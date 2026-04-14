    date_range 14 April 2026 10:21 AM IST
    Updated On
    date_range 14 April 2026 10:21 AM IST

    ഡോ. ഹാരിസ് ഡബ്ല്യൂ.ബി.എ.എഫ് സീനിയർ സെനറ്റർ

    ഡോ. ഹാരിസ്

    ദുബൈ: വേൾഡ് ബിസിനസ് എയ്ഞ്ചൽസ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്‍റ് ഫോറം (ഡബ്ല്യൂ.ബി.എ.എഫ്) ഇന്ത്യൻ പ്രതിനിധി സെനറ്റർ ഡോ. ഹാരിസ് എം. കോവൂരിനെ സീനിയർ സെനറ്ററായി ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് തിരഞ്ഞെടുത്തു. ആഗോള നിക്ഷേപ-സംരംഭകത്വ രംഗത്ത് നൽകിയ ശ്രദ്ധേയ സംഭാവനകൾക്ക് ലഭിച്ച അംഗീകാരമായാണ് ഈ നേട്ടം വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. യൂറോപ്പിലെ മൊണാക്കോയിൽ നടക്കുന്ന ഈ വർഷത്തെ ഗ്രാൻഡ് അസംബ്ലിയിൽ പുതിയ പദവി ഔദ്യോഗികമായി സമ്മാനിക്കും. ഡബ്ല്യൂ.ബി.എ.എഫിന്‍റെ യു.എ.ഇ കൺട്രി ചെയർമാനായും പ്രവർത്തിച്ചു വരികയാണ് ഡോ. ഹാരിസ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കോവൂർ സ്വദേശിയായ ഡോ. ഹാരിസ് ഖദീജ–മുഹമ്മദ് കോയ ദമ്പതികളുടെ മകനാണ്.

