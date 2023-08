യുവാവിനെ ഇടിച്ചിട്ട്​ നിർത്താതെപോയ വാനിന്റെ ഡ്രൈവർ പിടിയിൽ

cancel camera_alt ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ പി​ടി​കൂ​ടി​യ ഇ​ടി​ച്ചി​ട്ട്​ നി​ർ​ത്താ​തെ പോ​യ വാ​ഹ​നം By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ യു​വാ​വി​നെ ഇ​ടി​ച്ചി​ട്ട്​ നി​ർ​ത്താ​തെ​പോ​യ വാ​ൻ ഡ്രൈ​വ​റെ മൂ​ന്ന് മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ പി​ടി​കൂ​ടി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്. 24കാ​ര​നാ​യ ഏ​ഷ്യ​ൻ വം​ശ​ജ​നാ​ണ്​ പി​ടി​യി​ലാ​യ​ത്. 27കാ​ര​നാ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ൽ​പെ​ട്ട​ത്. ഞാ​യ​റാ​ഴ്ച രാ​ത്രി 10 മ​ണി​യോ​ടെ അ​ൽ ഖൂ​സ്​ ഇ​ൻ​ഡ​സ്​​ട്രി​യ​ൽ ഏ​രി​യ​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു അ​പ​ക​ടം. റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ യു​വാ​വി​നെ ഇ​ടി​ച്ചി​ട്ട​ശേ​ഷം ഡ്രൈ​വ​ർ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി ക​ട​ന്നു​ക​ള​യു​ക​യാ​യി​രു​ന്നു. പൊ​ലീ​സ്​ ക​മാ​ൻ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ക​ൺ​ട്രോ​ൾ റൂ​മി​ൽ ല​ഭി​ച്ച വി​വ​ര​ത്തി​ന്‍റെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന​ത്തി​ൽ പൊ​ലീ​സ്​ എ​ത്തി​യാ​ണ്​ ഗു​രു​ത​ര​മാ​യി പ​രി​ക്കേ​റ്റ യു​വാ​വി​നെ ദു​ബൈ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ശു​പ​ത്രി​യി​ൽ പ്ര​വേ​ശി​പ്പി​ച്ച​തെ​ന്ന്​ ബ​ർ​ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ സ്​​റ്റേ​ഷ​ൻ ആ​ക്ടി​ങ്​ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ കേ​ണ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ മു​നീം അ​ബ്​​ദു​ൽ റ​ഹ്​​മാ​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ പ​റ​ഞ്ഞു. തു​ട​ർ​ന്ന്​ ന​ട​ന്ന അ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഒ​രു മ​ണി​ക്കൂ​റി​നു​ള്ളി​ൽ അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ലൊ​ക്കേ​ഷ​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ ക​ഴി​ഞ്ഞു. ഉ​പേ​ക്ഷി​ച്ച​നി​ല​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു വാ​ഹ​നം. പി​ന്നാ​ലെ ന​ട​ത്തി​യ തി​ര​ച്ചി​ലി​ലാ​ണ്​ രാ​ജ്യം വി​ടാ​നൊ​രു​ങ്ങി​യ പ്ര​തി​യെ പി​ടി​കൂ​ടി​യ​ത്. അ​നു​വ​ദി​ച്ച സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ അ​ല്ലാ​തെ കാ​ൽ​ന​ട​ക്കാ​ർ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​ധാ​ന കാ​ര​ണ​മെ​ന്ന്​ കേ​ണ​ൽ അ​ബ്​​ദു​ൽ മു​നീം പ​റ​ഞ്ഞു. റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക്​ മു​ൻ​ഗ​ണ​ന ന​ൽ​കാ​നു​ള്ള ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​രും കാ​ണി​ക്കു​ന്നി​ല്ലെ​ന്ന് അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. Show Full Article

News Summary -

driver of the van that hit the young man and did not stop has been arrested