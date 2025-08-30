Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightലൈസൻസില്ലാതെ...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 30 Aug 2025 9:24 PM IST
    Updated On
    date_range 30 Aug 2025 9:24 PM IST

    ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവർക്ക്​ 5000 ദിർഹം പിഴ

    text_fields
    bookmark_border
    Court
    cancel
    camera_alt

    Court

    ദുബൈ: ​ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ച്​ അറബ്​ ഡ്രൈവർക്ക്​ ദുബൈ ട്രാഫിക്​ കോടതി 5,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. കാർ ഉടമ അറിയാതെയാണ്​ ഇയാൾ വാഹനമോടിച്ചതെന്ന്​ കോടതി കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലാണ്​ ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ്​ കേസെടുത്തത്​. ചെക്​ പോയിന്‍റിൽ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ്​ ലൈസൻസ്​ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹാജരാക്കാൻ ഡ്രൈവർക്ക്​ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.

    കൂടാതെ, വാഹന ഉടമയുടെ സമ്മത പത്രമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും ​പൊലീസ്​ കണ്ടെത്തി. ചോദ്യ ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, വിചാരണ വേളയിൽ ഇയാൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല. പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴി കണക്കിലെടുത്ത കോടതി ഇയാളുടെ അഭാവത്തിൽ പിഴ ചുമത്തി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Gulf NewsDriversfinedwithout license
    News Summary - Driver fined Dh5,000 for driving without a license
    Similar News
    Next Story
    X