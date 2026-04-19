Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
profile-avator
notify
    proflie-avatar
    Login
    exit_to_app
    exit_to_app
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 April 2026 6:48 AM IST
    Updated On
    date_range 19 April 2026 6:48 AM IST

    വ്യാജ ക്യു.ആർ കോഡ്​ സ്കാൻ ചെയ്യരുത്​

    text_fields
    bookmark_border
    • വ്യക്​തിവിവരങ്ങൾ നഷ്​പ്പെട്ടേക്കാം
    • മുന്നറിയിപ്പുമായി ദുബൈ പൊലീസ്​
    വ്യാജ ക്യു.ആർ കോഡ്​ സ്കാൻ ചെയ്യരുത്​
    cancel

    ദുബൈ: അജ്ഞാതമായ ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്യൂ.ആർ കോഡുകൾ കൃത്യമായി സ്ഥിരീകരണമില്ലാതെ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നത്​ വ്യക്​തിവിവരങ്ങൾ ചോരാനും സൈബർ തട്ടിപ്പിനും ഇടയാക്കുമെന്ന്​ ദുബൈ പൊലീസ്​ മുന്നറിയിപ്പ്​. ‘തട്ടിപ്പിനെ​ സൂക്ഷിക്കുക’ എന്ന കാമ്പയിനിന്‍റെ ഭാഗമായാണ്​ മുന്നറിയിപ്പ്​. തട്ടിപ്പുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന പുതിയ രീതികളെ കുറിച്ച്​ പൊതുജനങ്ങളെ ബോധവത്​കരിക്കുകയാണ്​ കാമ്പയിനിന്‍റെ ലക്ഷ്യം. പൊതു സ്ഥലങ്ങളിൽ ടെക്സ്റ്റ്​ മെസേജുകൾ, ഇ-മെയിലുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വ്യാജ ക്യു.ആർ കോഡുകൾ അയക്കുന്നതാണ്​ തട്ടിപ്പുകാരുടെ പുതിയ രീതി. സമ്മാനങ്ങൾ നേടൽ, പ്രത്യേക​ കിഴിവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക ഓഫറുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം തുടങ്ങിയ ആകർഷകമായ മെസേജുകൾ ഉപയോഗിച്ച്​ വിശ്വസനീയമെന്ന്​ തോന്നിക്കുന്ന രൂപത്തിലാണ്​ ക്യു.ആർ കോഡുകളുടെ രൂപകൽപന. ഈ ക്യു.ആർ കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്താൽ എത്തുക ബാങ്ക്​ വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ വ്യക്​തിവിവരങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെടുന്ന വ്യാജ വെബ്​സൈറ്റുകളിലേക്കായിരിക്കും. ചില കേസുകളിൽ ഇരകളുടെ മൊബൈൽ ഡിവൈസുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം നേടുകയും നിയന്ത്രണം ഏറ്റെടുത്ത്​ വ്യക്​തിക വിവരങ്ങളും എകൗണ്ട്​ വിവരങ്ങളും കൈവശപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതായി ദുബൈ പൊലീസ്​ അറിയിച്ചു.

    സ്ഥിരീകരിക്കാത്തതും അജ്ഞാത ഉറവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ളതുമായ ക്യു.ആർ കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും വ്യക്​തി വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കണം. സ്ഥിരീകരിച്ച ക്യു.ആർ കോഡിൽ മാത്രമേ വിവരങ്ങൾ നൽകാവൂ. സൈബർ കുറ്റകൃത്യങ്ങൾക്കെതിരായ പ്രതിരോധത്തിൽ ആദ്യ പടി വ്യക്​തികളുടെ അവബോധമാണെന്നും ദുബൈ പൊലീസ്​ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി.

    വ്യാജ ക്യു.ആർ കോഡ്​ സ്കാൻ ചെയ്യുന്നതിലൂടെ വ്യക്​തി വിവരങ്ങൾ നഷ്ടമാവുന്ന നിരവധി സംഭവങ്ങൾ റിപോർട്ടു ചെയ്ത പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്​ പൊലീസ്​ നടപടി. സംശയകരമായ ക്യു.ആർ കോഡുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ബന്ധപ്പെട്ട അതോറിറ്റികളെ ഉടൻ അറിയിക്കണമെന്നും പൊലീസ്​ അഭ്യർഥിച്ചു.

    Show Full Article
    Girl in a jacket

    Don't miss the exclusive news, Stay updated

    Subscribe to our Newsletter

    By subscribing you agree to our Terms & Conditions.

    Thank You!

    Your subscription means a lot to us

    Still haven't registered? Click here to Register

    TAGS: QR Code, gulf news, gulf news malayalam
    News Summary - Don't scan fake QR codes
    X