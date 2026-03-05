Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 5 March 2026 7:56 AM IST
    Updated On
    date_range 5 March 2026 7:56 AM IST

    ഭരണ നേതൃത്വത്തെ അഭിനന്ദിച്ച്​ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ

    ഭരണ നേതൃത്വത്തെ അഭിനന്ദിച്ച്​ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ
    ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ

    ദുബൈ: ഏറെ പ്രതിസന്ധികൾ നിറഞ്ഞ സമയത്ത്​ ജി.സി.സി മേഖലയിലെ താമസക്കാർക്കും സന്ദർശകർക്കും സുരക്ഷയും സ്ഥിരതയും ബിസിനസ്​ തുടർച്ചയും ഉറപ്പുനൽകി പ്രവാസി സമൂഹത്തെയാകെ ചേർത്തുപിടിക്കുന്ന ഭരണ നേതൃത്വത്തെ ആത്മാർഥമായി അഭിനന്ദിക്കുന്നതായി ആസ്‌റ്റർ ഡി.എം ഹെൽത്ത് കെയർ സ്ഥാപക ചെയർമാൻ ഡോ. ആസാദ് മൂപ്പൻ വ്യക്​തമാക്കി. ഭരണാധികാരികളുടെ അവസരോചിതവും സജീവവുമായ നടപടികൾ, ദീർഘവീക്ഷണം, പ്രതിരോധശേഷി എന്നിവ അങ്ങേയറ്റം പ്രശംസനീയമാണ്.

    സാമൂഹിക ക്ഷേമം, പൊതുജന സുരക്ഷ, ആത്മവിശ്വാസം എന്നിവക്ക്​ എന്നും മുൻഗണന നൽകുന്ന മേഖലയുടെ ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ ഏറെ നന്ദിയുണ്ട്​ -അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. നോർക്ക വഴി ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ലോക കേരളസഭാ പ്രതിനിധികളുടെ ഓൺലൈൻ യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ച്​ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന്‍റെ സുരക്ഷക്കായി സ്വീകരിച്ച പിന്തുണയും ഏകോപനവും വ്യക്‌തമാക്കിയ കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ സജീവമായ ഇടപെടലിനെയും ഡോ. ആസാദ്​ മൂപ്പൻ അഭിനന്ദിച്ചു.

    TAGS:administrativeLeadershipcongratulatesDr Azad Moopen
    News Summary - Dr. Azad Moopen congratulates the administrative leadership
    X