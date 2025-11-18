Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    ഡി.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​; ഡി.​ആ​ർ.​ഒ സ്പാ​ർ​ട്ട​ൻ​സ്​ ജേ​താ​ക്ക​ൾ

    ഡി.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​; ഡി.​ആ​ർ.​ഒ സ്പാ​ർ​ട്ട​ൻ​സ്​ ജേ​താ​ക്ക​ൾ
    ഡി.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ൽ ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യ ഡി.​ആ​ർ.​ഒ സ്പാ​ർ​ട്ട​ൻ​സ്​ ടീം

    

    ദു​ബൈ: ഡി.​പി.​എ​ൽ ക്രി​ക്ക​റ്റ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ആ​റാം സീ​സ​ണി​ൽ ഡി.​ആ​ർ.​ഒ സ്പാ​ർ​ട്ട​ൻ​സ്​ ടീം ​ജേ​താ​ക്ക​ളാ​യി. സി​റാ​ജ്​ ഇ​സ്മാ​യി​ലി​ന്‍റെ ക്യാ​പ്​​റ്റ​ൻ​സി​യി​ലു​ള്ള ​ ഡി.​ആ​ർ.​എ സ്​​പോ​ർ​ട്ട​ൻ​സ്​ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​നം കാ​ഴ്ച​വെ​ച്ചാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ ആ​ദ്യ​മാ​യി ചാ​മ്പ്യ​ൻ​പ​ട്ടം ക​ര​സ്ഥ​മാ​ക്കു​ന്ന​ത്​. ഡി.​ആ​ർ.​ഒ പാ​ട്രി​യോ​ട്ട്​​സ്​ ആ​ണ്​ റ​ണ്ണ​ർ അ​പ്പ്.

    ഹാ​റൂ​ൺ ആ​സി​ഫ്​ ആ​ണ്​ ബെ​സ്റ്റ്​ പ്ലെ​യ​ർ. മി​ക​ച്ച ബൗ​ള​റാ​യി ബ​സ​വ​രാ​ജും അ​നോ​ജ്​ മി​ക​ച്ച ബാ​റ്റ​റാ​യും തി​ര​ഞ്ഞെ​ടു​ക്ക​പ്പെ​ട്ടു. വി4​യു ഇ​ല​ക്​​ട്രി​ക്ക​ൽ​സ്​ ട്രേ​ഡി​ങ്, ഗ​ർ​ഗാ​ഷ്​ ഓ​ട്ടോ എ​ന്നി​വ​രാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ സ്​​പോ​ൺ​സ​ർ​മാ​ർ. ഡി.​ആ​ർ.​ഒ ട​സ്​​കേ​ഴ്​​സ്, ഡി.​ആ​ർ.​ഒ കി​ങ്​​സ്​ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ത്ത മ​റ്റ്​ ടീ​മു​ക​ൾ. മു​ൻ സീ​സ​ണു​ക​ളെ അ​പേ​ക്ഷി​ച്ച്​ ഇ​ത്ത​വ​ണ മി​ക​ച്ച പ്ര​ക​ട​ന​മാ​ണ്​ ന​ട​ന്ന​തെ​ന്ന്​ ടൂ​ർ​ണ​മെ​ന്‍റ്​ ക​മ്മി​റ്റി ത​ല​വ​ൻ റി​യാ​സ്​ ബാ​രി പ​റ​ഞ്ഞു.

    Show Full Article
