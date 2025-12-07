Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    7 Dec 2025 7:15 AM IST
    7 Dec 2025 7:15 AM IST

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡോ. ​ഷൗ​ക്കു ഡെ​ന്‍റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്​ തു​റ​ന്നു

    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡോ. ​ഷൗ​ക്കു ഡെ​ന്‍റ​ൽ ക്ലി​നി​ക്​ തു​റ​ന്നു
    ദു​ബൈ​യി​ൽ ഡോ. ​ഷൗ​ക്കു ഡെ​ന്‍റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇം​പ്ലാ​ന്‍റ്​ ക്ലി​നി​ക്​ ഉ​ദ്​​ഘാ​ട​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ ഡോ. ​ഷൗ​ക്കു ഡെ​ന്‍റ​ൽ ആ​ൻ​ഡ്​ ഇം​പ്ലാ​ന്‍റ്​ ക്ലി​നി​ക്​ തു​റ​ന്നു. ജു​​മൈ​റ ഒ​ന്നി​ൽ അ​ൽ ബ​ദ്അ, അ​ൽ ഗ​സ​ൽ മാ​ളി​ലാ​ണ്​ പു​തി​യ ക്ലി​നി​ക്. യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ 22 വ​ർ​ഷ​ത്തെ പ​രി​ച​യ​സ​മ്പ​ത്തു​ള്ള ഡോ. ​സി.​ടി ഷൗ​ക്ക​ത്ത്​ അ​ലി​യു​ടെ എ​ല്ലാ ഡെ​ന്‍റ​ൽ സ്​​പെ​ഷാ​ലി​റ്റി​ക​ളും പു​തി​യ ക്ലി​നി​ക്കി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​വും. ത്രീ​ഡി സി.​ബി.​സി.​ടി ഇ​മേ​ജി​ങ് ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ അ​ത്യാ​ധു​നി​ക സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ പു​തി​യ ക്ലി​നി​ക്ക​ൽ സ​ജ്ജ​മാ​ക്കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    ഓ​രോ രോ​ഗി​യു​ടെ​യും ​ത്രീ​ഡി ഇ​മേ​ജു​ക​ളും നി​ർ​മി​ത ബു​ദ്ധി​യു​ടെ (എ.​ഐ) സ​ഹാ​യ​ത്തോ​ടെ വി​ല​യി​രു​ത്തി പ​ല്ലു​ക​ളു​ടെ കേ​ടു​പാ​ടു​ക​ളും തേ​യ്മാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​ട​ൻ ക​ണ്ടെ​ത്തി അ​തി​ന്‍റെ രേ​ഖ​ക​ൾ രോ​ഗി​യു​ടെ മൊ​ബൈ​ലി​ലേ​ക്കു​ത​ന്നെ അ​യ​ക്കു​ന്ന നൂ​ത​ന സം​വി​ധാ​ന​വും ഒ​രു​ക്കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. കൂ​ടാ​തെ ഗ​ർ​ഭി​ണി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ക്സ​റേ ഇ​ല്ലാ​തെ പ​ല്ലി​ലെ കേ​ടു​ക​ൾ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന എ​ൻ.​ഐ.​ആ​ർ.​ഐ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യു​ള്ള ഐ​ടെ​റോ എ​ല​മെ​ന്‍റ്​ സ്കാ​ന​റി​ന്‍റെ സേ​വ​ന​വും ല​ഭ്യ​മാ​ണ്. ഓ​ർ​ത്തോ​ഡോ​ണ്ടി​ക്സ്, ഇം​പ്ലാ​ന്‍റ്, ജ​ന​റ​ൽ ഡെ​ന്‍റി​സ്ട്രി, പീ​ഡി​യാ​ട്രി​ക് ഡെ​ന്‍റ​ൽ കെ​യ​ർ എ​ന്നീ ചി​കി​ത്സ​ക​ളും ഒ​രു കു​ട​ക്കീ​ഴി​ൽ ല​ഭ്യ​മാ​കും.

    News Summary - Dr. Shauku Dental Clinic opens in Dubai
