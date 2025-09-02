Begin typing your search above and press return to search.
    ഡോ. ദീപക്​ മിത്തൽ യു.എ.ഇയിലെ അടുത്ത ഇന്ത്യൻ അംബാസഡർ

    നേരത്തെ ഖത്തറിൽ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്​
    ദുബൈ: ഡോ. ദീപക്​ മിത്തലിനെ യു.എ.ഇയിലെ അടുത്ത ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം നിയമിച്ചു.1998 ബാച്ച്​ ഐ.എഫ്​.എസ്​ ഓഫിസറായ അദ്ദേഹം ​2023വരെ ഖത്തറിലെ ഇന്ത്യൻ അംബാസഡറായി സേവനമനുഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്​. നിലവിൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ അഡീഷനൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ചുമതല വഹിച്ചുവരികയാണ്​ ഇദ്ദേഹം. 2021മുതൽ യു.എ.ഇയിലെ അംബാസഡറായ സഞ്ജയ്​ സുധീർ സെപ്​റ്റംബർ 30ന്​ വിരമിക്കുന്ന പശ്​ചാത്തലത്തിലാണ്​ പുതിയ അംബാസഡറെ നിയമിച്ചിരിക്കുന്നത്​.

    ഇന്ത്യയും യു.എ.ഇയും തമ്മിലുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം വള​രെ ശക്​തമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഗൾഫ്​ മേഖലയിൽ അനുഭവ സമ്പന്നനായ മുതിർന്ന നയതന്ത്രജ്ഞൻ അംബാസഡർ ചുമതലയിലേക്ക്​ വരുന്നത്​ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ്​ വീക്ഷിക്കപ്പെടുന്നത്​. ദീപക്​ മിത്തൽ ചുമതലയേൽക്കുന്ന തീയതിയും മറ്റും വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

    1972ലാണ്​ ഇന്ത്യയും യു.എ.ഇയും തമ്മിൽ നയതന്ത്രബന്ധം സ്ഥാപിതമായത്​. നിലവിൽ 43ലക്ഷത്തോളം ​ഇന്ത്യൻ പ്രവാസികൾ താമസിക്കുന്ന രാജ്യമാണ് യു.എ.ഇ​. എക്കാലവും മികച്ച സൗഹൃദം സൂക്ഷിച്ച ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലെ സഹകരണം 2015ൽ ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സന്ദർശനത്തോടെ കൂടുതൽ ശക്​തമായിട്ടുണ്ട്​. പിന്നീട്​ ഇന്ത്യയുടെയും യു.എ.ഇയുടെയും ഭരണാധികാരികൾ പലതവണ സന്ദർശനങ്ങൾ നടത്തുകയും വിവിധ മേഖലകളിൽ സഹകരണത്തിന്​ കരാറുകളിൽ ഒപ്പുവെക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്​. യു.എ.ഇയും ഇന്ത്യയും തമ്മിൽ സമഗ്ര സാമ്പത്തിക സഹകരണ കരാർ(സെപ) ഒപ്പുവെച്ച ശേഷം വ്യാപാര, വാണിജ്യ രംഗങ്ങളിലും ബന്ധം അതിവേഗം വളരുകയാണ്​.

