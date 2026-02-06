Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    6 Feb 2026 10:08 AM IST
    6 Feb 2026 10:08 AM IST

    ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​സി​മി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​സി​മി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​സി​മി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘ആ​തു​ര ജീ​വി​ത സാ​ഫ​ല്യം’ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ

    എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്യു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഗ​ൾ​ഫി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സേ​വ​ന രം​ഗ​ത്ത് അ​ര നൂ​റ്റാ​ണ്ട് പൂ​ർ​ത്തി​യാ​ക്കു​ന്ന പാ​ലി​യ​ത്താ​ഴ​ത്ത് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​സി​മി​ന്‍റെ ആ​ത്മ​ക​ഥ ‘ആ​തു​ര ജീ​വി​ത സാ​ഫ​ല്യം’ ദു​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ലു​ലു ഗ്രൂ​പ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ എം.​എ. യൂ​സു​ഫ​ലി പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി​യും ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​നും ചേ​ർ​ന്ന് പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പ്ര​ഭാ​ഷ​ക​നും ഗ്ര​ന്ഥ​കാ​ര​നു​മാ​യ ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി ത​യാ​റാ​ക്കി​യ കൃ​തി, ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​സി​മി​ന്‍റെ വൈ​ദ്യ​സേ​വ​ന ജീ​വി​ത​വും സാ​മൂ​ഹി​ക ഇ​ട​പെ​ട​ലു​ക​ളും വി​ശ​ദ​മാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്. ഫാ​ദി​ൽ സ​മീ​ർ കാ​സിം പ്രാ​ർ​ഥ​ന ന​ട​ത്തി. ഡോ. ​ത​സ്നീം കാ​സിം അ​തി​ഥി​ക​ളെ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തി.

    തു​ട​ർ​ന്ന് ബ​ഷീ​ർ തി​ക്കോ​ടി പു​സ്ത​ക​പ​രി​ച​യം ന​ട​ത്തി. ദു​ബൈ മു​നി​സി​പ്പാ​ലി​റ്റി​യി​ലെ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ജു​മ ഖ​ലീ​ഫ, അ​ഡ്വ. അ​ബ്ദു​ൽ ഹ​മീ​ദ് അ​ൽ ജാ​സ്മി, പി.​ബി. ന​വാ​സ് ഖാ​ൻ, ബാ​ദു​ഷ പാ​ലി​യ​ത്താ​ഴ​ത്ത് തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​രു​ടെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ലാ​യി​രു​ന്നു പ്ര​കാ​ശ​നം ന​ട​ന്ന​ത്. ദു​ബൈ​യി​ലെ മാ​രി​യോ​ട്ട് മ​റീ​ന​യി​ൽ ന​ട​ന്ന പ​രി​പാ​ടി​യി​ൽ വാ​ണി​ജ്യ-​സാ​മൂ​ഹി​ക രം​ഗ​ത്തെ നി​ര​വ​ധി പ്ര​മു​ഖ​ർ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഗ​ൾ​ഫാ​ർ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി, ഡോ. ​ആ​സാ​ദ് മൂ​പ്പ​ൻ, ഷം​സു​ദ്ദീ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹി​യു​ദ്ദീ​ൻ, വി.​ഒ. സെ​ബാ​സ്റ്റ്യ​ൻ, ഡോ. ​ടി. അ​ഹ​മ്മ​ദ്, എം.​ആ​ർ. മു​ഹ​മ്മ​ദ്കു​ഞ്ഞി, ഡോ. ​സ​ണ്ണി കു​ര്യ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് കാ​സിം മ​റു​പ​ടി പ്ര​സം​ഗം ന​ട​ത്തി. സ​മീ​ർ കാ​സിം സ്വാ​ഗ​ത​വും ഡോ.​ഇ​ജാ​സ് ഖാ​ദ​ർ ന​ന്ദി​യും പ​റ​ഞ്ഞു.

