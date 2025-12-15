ശമ്പളത്തിന് കാത്തിരിക്കേണ്ട; പകുതി തുക വരെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാംtext_fields
ദുബൈ: തൊഴിലാളികൾക്ക് ശമ്പളം കിട്ടുന്നതിന് മുമ്പേ ശമ്പളത്തിന്റെ പകുതി വരെ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാനുള്ള സൗകര്യമൊരുക്കി യു.എ.ഇയിലെ ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച്. ഇതിനായി അബൂദബിയിലെ അബി മിഡിലീസ്റ്റുമായി ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് കരാർ ഒപ്പിട്ടു. ലുലു മണി സാലറി കാർഡ് കൈവശമുള്ള തൊഴിലാളികൾക്കാണ് ഈ സാലറി അഡ്വാൻസ് സൗകര്യം ലഭ്യമാവുക.
അബിയുടെ ധനകാര്യ സാങ്കേതികവിദ്യയും ലുലു എക്സ്ചേഞ്ചിന്റെ ധനവിനിമയ ശൃംഖലയും കൈകോർത്താണ് തൊഴിലാളികൾക്ക് ഈ സൗകര്യം ലഭ്യമാക്കുന്നതെന്ന് ലുലു എക്സ്ചേഞ്ച് സി.ഇ.ഒ തമ്പി സുദർശൻ പറഞ്ഞു.2021ൽ സ്ഥാപിതമായ അബി മിഡിലീസ്റ്റ് കമ്പനി യു.എ.ഇ കൂടാതെ പാകിസ്താൻ, സൗദി അറേബ്യ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് സേവനം വ്യാപിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
ഏറ്റവും വേഗത്തിലും സുരക്ഷിതവും സുതാര്യമായും തൊഴിലാളികൾക്ക് പണമയക്കാൻ ഇരു സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തം സഹായകമാവും.
