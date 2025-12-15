Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    15 Dec 2025 6:59 AM IST
    Updated On
    15 Dec 2025 6:59 AM IST

    ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട; പ​കു​തി തു​ക​ വ​രെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാം

    ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്-​അ​ബി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്​ ക​രാ​ർ ഒ​പ്പു​വെ​ച്ചു
    ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന് കാ​ത്തി​രി​ക്കേ​ണ്ട; പ​കു​തി തു​ക​ വ​രെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാം
    ലു​ലു എ​ക്സ്​​ചേ​ഞ്ച്​ സി.​ഇ.​ഒ ത​മ്പി സു​ദ​ർ​ശ​ന​നും അ​ബി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്​ ലി​മി​റ്റ​ഡ്​ സ​ഹ​സ്ഥാ​പ​ക​നും സി.​ഇ.​ഒ​യു​മാ​യ

    ഉ​മ​ർ അ​ൻ​സാ​രി​യും ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട​ൽ ച​ട​ങ്ങി​ൽ

    ദു​ബൈ: തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ശ​മ്പ​ളം കി​ട്ടു​ന്ന​തി​ന് മു​മ്പേ ശ​മ്പ​ള​ത്തി​ന്‍റെ പ​കു​തി വ​രെ നാ​ട്ടി​ലേ​ക്ക് അ​യ​ക്കാ​നു​ള്ള സൗ​ക​ര്യ​മൊ​രു​ക്കി യു.​എ.​ഇ​യി​ലെ ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച്. ഇ​തി​നാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ അ​ബി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റു​മാ​യി ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് ക​രാ​ർ ഒ​പ്പി​ട്ടു. ലു​ലു മ​ണി സാ​ല​റി കാ​ർ​ഡ് കൈ​വ​ശ​മു​ള്ള തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്കാ​ണ് ഈ ​സാ​ല​റി അ​ഡ്വാ​ൻ​സ് സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​വു​ക.

    അ​ബി​യു​ടെ ധ​ന​കാ​ര്യ സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ​യും ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ചി​ന്‍റെ ധ​ന​വി​നി​മ​യ ശൃം​ഖ​ല​യും കൈ​കോ​ർ​ത്താ​ണ് തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക് ഈ ​സൗ​ക​ര്യം ല​ഭ്യ​മാ​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ലു​ലു എ​ക്സ്ചേ​ഞ്ച് സി.​ഇ.​ഒ ത​മ്പി സു​ദ​ർ​ശ​ൻ പ​റ​ഞ്ഞു.2021ൽ ​സ്ഥാ​പി​ത​മാ​യ അ​ബി മി​ഡി​ലീ​സ്റ്റ്​ ക​മ്പ​നി യു.​എ.​ഇ കൂ​ടാ​തെ പാ​കി​സ്താ​ൻ, സൗ​ദി അ​റേ​ബ്യ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​ സേ​വ​നം വ്യാ​പി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്കു​ക​യാ​ണ്.

    ഏ​റ്റ​വും വേ​ഗ​ത്തി​ലും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സു​താ​ര്യ​മാ​യും തൊ​ഴി​ലാ​ളി​ക​ൾ​ക്ക്​ പ​ണ​മ​യ​ക്കാ​ൻ ഇ​രു സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ​ങ്കാ​ളി​ത്തം സ​ഹാ​യ​ക​മാ​വും.

