഇ​രു ദി​ശ​ക​ളി​ലേ​ക്കും മ​ണി​ക്കൂ​റി​ൽ 10,000ത്തി​ല​ധി​കം യാ​ത്ര​ക്കാ​രെ വ​ഹി​ക്കാ​ൻ ക​ഴി​യും. ബ്ലൂ​വാ​ട്ട​ർ ഐ​ല​ൻ​ഡ്, ഉ​മ്മു​സു​ഖെം, അ​ൽ ഖൂ​സ്, ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി എ​ന്നീ പ്ര​ധാ​ന​പ്പെ​ട്ട നാ​ല്​ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നു​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും സ​ർ​വി​സ്. നാ​ഷ​ന​ൽ പെ​യി​ന്‍റ്​​സ്​ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നി​ൽ​നി​ന്ന് ബ്ലൂ ​വാ​ട്ട​ർ ​ഐ​ല​ൻ​ഡു​വ​രെ 2.8 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള​താ​ണ്​ ബ്ലൂ​വാ​ട്ട​ർ റൂ​ട്ട്. മാ​ൾ ഓ​ഫ്​ എ​മി​റേ​റ്റ്​​സ്​ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​നും മ​ദീ​ന​ത്ത്​ ജു​മൈ​റ​ക്കും ഇ​ട​യി​ൽ 1.9 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​മു​ള്ള​താ​യി​രി​ക്കും​ ഉ​മ്മു സു​ഖെം റൂ​ട്ട്. ഓ​ൺ പാ​സി​വ്​ മെ​ട്രോ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ മു​ത​ൽ അ​ൽ​സ​ർ​ക്ക​ൽ അ​വ​ന്യൂ, ടൈം​സ്​ സ്ക്വ​യ​ർ സെ​ന്‍റ​ർ വ​രെ 2.6 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ നീ​ള​ത്തി​ലാ​ണ്​ അ​ൽ ഖൂ​സ്​ റൂ​ട്ട്. ദു​ബൈ ഫെ​സ്​​റ്റി​വ​ൽ സി​റ്റി മേ​ഖ​ല​ക്ക്​ സേ​വ​നം ല​ഭി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും വ​ലി​യ റൂ​ട്ട്. ഏ​ഴ് കി​ലോ​മീ​റ്റ​റാ​ണ്​ ഇ​തി​ന്‍റെ നീ​ളം. പ​ണി പൂ​ർ​ത്തി​യാ​യി വ​രു​ന്ന ദു​ബൈ മെ​ട്രോ ബ്ലൂ ​ലൈ​നു​മാ​യി ബ​ന്ധി​പ്പി​ച്ചാ​യി​രി​ക്കും ഇ​തു പ്ര​വ​ർ​ത്തി​പ്പി​ക്കു​ക. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ ടി​ക്ക​റ്റു​ക​ൾ സ്കാ​ൻ ചെ​യ്ത്​ യാ​ത്ര ചെ​യ്യാം.

    കൂ​ടാ​െ​ത ഡോ​റി​ന്​ സ​മീ​പ​ത്താ​യി വ​ലി​യ ഹാ​ൻ​ഡി​ലു​ക​ളും ഘ​ടി​പ്പി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യി സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ഇ​തു​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. യു.​എ​സി​ലെ കാ​ലി​ഫോ​ർ​ണി​യ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ഗ്ലൈ​ഡ്​​വേ​ഴ്​​സ്​ ആ​ണ്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ പോ​ഡു​ക​ളു​ടെ രൂ​പ​ക​ൽ​പ​ന നി​ർ​വ​ഹി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പൂ​ർ​ണ​മാ​യും സ്വ​യം നി​യ​ന്ത്രി​ത സാ​​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​ൽ ചെ​ല​വ്​ കു​റ​വാ​ണ്. ആ​വ​ശ്യ​മാ​യ മൂ​ല​ധ​നം 90 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം കു​റ​ക്കാ​നും ഇ​തു​ സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും. അ​തോ​ടൊ​പ്പം പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന ​ചെ​ല​വ്​ 70 ശ​ത​മാ​ന​ത്തോ​ളം ലാ​ഭി​ക്കാ​നും സാ​ധി​ക്കും. ബൈ​ക്കു​ക​ൾ​ക്ക്​ പോ​കാ​വു​ന്ന​ത്ര വ​ലു​പ്പ​ത്തി​ലു​ള്ള ലൈ​നു​ക​ളി​ലാ​യി​രി​ക്കും പോ​ഡു​ക​ൾ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ക. നി​ല​വി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളോ​ട്​ കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ക്കാ​നോ റോ​ഡു​ക​ൾ​ക്ക്​ മു​ക​ളി​ലോ ഭൂ​മി​ക്ക​ടി​യി​ലോ ഇ​ത്ത​രം ട്രാ​ക്കു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കാ​നാ​വും.

    ഇ​തി​ന്​ അ​ധി​ക ചെ​ല​വ്​ ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ക​ഴി​ഞ്ഞ വ​ർ​ഷം മു​ത​ൽ ദു​ബൈ, അ​ബൂ​ദ​ബി എ​മി​റേ​റ്റു​ക​ളു​മാ​യി സ​ഹ​ക​രി​ച്ച്​ ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ പോ​ഡു​ക​ൾ ഇ​റ​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ച്ചു​വ​രു​ന്ന ക​മ്പ​നി​യാ​ണ്​​ ഗ്ലൈ​ഡ്​​വേ​ഴ്​​സ്. അ​ബൂ​ദ​ബി ഇ​ൻ​വെ​സ്റ്റ്​​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്പ​നി​യു​മാ​യി ക​ഴി​ഞ്ഞ ന​വം​ബ​റി​ൽ ക​മ്പ​നി ഇ​ട​ക്കാ​ല ക​രാ​റി​ലും ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. അ​തേ​സ​മ​യം, ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്​ പോ​ഡു​ക​ൾ പൂ​ർ​ണ രീ​തി​യി​ൽ എ​പ്പോ​ൾ സ​ർ​വി​സ്​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​മെ​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ ആ​ർ.​ടി.​എ​യും ഗ്ലൈ​ഡ്​​വേ​ഴ്​​സ്​ വെ​ളി​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​ട്ടി​ല്ല.

    TAGS:DubaiUAE NewsMetro Stationsdriverless
    News Summary - Driverless pods arrive in Dubai; service to be launched at four metro stations
