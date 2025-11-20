Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 20 Nov 2025 6:30 AM IST
    Updated On
    date_range 20 Nov 2025 6:31 AM IST

    ഡോ. ​ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു

    ഡോ. ​ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു
    ഡോ. ​ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ക​വി​ത സ​മാ​ഹാ​രം ‘ഇ​നി എ​ത്ര​നാ​ൾ’ കു​ടും​ബാം​ഗ​ങ്ങ​ളും സു​ഹൃ​ത്തു​ക്ക​ളും ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ലി​ന് കൈ​മാ​റു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: അ​കാ​ല​ത്തി​ൽ വി​ട​വാ​ങ്ങി​യ പ്ര​വാ​സി ഡോ​ക്ട​റും എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി​യു​മാ​യ ഡോ. ​ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി മ​ര​ണ​ത്തി​ന് ആ​മു​ഖ​മാ​യി എ​ഴു​തി​യ ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​രം ‘ഇ​നി​യും എ​ത്ര നാ​ൾ’ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്തു. ഒ​രു വ​ർ​ഷം മു​മ്പ് എ​ഴു​തി പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്കാ​തെ പോ​യ മ​ര​ണ​വും പ്ര​ണ​യ​വും പ്ര​മേ​യ​മാ​യ ക​വി​ത​ക​ളാ​ണ് യു.​എ.​ഇ​യി​ൽ പ്ര​കാ​ശ​നം ചെ​യ്ത​ത്.

    ജീ​വി​തം പാ​തി വ​ഴി​യി​ൽ അ​വ​സാ​നി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നു മു​മ്പ് ഡോ​ക്ട​ർ കു​റി​ച്ചു​വെ​ച്ച ക​വി​ത​ക​ൾ എ​ന്നെ​ങ്കി​ലും പ്ര​കാ​ശി​പ്പി​ക്കാ​മെ​ന്ന ആ​ഗ്ര​ഹ​ത്തോ​ടെ ഹ​രി​തം ബു​ക്സി​ന്‍റെ പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ടി​ന് അ​യ​ച്ചു​ന​ൽ​കി​യി​രു​ന്നു. എ​ഴു​ത്തി​നെ​യും സൗ​ഹൃ​ദ​ങ്ങ​ളെ​യും സ്നേ​ഹി​ച്ച ഡോ. ​ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​ത്ത സൃ​ഷ്ടി​ക​ൾ തേ​ടി​യു​ള്ള കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ അ​ന്വേ​ഷ​ണ​മാ​ണ് ‘ഇ​നി എ​ത്ര നാ​ൾ’ എ​ന്ന പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന് പു​തു​ജീ​വ​നേ​കി​യ​ത്. ക​വി​ത​ക​ൾ ഉ​ണ്ടെ​ന്ന കാ​ര്യം പ്ര​താ​പ​ൻ താ​യാ​ട്ട് ബ​ന്ധു​ക്ക​ളെ അ​റി​യി​ച്ച​തോ​ടെ പു​സ്ത​ക​ത്തി​ന്‍റെ പ്ര​സാ​ധ​ന​ത്തി​ലേ​ക്ക് ക​ട​ന്നു.

    തു​ട​ർ​ന്ന്​ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ്​ സ്ഥാ​പ​ക​നും ചെ​യ​ർ​മാ​നു​മാ​യ ഡോ. ​ഷം​ഷീ​ർ വ​യ​ലി​ലി​ന് ദു​ബൈ​യി​ൽ പു​സ്ത​കം കൈ​മാ​റി. ഒ​പ്പം ഷാ​ർ​ജ അ​ന്താ​രാ​ഷ്‌​ട്ര പു​സ്ത​ക മേ​ള​യി​ലും അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ലും പു​സ്ത​കം അ​വ​ത​രി​പ്പി​ച്ചു. അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജ​ത്തി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​രി കെ.​പി സു​ധീ​ര പു​സ്ത​കം ഏ​റ്റു​വാ​ങ്ങി. പു​സ്ത​കാ​വ​ത​ര​ണ ച​ട​ങ്ങു​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​ത്തു​കാ​ര​നും നി​ർ​മാ​താ​വു​മാ​യ മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ള്ളൂ​ർ, അ​ബൂ​ദ​ബി മ​ല​യാ​ളി സ​മാ​ജം പ്ര​സി​ഡ​ന്‍റ്​ സ​ലിം ചി​റ​ക്ക​ൽ, കു​ടും​ബാം​ഗം ജ​യ​കൃ​ഷ്ണ​ൻ എ​ന്നി​വ​ർ സം​സാ​രി​ച്ചു. അ​ഡ്വ. ഹാ​ഷി​ക്, അ​ബ്ദു​ൽ ജ​ലീ​ൽ തു​ട​ങ്ങി​യ​വ​ർ സ​ന്നി​ഹി​ത​രാ​യി​രു​ന്നു. ഡോ. ​ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് നോ​വ​ലാ​യ ‘അ​ൺ​ഫി​റ്റ​ഡ്’ എ​ന്ന സൃ​ഷ്ടി​യെ​ക്കു​റി​ച്ച് മ​ൻ​സൂ​ർ പ​ള്ളൂ​രി​ൽ നി​ന്ന് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന് വി​വ​രം ല​ഭി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. വൈ​കാ​തെ ഇ​തും വെ​ളി​ച്ച​ത്തെ​ത്തി​ക്കാ​നാ​ണ് കു​ടും​ബ​ത്തി​ന്‍റെ ശ്ര​മം. ക​ണ്ണൂ​ർ ത​ളാ​പ്പ് സ്വ​ദേ​ശി​യാ​യി​രു​ന്ന ഡോ. ​ധ​ന​ല​ക്ഷ്മി മ​ല​യാ​ളം ക​ഥ​ക​ളും ക​വി​ത​ക​ളും അ​ട​ങ്ങു​ന്ന നാ​ല് പു​സ്ത​ക​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും ഒ​രു ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ക​വി​താ സ​മാ​ഹാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ​യും ര​ച​യി​താ​വാ​ണ്.

