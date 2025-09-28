Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    28 Sept 2025 4:31 PM IST
    Updated On
    28 Sept 2025 4:31 PM IST

    ദുബൈ നിരത്തിലേക്ക്​ ഡ്രൈവറില്ലാ ലോറികളും

    ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിന്​ അഞ്ച്​ റൂട്ടുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു
    photo: automomous lorry
    ഡ്രൈവറില്ലാ ലോറിയുടെ മാതൃക

    ദുബൈ: ഡ്രൈവറില്ലാ കാറുകൾക്കും ടാക്സികൾക്കും പിന്നാലെ ഡ്രൈവറില്ലാ ലോറികളും ദുബൈ നഗരത്തിലെ റോഡുകളിലെത്തുന്നു. ഡ്രൈവറില്ലാ ഹെവി വാഹനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണത്തിന്​ നഗരത്തിലെ അഞ്ച്​ റൂട്ടുകൾ ദുബൈ റോഡ്​ ഗതാഗത അതോറിറ്റി(ആർ.ടി.എ) പ്രഖ്യാപിച്ചു.

    ജബൽ അലി പോർട്​, ആൽ മക്​തൂം അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം, ജബൽ അലി പോർട്​ റെയിൽ ഫ്രൈറ്റ്​ ടെർമിനൽ, ദുബൈ ഇൻവെസ്റ്റ്​മെന്‍റ്​ പാർക്ക്​, ഇബ്​ൻ ബത്തൂത്ത മാൾ എന്നിവിടങ്ങളിലാണ്​ ലോറികളുടെ പരീക്ഷണയോട്ടത്തിന്​ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന റൂട്ടുകൾ. എമിറേറ്റിലെ സ്വയംനിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിനായുള്ള സമഗ്രമായ നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിലാണ് പൈലറ്റ് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നത്.

    പരീക്ഷണങ്ങൾ എപ്പോൾ ആരംഭിക്കുമെന്നോ ദുബൈയിൽ ഡ്രൈവറില്ലാ ഹെവി വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തനസജ്ജമാകുന്നത്​ എപ്പോഴാണെന്നോ ആർ.ടി.എ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. ദുബൈ മീഡിയ ഓഫീസ് ഞായറാഴ്ച പുറത്തിറക്കിയ കണക്കുകൾ പ്രകാരം എമിറേറ്റിലെ റോഡിൽ 61,000ത്തിലധികം ഹെവി വാഹനങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട്​. ഡ്രൈവറില്ലാ ലോറികൾ രംഗത്ത്​ വരുന്നത്​ ലോജിസ്റ്റിക്സ്​ മേഖലയെ നവീകരിക്കുന്നതിനൊപ്പം പാരിസ്​ഥിതികമായി ഗുണം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.

    ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ നിരത്തിലിറക്കുന്നതിന്​ അവതരിപ്പിച്ച നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂടിൽ സുരക്ഷിതമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പുവരുത്താൻ ആവശ്യമായ നടപടികൾ, ലൈസൻസിങ്​ രീതികൾ, പ്രാഥമിക ഘട്ടത്തിലെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ വിലയിരുത്തൽ, വാഹനങ്ങൾക്കകുണ്ടാകേണ്ട സാ​ങ്കേതികമായ ഗുണങ്ങൾ എന്നിവ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

    സ്വയംനിയന്ത്രിത വാഹനങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച നയം ബിസിനസ്​, സാമ്പത്തികരംഗം എന്നിവയിലെ മുൻനിര കേന്ദ്രമെന്ന നിലയിലുള്ള ദുബൈയുടെ സ്ഥാനത്തെ ശക്​തിപ്പെടുത്തുന്നതും ദുബൈ ഇകണോമിക്​ അജണ്ട(ഡി33)ക്ക്​ കരുത്തേകുന്നതുമാണെന്ന്​ ആർ.ടി.എ ഡയറക്ടർ ബോർഡ്​ ചെയർമാനും ഡയറക്ടർ ജനറലുമായ മതാർ അൽ തായർ പറഞ്ഞു.

    ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന്​ മൂന്ന്​ ചൈനീസ്​ കമ്പനികൾക്ക്​ ആർ.ടി.എ ദിവസങ്ങൾക്ക്​ മുമ്പ്​ അനുമതി നൽകിയിരുന്നു. സ്വയം നിയന്ത്രണ വാഹനങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്ന പ്രമുഖ ചൈനീസ്​ കമ്പനികളായ ബൈഡുവിന്‍റെ അപ്പോളോ ജി, വിറൈഡ്​, പൊണി ഡോട്ട്​ എ.ഐ എന്നിവക്കാണ്​ പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന്​ അനുമതി ലഭിച്ചത്​. പരീക്ഷണ ഓട്ടത്തിന്‍റെ ആദ്യ ഘട്ടത്തിന്​ തുടക്കം കുറിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

