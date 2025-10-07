Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    date_range 7 Oct 2025 8:48 AM IST
    date_range 7 Oct 2025 8:48 AM IST

    ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത്; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്

    ഡ്രൈവിങ്ങിനിടെ മൊബൈൽ ഉപയോഗിക്കരുത്; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച​തി​ലൂ​ടെ ആ​റ് അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ റി​പ്പോ​ർ​ട്ട്​ ചെ​യ്ത​താ​യി ആ​ഭ്യ​ന്ത​ര മ​ന്ത്രാ​ല​യം. അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ മൂ​ലം 510 അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളും സം​ഭ​വി​ച്ചു. ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​താ​ണ്​ ഏ​റ്റ​വും ഗു​രു​ത​ര​മാ​യ ഗ​താ​ഗ​ത ലം​ഘ​ന​മെ​ന്ന്​ അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സ്​ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. മ​ദ്യ​പി​ച്ചോ മ​റ്റ് ല​ഹ​രി ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചോ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​രേ​ക്കാ​ള്‍ നാ​ലു മ​ട​ങ്ങ് അ​പ​ക​ട​സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ് അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നു​ള്ള​ത്. ശ്ര​ദ്ധ​യോ​ടെ​യു​ള്ള വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ച്ച ഡ്രൈ​വ​ര്‍ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ല്‍ പെ​ടു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ള്‍ എ​ട്ടു​മ​ട​ങ്ങ് സാ​ധ്യ​ത കൂ​ടു​ത​ലാ​ണ് ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യോ മ​റ്റ് പ്ര​വൃ​ത്തി​ക​ളി​ല്‍ മു​ഴു​കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ​യോ ഉ​ള്ള അ​ശ്ര​ദ്ധ​യി​ലൂ​ടെ ഉ​ണ്ടാ​വു​ന്ന​തെ​ന്ന് ആ​ഗോ​ള ഗ​താ​ഗ​ത സു​ര​ക്ഷാ പ​ഠ​ന​ത്തി​ലെ ക​ണ്ടെ​ത്ത​ലെ​ന്ന് അ​ബൂ​ദ​ബി പൊ​ലീ​സി​ലെ ട്രാ​ഫി​ക് സി​മു​ലേ​ഷ​ന്‍ ആ​ന്‍ഡ് ഫോ​ര്‍കാ​സ്റ്റി​ങ് ബ്രാ​ഞ്ച് ഡ​യ​റ​ക്ട​റാ​യ മേ​ജ​ര്‍ എ​ന്‍ജി​നീ​യ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ ഈ​സൈ പ​റ​ഞ്ഞു. ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ചാ​ൽ 800 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ​യും നാ​ലു ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്‍റു​മാ​ണ്​ ശി​ക്ഷ. ഡ്രൈ​വ​ര്‍മാ​രു​ടെ ഇ​ത്ത​രം പെ​രു​മാ​റ്റ​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​ന്‍ നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി​യും ഓ​ട്ടോ​മേ​റ്റ​ഡ് നി​രീ​ക്ഷ​ണ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളും ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്നും മേ​ജ​ര്‍ എ​ന്‍ജി​നീ​യ​ര്‍ മു​ഹ​മ്മ​ദ് ഹ​മ​ദ് അ​ല്‍ ഈ​സൈ പ​റ​ഞ്ഞു.

    2021 മു​ത​ല്‍ നി​ര്‍മി​ത ബു​ദ്ധി സം​യോ​ജി​പ്പി​ച്ച സ്മാ​ര്‍ട്ട് കാ​മ​റ​ക​ള്‍ എ​മി​റേ​റ്റി​ലെ റോ​ഡു​ക​ളി​ല്‍ വി​ന്യ​സി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്. സീ​റ്റ് ബെ​ല്‍റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​വ​രെ​യും ഡ്രൈ​വി​ങ്ങി​നി​ടെ മൊ​ബൈ​ല്‍ ഫോ​ണ്‍ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​വ​രെ​യും ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നാ​ണ് ഈ ​കാ​മ​റ​ക​ള്‍ സ്ഥാ​പി​ച്ച​ത്. ഈ ​നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ ക​ണ്ടാ​ല്‍ കാ​മ​റ​ക​ള്‍ സ്വ​മേ​ധ​യാ പി​ഴ ചു​മ​ത്തും. അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ളി​ല്‍ ഗു​രു​ത​ര പ​രി​ക്കേ​ല്‍ക്കു​ക​യും മ​ര​ണം സം​ഭ​വി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന സം​ഭ​വ​ങ്ങ​ളി​ൽ 80 ശ​ത​മാ​ന​വും സീ​റ്റ് ബെ​ല്‍റ്റ് ധ​രി​ക്കാ​ത്ത​തു മൂ​ല​മാ​ണെ​ന്ന് പ​ഠ​ന​ത്തി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​യ​താ​യും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

