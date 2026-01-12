Begin typing your search above and press return to search.
    ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ന് മ​ണി​പ്പാ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​യു​ടെ ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ്

    ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ന് ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് 2026 സ​മ്മാ​നി​ക്കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്പി​ന്റെ സ്ഥാ​പ​ക​നും പ്ര​സി​ഡ​ന്റു​മാ​യ ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ന് മ​ണി​പ്പാ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഫ് ജ​ന​റ​ൽ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ(​എ.​ജി.​ഇ), മ​ണി​പ്പാ​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി ഓ​ഫ് ഹ​യ​ർ എ​ജു​ക്കേ​ഷ​ൻ(​എം.​എ.​എ​ച്ച്.​ഇ) എ​ന്നി​വ​യും സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ചേ​ർ​ന്ന് ന​ൽ​കു​ന്ന ന്യൂ ​ഇ​യ​ർ അ​വാ​ർ​ഡ് 2026 സ​മ്മാ​നി​ച്ചു.

    ഉ​ഡു​പ്പി, ദ​ക്ഷി​ണ ക​ന്ന​ട ജി​ല്ല​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് സ​മൂ​ഹ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ന് വി​ല​പ്പെ​ട്ട സം​ഭാ​വ​ന​ക​ൾ ന​ൽ​കി​യ വ്യ​ക്തി​ക​ളെ ആ​ദ​രി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ് പു​ര​സ്‌​കാ​രം. ആ​രോ​ഗ്യ​സം​ര​ക്ഷ​ണം, മെ​ഡി​ക്ക​ൽ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം, ഗ​വേ​ഷ​ണം, സാ​മൂ​ഹി​ക സേ​വ​നം എ​ന്നി​വ​യി​ലെ നേ​തൃ​ത്വ​പ​ര​മാ​യ പ​ങ്കി​നാ​ണ് ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​നെ പു​ര​സ്‌​കാ​ര​ത്തി​ന് തെ​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ത്ത​ത്.

    1997ൽ ​തും​ബെ ഗ്രൂ​പ്പ് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യും ഗ​ൾ​ഫ് മെ​ഡി​ക്ക​ൽ യൂ​നി​വേ​ഴ്സി​റ്റി​ക്ക് തു​ട​ക്കം കു​റി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്ത ഡോ. ​മൊ​യ്തീ​ൻ, അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ത​ല​ത്തി​ൽ അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് ആ​ശു​പ​ത്രി​ക​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, ഗ​വേ​ഷ​ണ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ന്ന നി​ര​വ​ധി സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളാ​ണ് രൂ​പ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. അ​വാ​ർ​ഡ്​ വ്യ​ക്​​തി​പ​ര​മാ​യ നേ​ട്ട​മെ​ന്ന​തി​ലു​പ​രി, സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ന് ഗു​ണ​ക​ര​മാ​യ പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്ന സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ കൂ​ട്ടാ​യ പ​രി​ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ല​ന​മാ​ണെ​ന്ന് പു​ര​സ്‌​കാ​രം സ്വീ​ക​രി​ച്ചു​കൊ​ണ്ട് ഡോ. ​തും​ബെ മൊ​യ്തീ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.

    News Summary - Dr. Thumbay Moideen receives Manipal Academy's New Year Award
