Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 12 Sept 2025 8:20 AM IST
    Updated On
    date_range 12 Sept 2025 8:20 AM IST

    ചിത്രരചന മത്സരം

    poster release
    മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 155ാമ​ത് ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ന​ട​ത്തു​ന്ന ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ല്‍സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍

    നി​ര്‍വ​ഹി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: മ​ഹാ​ത്മാ ഗാ​ന്ധി​യു​ടെ 155ാമ​ത് ജ​ന്മ​ദി​ന​ത്തോ​ട​നു​ബ​ന്ധി​ച്ച് ‘കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ ബാ​പ്പു’ എ​ന്ന​പേ​രി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി ഓ​ണ്‍ലൈ​ന്‍ ചി​ത്ര​ര​ച​ന മ​ത്സ​രം ന​ട​ത്തു​മെ​ന്ന് ഇ​ന്‍കാ​സ് ദു​ബൈ ആ​ല​പ്പു​ഴ ജി​ല്ല ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ള്‍ അ​റി​യി​ച്ചു.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ല്‍ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​നാ​ഗ്ര​ഹി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് സെ​പ്റ്റം​ബ​ര്‍ 30 വ​രെ ഗൂ​ഗി​ള്‍ ഫോം ​വ​ഴി പേ​ര് ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യാം. വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ക്ക് 056 553 9960 , 052 751 3608, 058 800 9769 ന​മ്പ​റി​ല്‍ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട​ണം.

    മ​ത്സ​ര​ത്തി​ന്‍റെ പോ​സ്റ്റ​ര്‍ പ്ര​കാ​ശ​നം പ്ര​തി​പ​ക്ഷ നേ​താ​വ് വി.​ഡി. സ​തീ​ശ​ന്‍ നി​ര്‍വ​ഹി​ച്ചു. പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ് അ​ന്‍ഷാ​ദ് ബ​ഷീ​ര്‍, ജ​ന.​സെ​ക്ര​ട്ട​റി, റെ​ജി കാ​സിം പാ​റ​യി​ല്‍, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ ബി​നോ ലോ​പ്പ​സ് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ര്‍ സം​ബ​ന്ധി​ച്ചു.

