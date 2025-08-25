Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 25 Aug 2025 7:54 AM IST
    Updated On
    date_range 25 Aug 2025 7:54 AM IST

    135 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത: ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക്​ 5000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ

    135 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത: ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക്​ 5000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ
    ദു​ബൈ: ശൈ​ഖ്​ സാ​യി​ദ്​ റോ​ഡി​ൽ വാ​ഹ​ന​വു​മാ​യി അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ൽ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ർ​ക്ക്​ ദു​ബൈ ട്രാ​ഫി​ക്​ കോ​ട​തി 5,000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തി. പ്ര​തി​യു​ടെ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തേ​ക്ക്​ സ​സ്​​പെ​ൻ​ഡ്​ ചെ​യ്യാ​നും കോ​ട​തി ഉ​ത്ത​ര​വി​ട്ടു. അ​റ​ബ്​ പൗ​ര​നെ​തി​രെ​യാ​ണ്​ കോ​ട​തി ന​ട​പ​ടി. അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലേ​ക്ക്​ 135 കി​ലോ​മീ​റ്റ​ർ വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച​ത്.

    പ്ര​തി​യു​ടെ ന​ട​പ​ടി മ​റ്റ്​ റോ​ഡ്​ ഉ​പ​ഭോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ ജീ​വ​ന്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു​വെ​ന്ന്​​ കോ​ട​തി ക​ണ്ടെ​ത്തി. പൊ​തു​ജ​ന സു​ര​ക്ഷ​ക്ക്​ ഭീ​ഷ​ണി​യാ​കു​ന്ന ത​ര​ത്തി​ൽ അ​മി​ത വേ​ഗ​ത​യി​ലാ​ണ്​ ഇ​യാ​ൾ മ​റ്റ്​ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളെ മ​റി​ക​ട​ന്നി​രു​ന്ന​തെ​ന്നും​ പ്രോ​സി​ക്യൂ​ഷ​ൻ ആ​രോ​പി​ച്ചു. സു​ര​ക്ഷി​ത അ​ക​ലം പാ​ലി​ക്കാ​തെ ഉ​യ​ർ​ന്ന പ്ര​കാ​ശ​ക്ഷ​മ​ത​യു​ള്ള ലൈ​റ്റു​ക​ൾ തെ​ളി​ച്ചു​കൊ​ണ്ടു​ള്ള ഇ​യാ​ളു​ടെ യാ​ത്ര മ​റ്റ്​ യാ​ത്ര​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ അ​പ​ക​ടം വ​രു​ത്തു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു.

    TAGS:Gulf Newsover speedfineUAE
