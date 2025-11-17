Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഡോ. ​ശ​ശി...
    U.A.E
    Posted On
    date_range 17 Nov 2025 10:40 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:40 AM IST

    ഡോ. ​ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന്‍റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം 23ന്​

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​ശ​ശി ത​രൂ​രി​ന്‍റെ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം 23ന്​
    cancel
    Listen to this Article

    ​ദു​ബൈ: യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സ സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലെ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യു​ടെ പ​ങ്ക് കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ സാ​മൂ​ഹി​ക-​സാ​മ്പ​ത്തി​ക വ​ള​ർ​ച്ച​യി​ൽ എ​ങ്ങ​നെ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്താം എ​ന്ന വി​ഷ​യ​ത്തി​ൽ കേ​ര​ള ഡ​യ​ലോ​ഗ്‌​സ് സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ എം.​പി​യും ഐ​ക്യ​രാ​ഷ്ട്ര​സ​ഭ​യു​ടെ മു​ൻ അ​ണ്ട​ർ സെ​ക്ര​ട്ട​റി ജ​ന​റ​ലു​മാ​യ ഡോ. ​ശ​ശി ത​രൂ​ർ മു​ഖ്യ പ്ര​ഭാ​ഷ​ണം ന​ട​ത്തും. ന​വം​ബ​ർ 23ന്​ ​വൈ​കീ​ട്ട്​ അ​ഞ്ചി​ന്​ ദു​ബൈ ഹെ​ൽ​ത്ത്‌ കെ​യ​ർ സി​റ്റി​യി​ലെ അ​ൽ ജ​ദ്ദാ​ഫി​ലെ സ്വി​സ് ഇ​ന്‍റ​ർ​നാ​ഷ​ന​ൽ സ​യ​ന്‍റി​ഫി​ക് സ്കൂ​ളി​ലാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി.

    കേ​ര​ള​ത്തി​ന്‍റെ വി​ക​സ​ന​ത്തി​ൽ യു​വ​ത​ല​മു​റ​യി​ലെ പ്ര​വാ​സി മ​ല​യാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് എ​ങ്ങ​നെ സ​ജീ​വ​മാ​യി പ​ങ്കു​ചേ​രാ​മെ​ന്ന് ഡോ. ​ത​രൂ​ർ വി​ശ​ദീ​ക​രി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ കേ​ര​ള ഡ​യ​ലോ​ഗ്‌​സ് സ്ഥാ​പ​ക​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ് റാ​ഫി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Shashi TharoorspeechgulfUAE
    News Summary - Dr. Shashi Tharoor's speech on the 23rd
    Similar News
    Next Story
    X