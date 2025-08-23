Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    23 Aug 2025 7:41 PM IST
    23 Aug 2025 7:41 PM IST

    ഇടിച്ചിട്ട്​ നിർത്താതെ പോയി; ​ഡ്രൈവർക്ക്​ 5,000 ദിർഹം പിഴ

    പ്രതി വാഹനമോടിച്ചത്​ ലൈസൻസില്ലാതെ
    Court
    പ്രതീകാത്മക ചിത്രം

    ദുബൈ: അപകടം വരുത്തിയ ശേഷം നിർത്താതെ പോയ വാഹനത്തിലെ ഡ്രൈവർക്ക്​ ദുബൈ ട്രാഫിക്​ കോടതി 5,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. യൂറോപ്യൻ പൗരനാണ്​ ശിക്ഷ ലഭിച്ചത്​. അപകടം വരുത്തുമ്പോൾ ഇയാൾക്ക്​ ലൈസൻസുണ്ടായിരുന്നില്ല. ദുബൈയിൽ ബിസിനസ്​ ബേയിലായിരുന്നു അപകടം. അശ്രദ്ധമായി വാഹനം പിറകോട്ടെടുക്കവെ മറ്റൊരു വാഹനവുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. സംഭവം നടന്ന ഉടനെ ഇയാൾ വാഹനം നിർത്താതെ പോയി. പിന്നീട്​ പൊലീസ്​ സി.സി.ടിവി ക്യാമറ പരിശോധിച്ചാണ്​ പ്രതിയെ തിരിച്ചറിഞ്ഞതും അറസ്റ്റ്​ ചെയ്യുന്നതും. അന്വേഷണത്തിൽ ഇയാൾക്ക്​ സാധുവായ ഡ്രൈവിങ്​ ലൈസൻസ്​ ഇല്ലെന്ന്​ ബോധ്യമായി. പ്രോസിക്യൂട്ടറുടെ ചോദ്യം ചെയ്യലിൽ പ്രതി കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.


