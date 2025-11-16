Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 16 Nov 2025 8:46 AM IST
    Updated On
    date_range 16 Nov 2025 8:46 AM IST

    ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ന്‍. കു​റു​പ്പ് അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു

    ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ന്‍. കു​റു​പ്പ് അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു
    ച​രി​ത്ര​കാ​ര​ൻ ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ന്‍. കു​റു​പ്പ്​ അ​ൽ​മ​നാ​ർ സെ​ന്‍റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ച്ച​​പ്പോ​ൾ

    ദു​ബൈ: ഹ്ര​സ്വ സ​ന്ദ​ര്‍ശ​നാ​ർ​ഥം യു.​എ.​ഇ​യി​ല്‍ എ​ത്തി​യ പ്ര​മു​ഖ ച​രി​ത്ര​കാ​ര​നും കാ​ലി​ക്ക​റ്റ് യൂ​നി​വേ​ഴ്​​സി​റ്റി മു​ൻ വൈ​സ് ചാ​ന്‍സ​ല​റു​മാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​കെ.​കെ.​എ​ന്‍. കു​റു​പ്പ് ദു​ബൈ അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ ഇ​സ്‌​ലാ​മി​ക് സെ​ന്‍റ​ര്‍ സ​ന്ദ​ര്‍ശി​ച്ചു. യു.​എ.​ഇ ഇ​ന്ത്യ​ൻ ഇ​സ്‌​ലാ​ഹി സെ​ന്‍റ​ര്‍ പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ എ.​പി. അ​ബ്ദു​സ്സ​മ​ദ്, ട്ര​ഷ​റ​ര്‍ വി.​കെ. സ​ക​രി​യ്യ, അ​ല്‍മ​നാ​ര്‍ സെ​ന്‍റ​ര്‍ ഡ​യ​റ​ക്ട​ര്‍ മൗ​ല​വി അ​ബ്ദു​സ്സ​ലാം മോ​ങ്ങം, വൈ​സ് പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ​ലി പാ​റ​ക്ക​ട​വ് എ​ന്നി​വ​ര്‍ ചേ​ര്‍ന്ന് സ്വീ​ക​രി​ച്ചു.

    ക​ഴി​ഞ്ഞ നൂ​റ്റാ​ണ്ടി​ന്‍റെ ച​രി​ത്രം പ​റ​യു​ന്ന ‘മ​ല​ബാ​റി​ലെ ബ്രി​ട്ടീ​ഷ് അ​ധി​നി​വേ​ശ’​ത്തി​ന്‍റെ ര​ച​യി​താ​വി​ന്, വൈ​ദേ​ശി​കാ​ധി​പ​ത്യ​ത്തി​നെ​തി​രെ സ​ന്ധി​യി​ല്ലാ സ​മ​രം ന​യി​ച്ച​തി​ന്‍റെ പേ​രി​ല്‍ സ​ര്‍വം ന​ഷ്ട​പ്പെ​ട്ട മ​ല​ബാ​റി​ലെ മാ​പ്പി​ള​മാ​ര്‍ക്ക് ത​ങ്ങ​ളു​ടെ നി​ല​നി​ല്‍പി​നും പു​രോ​ഗ​തി​ക്കും ബൗ​ദ്ധി​ക​മാ​യ അ​ടി​ത്ത​റ​യും ആ​ശ​യ​പ​ര​മാ​യ ദി​ശാ​ബോ​ധ​വും ന​ല്‍കി ന​വോ​ത്ഥാ​ന​വീ​ഥി​യി​ല്‍ കൈ​പി​ടി​ച്ചു​യ​ര്‍ത്തി​യ​വ​രു​ടെ പി​ന്മു​റ​ക്കാ​ര്‍ അ​റേ​ബ്യ​ന്‍മ​ണ്ണി​ല്‍ പ​ടു​ത്തു​യ​ര്‍‍ത്തി​യ അ​ഭി​മാ​ന​ക​ര​മാ​യ സം​രം​ഭ​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഘാ​ട​ക​ര്‍ പ​രി​ച​യ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും അ​ദ്ദേ​ഹം നി​റ​ഞ്ഞ സം​തൃ​പ്തി രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും ചെ​യ്തു.

    TAGS:UAE NewsAlmanar CenterDr. K.K.N. Kurupgulf news malayalam
    News Summary - Dr. K.K.N. Kurup visited Almanar Center
