Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    Homechevron_rightGulfchevron_rightU.A.Echevron_rightഡോ. ​പി.​കെ....
    U.A.E
    Posted On
    date_range 28 Nov 2025 6:39 AM IST
    Updated On
    date_range 28 Nov 2025 6:39 AM IST

    ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശ​നം 30ന്

    text_fields
    bookmark_border
    ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശ​നം 30ന്
    cancel
    camera_alt

    ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​ർ

    Listen to this Article

    ദു​ബൈ: പ്ര​മു​ഖ ത​ത്ത്വ​ചി​ന്ത​ക​നും സാ​ഹി​ത്യ​നി​രൂ​പ​ക​നു​മാ​യ ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​റി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യാ​യ ‘എ​രി​ക്കി​ൻ തീ’ ​ന​വം​ബ​ർ 30ന്​ ​പ്ര​കാ​ശ​നം​ചെ​യ്യും. ദു​ബൈ ഖി​സൈ​സ് റി​വാ​ഖ് ഇ​ൻ​സ്റ്റി​റ്റ്യൂ​ട്ടി​ൽ വൈ​കീ​ട്ട് 4.30നാ​ണ് പ​രി​പാ​ടി. ഷാ​ജ​ഹാ​ൻ മാ​ട​മ്പാ​ട്ട് പി. ​ശ്രീ​ക​ല​ക്ക്​ പു​സ്ത​കം ന​ൽ​കി പ്ര​കാ​ശ​നം നി​ർ​വ​ഹി​ക്കും. ഇ.​കെ. ദി​നേ​ശ​ൻ പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തും.

    മ​ല​യാ​ള​ത്തി​ൽ അ​പൂ​ർ​വ​മാ​യി എ​ഴു​ത​പ്പെ​ട്ട ധൈ​ഷ​ണി​ക ബു​ദ്ധി​ജീ​വി​യു​ടെ ആ​ത്മ​ക​ഥ​യി​ൽ സാം​സ്കാ​രി​ക വി​മ​ർ​ശ​ന​ത്തോ​ടൊ​പ്പം സ്വ​ത്വ പ്ര​തി​സ​ന്ധി​ക​ളെ സ്വ​ന്തം ജീ​വി​താ​നു​ഭ​വ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ശ്ചാ​ത്ത​ല​ത്തി​ൽ വി​മ​ർ​ശ​നാ​ത്മ​ക​മാ​യി പ്ര​തി​പാ​ദി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്. പ്ര​കാ​ശ​ന​ത്തി​നു ശേ​ഷം ഡോ. ​പി.​കെ. പോ​ക്ക​റു​മാ​യി സം​വ​ദി​ക്കാ​നു​ള്ള അ​വ​സ​ര​മു​ണ്ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് സം​ഘ​ട​ക​രാ​യ അ​ക്ഷ​ര​ക്കൂ​ട്ടം ഭാ​ര​വാ​ഹി​ക​ൾ അ​റി​യി​ച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS:Dubaiautobiographypublishedgulfnews
    News Summary - Dr. P.K. Poker's autobiography to be published on the 30th
    Similar News
    Next Story
    X