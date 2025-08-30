ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവർക്ക്​ 5000 ദിർഹം പിഴ

ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ച ഡ്രൈവർക്ക് 5000 ദിർഹം പിഴtext_fields
ദുബൈ: ലൈസൻസില്ലാതെ വാഹനമോടിച്ച് അറബ് ഡ്രൈവർക്ക് ദുബൈ ട്രാഫിക് കോടതി 5,000 ദിർഹം പിഴ ചുമത്തി. കാർ ഉടമ അറിയാതെയാണ് ഇയാൾ വാഹനമോടിച്ചതെന്ന് കോടതി കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഡിസംബറിലാണ് ഇയാൾക്കെതിരെ പൊലീസ് കേസെടുത്തത്. ചെക് പോയിന്റിൽ വാഹന പരിശോധനക്കിടെ സംശയം തോന്നിയ പൊലീസ് ലൈസൻസ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ഹാജരാക്കാൻ ഡ്രൈവർക്ക് കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല.
കൂടാതെ, വാഹന ഉടമയുടെ സമ്മത പത്രമോ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി. ചോദ്യ ചെയ്യലിൽ ഇയാൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ, വിചാരണ വേളയിൽ ഇയാൾ കോടതിയിൽ ഹാജരായില്ല. പ്രതിയുടെ കുറ്റസമ്മത മൊഴി കണക്കിലെടുത്ത കോടതി ഇയാളുടെ അഭാവത്തിൽ പിഴ ചുമത്തി ഉത്തരവിടുകയായിരുന്നു.
