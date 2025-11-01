Begin typing your search above and press return to search.
    ഡി.പി വേൾഡ്​ ഇന്ത്യയിൽ 500 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കും

    ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്, തു​റ​മു​ഖ വി​ക​സ​ന മേ​ഖ​ല​യി​ലാ​ണ്​​ നി​ക്ഷേ​പം
    ഡി.പി വേൾഡ്​ ഇന്ത്യയിൽ 500 കോടി ഡോളർ നിക്ഷേപിക്കും
    ഇ​ന്ത്യ മാ​രി​ടൈം വീ​ക്കി​ൽ ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ്​ സി.​ഇ.​ഒ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സു​ലാ​യ​ത്തി​ന്​ തു​റ​മു​ഖ മ​ന്ത്രി സ​ർ​ബാ​ന​ന്ദ സോ​നോ​വാ​ൾ ഉ​പ​ഹാ​രം ന​ൽ​കു​ന്നു

    ദു​ബൈ: ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 500 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ നി​ക്ഷേ​പം കൂ​ടി ​പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച്​ ദു​ബൈ ആ​സ്ഥാ​ന​മാ​യി ​പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന ആ​ഗോ​ള ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്​ ക​മ്പ​നി​യാ​യ ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ്.

    ഇ​ന്ത്യ​യി​ലെ തു​റ​മു​ഖ​ങ്ങ​ൾ, ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​തം എ​ന്നി​വ​യു​ടെ അ​ടി​സ്ഥാ​ന സൗ​ക​ര്യ​ങ്ങ​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കാ​ൻ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടാ​ണ്​ വ​ൻ നി​ക്ഷേ​പം പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. മും​ബൈ​യി​ൽ ന​ട​ക്കു​ന്ന ഇ​ന്ത്യ മാ​രി​ടൈം വീ​ക്ക്​ 2025ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി​ട്ടാ​യി​രു​ന്നു ​പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം. മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടി​നി​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 300 കോ​ടി ഡോ​ള​റി​ന്‍റെ നി​ക്ഷേ​പ​മാ​ണ്​​ ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ്​ ന​ട​ത്തി​യ​ത്​​. പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​ത്തി​ലൂ​ടെ ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ച​ര​ക്കു​വി​ത​ര​ണ ശൃം​ഖ​ല​യു​ടെ കാ​ര്യ​ക്ഷ​മ​ത വ​ർ​ധി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​നൊ​പ്പം ക​യ​റ്റു​മ​തി​ക്കും ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര വ്യാ​പാ​ര​ത്തി​നും പി​ന്തു​ണ ന​ൽ​കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കൂ​ടാ​തെ ച​ര​ക്കു​നീ​ക്ക​ത്തി​നു​ള്ള വി​വി​ധ മാ​ർ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പം ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്നു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ തു​റ​മു​ഖ, ഷി​പ്പി​ങ്​ വ​കു​പ്പ്​ മ​ന്ത്രി സ​ർ​ബാ​ന​ന്ദ സോ​നോ​വാ​ളി​ന്‍റെ സാ​ന്നി​ധ്യ​ത്തി​ൽ അ​ഞ്ച്​ സു​പ്ര​ധാ​ന ധാ​ര​ണ​പ​ത്ര​ങ്ങ​ളി​ലും ക​മ്പ​നി ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു.

    ക​പ്പ​ൽ നി​ർ​മാ​ണം, അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി, ​നൈ​പു​ണ്യ വി​ക​സ​നം, ഹ​രി​ത തീ​ര ഷി​പ്പി​ങ്​ തു​ട​ങ്ങി​യ മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യാ​ണ്​ ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ പു​തി​യ ക​രാ​റു​ക​ൾ. ഇ​തി​ൽ മൂ​ന്നു ക​രാ​റു​ക​ൾ കൊ​ച്ചി​ൻ പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി​യു​മാ​ണ്. ക​രാ​റി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യി കൊ​ച്ചി​യി​ലെ അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ക​പ്പ​ൽ അ​റ്റ​കു​റ്റ​പ്പ​ണി കേ​ന്ദ്രം ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ്​ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കും. ദീ​ൻ ദ​യാ​ൽ തു​റ​മു​ഖ അ​തോ​റി​റ്റി, സാ​ഗ​ർ​മാ​ല ഫി​നാ​ൻ​സ്​ കോ​ർ​പ​റേ​ഷ​ൻ ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ എ​ന്നി​വ​യാ​ണ്​ ക​രാ​റി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ട്ട മ​റ്റു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ൾ.

    ഇ​ന്ത്യ​യു​മാ​യി ദീ​ർ​ഘ​കാ​ല പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​താ​ണ്​ പു​തി​യ ക​രാ​റു​ക​ളെ​ന്ന്​​ ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ്​ സി.​ഇ.​ഒ സു​ൽ​ത്താ​ൻ അ​ഹ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സു​ലാ​യം പ​റ​ഞ്ഞു. ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ വ​ള​ർ​ച്ച​യു​ടെ ച​രി​ത്ര​ത്തി​ൽ ക​ഴി​ഞ്ഞ മൂ​ന്നു പ​തി​റ്റാ​ണ്ടാ​യി ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡ്​ ഭാ​ഗ​മാ​ണ്. പു​തി​യ നി​ക്ഷേ​പ​വും പ​ങ്കാ​ളി​ത്ത​വും ഇ​ന്ത്യ​യു​ടെ ക​പ്പ​ൽ ഗ​താ​ഗ​ത​വും ലോ​ജി​സ്റ്റി​ക്സ്​ വ്യ​വ​സാ​യ​വും വ​ള​ർ​ച്ച കൈ​വ​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ക​യും ആ​ഗോ​ള വ്യാ​പാ​ര രം​ഗ​ത്ത്​ രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ സ്ഥാ​നം ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു. ഇ​ന്ത്യ​യി​ൽ 200 മേ​ഖ​ല​ക​ളി​ലാ​യി വ്യാ​പി​ച്ചു​കി​ട​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഡി.​പി വേ​ൾ​ഡി​ന്‍റെ​ ശൃം​ഖ​ല. ഇ​ത്​ നേ​രി​ട്ടും അ​ല്ലാ​തെ​യും 24,000ത്തി​ല​ധി​കം തൊ​ഴി​ല​വ​സ​ര​ങ്ങ​ളാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്.

    TAGS:investUAEIndiaDP World$5 billion investment
