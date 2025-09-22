Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightനാ​ട​ക ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 22 Sept 2025 8:38 AM IST
    Updated On
    date_range 22 Sept 2025 8:38 AM IST

    നാ​ട​ക ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം

    text_fields
    bookmark_border
    നാ​ട​ക ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം
    cancel
    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ ഫോ​ക്‌​ലോ​ർ അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ൽ ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന ‘വെ​ള്ളി​ന​ക്ഷ​ത്ര​മേ നി​ന്നെ നോ​ക്കി’ എ​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യി നാ​ട​ക ഗാ​നാ​ലാ​പ​ന മ​ത്സ​രം സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. മ​ല​യാ​ള നാ​ട​ക ഗാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ഏ​തെ​ങ്കി​ലും നാ​ലു​വ​രി പാ​ടു​ന്ന വി​ഡി​യോ ആ​ണ് മ​ത്സ​ര​ത്തി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ക​രോ​ക്കെ സം​ഗീ​തം പാ​ടി​ല്ല. പ്രാ​യ​പ​രി​ധി​യി​ല്ലാ​തെ ആ​ർ​ക്കും മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാം.

    മ​ത്സ​രാ​ർ​ഥി​ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് ഒ​ന്നാം സ്ഥാ​നം നേ​ടു​ന്ന​യാ​ൾ​ക്ക് സ​മ്മാ​ന​വും ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 18ന് ​ന​ട​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ ക​ല്ല​റ ഗോ​പ​ൻ, നാ​രാ​യ​ണി ഗോ​പ​ൻ, ജി ​ശ്രീ​റാം എ​ന്നി​വ​രോ​ടൊ​പ്പം വേ​ദി​യി​ൽ പാ​ടാ​നും അ​വ​സ​രം ല​ഭി​ക്കും. മ​ത്സ​ര​ത്തി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​ൻ താ​ൽ​പ​ര്യ​മു​ള്ള​വ​ർ +971559240999 എ​ന്ന വാ​ട്സ്ആ​പ് ന​മ്പ​റി​ൽ ബ​ന്ധ​പ്പെ​ടു​ക. വി​ഡി​യോ ല​ഭി​ക്കേ​ണ്ട അ​വ​സാ​ന തീ​യ​തി ഒ​ക്ടോ​ബ​ർ 10 ആ​ണ്.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:dramaUAE NewsGulf NewsFolklore AcademySinging Competition
    News Summary - Drama Singing Competition
    Similar News
    Next Story
    X