Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    17 Nov 2025 10:36 AM IST
    Updated On
    date_range 17 Nov 2025 10:36 AM IST

    ഹോണിന് അമിത ശബ്ദം വേണ്ട; പിടിവീഴും

    2000 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ ചു​മ​ത്തും, ശ​ബ്​​ദ​ റ​ഡാ​ർ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ലേ​ക്ക്​
    ഹോണിന് അമിത ശബ്ദം വേണ്ട; പിടിവീഴും
    ദു​ബൈ: ദു​ബൈ നി​ര​ത്തു​ക​ളി​ൽ അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ഹോ​ണ​ടി​ക്കു​ന്ന ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ ഇ​നി സൂ​ക്ഷി​ക്ക​ണം. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ന്‍റെ ശ​ബ്ദം നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന റ​ഡാ​റും റോ​ഡി​ൽ വ്യാ​പ​ക​മാ​വു​ക​യാ​ണ്. അ​മി​ത​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന് ര​ണ്ടാ​യി​രം ദി​ർ​ഹം മു​ത​ലാ​ണ് പി​ഴ ന​ൽ​കേ​ണ്ടി​വ​രി​ക. അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യി ഹോ​ണ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ മാ​ത്ര​മ​ല്ല മ​റ്റു​ള്ള​വ​ർ​ക്ക് ശ​ല്യ​മാ​കു​ന്ന എ​ന്തു​ത​രം ശ​ബ്ദ​വും വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ നി​ന്നു​യ​ർ​ന്നാ​ൽ ദു​ബൈ​യി​ലെ റ​ഡാ​റു​ക​ളി​ൽ കു​ടു​ങ്ങും.

    നി​ല​വി​ൽ ദു​ബൈ ന​ഗ​ര​ത്തി​ലെ ചി​ല​യി​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ ഇ​ത്ത​രം റ​ഡാ​റു​ക​ൾ നി​ല​വി​ലു​ണ്ടെ​ങ്കി​ലും ഇ​ത് വ്യാ​പി​ക്കാ​നാ​ണ് ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ തീ​രു​മാ​നം. ര​ണ്ടാ​യി​രം ദി​ർ​ഹം പി​ഴ മാ​ത്ര​മ​ല്ല അ​മി​ത​ശ​ബ്ദ​ത്തി​ന് 12 ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യ​ന്‍റ്​ ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ വീ​ഴും. വാ​ഹ​നം പി​ടി​ച്ചെ​ടു​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. വാ​ഹ​നം വി​ട്ടു​കി​ട്ടാ​ൻ പ​തി​നാ​യി​രം ദി​ർ​ഹം വേ​റെ അ​ട​ക്കേ​ണ്ടി​വ​രും. മാ​തൃ​കാ നാ​ഗ​രി​ക സ​മൂ​ഹ​ത്തെ സൃ​ഷ്ടി​ക്കാ​നു​ള്ള ദു​ബൈ സ​ർ​ക്കാ​റി​ന്‍റെ പ​ദ്ധ​തി​യു​ടെ ഭാ​ഗം കൂ​ടി​യാ​ണ് ഇ​ത്ത​രം റ​ഡാ​റു​ക​ൾ. എ​മി​റേ​റ്റി​ലു​ട​നീ​ളും ശ​ബ്​​ദ റ​ഡാ​റു​ക​ൾ സ്ഥാ​പി​ക്കു​മെ​ന്നാ​ണ്​ ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ പ്ര​ഖ്യാ​പ​നം.

    ദു​ബൈ കി​രീ​ടാ​വ​കാ​ശി​യും ഉ​പ​പ്ര​ധാ​ന​മ​ന്ത്രി​യും പ്ര​തി​രോ​ധ​മ​ന്ത്രി​യു​മാ​യ ശൈ​ഖ്​ ഹം​ദാ​ൻ ബി​ൻ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ റാ​ശി​ദ്​ ആ​ൽ മ​ക്​​തൂ​മി​ന്‍റെ നി​ർ​ദേ​ശ​ത്തി​ന്​ കീ​ഴി​ൽ ദു​ബൈ സി​വി​ൽ ക​മ്മി​റ്റി​യു​ടെ മേ​ൽ​നോ​ട്ട​ത്തി​ലാ​യി​രി​ക്കും ശ​ബ്​​ദ റ​ഡാ​റു​ക​ൾ കൂ​ടു​ത​ൽ ഇ​ട​ങ്ങ​ളി​ൽ സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക. ജീ​വി​ത നി​ല​വാ​രം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്താ​നും പൊ​തു​സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ ശാ​ന്ത​മാ​യ അ​ന്ത​രീ​ക്ഷം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കാ​നും ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ടു​ള്ള വി​പു​ല​മാ​യ ശ്ര​മ​ങ്ങ​ളു​ടെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് പു​തി​യ നീ​ക്കം. പാ​രി​സ്ഥി​തി​ക​മാ​യ ശ​ബ്​​ദ​പ​രി​ധി മ​റി​ക​ട​ക്കു​ന്ന, രൂ​പ​മാ​റ്റം വ​രു​ത്തി​യ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ക​​ണ്ടെ​ത്താ​ൻ സ്മാ​ർ​ട്ട്​ റ​ഡാ​റു​ക​ൾ​ക്ക്​ ക​ഴി​യു​മെ​ന്ന്​ ഇ​തി​ന​കം തെ​ളി​യി​ച്ചു​ക​ഴി​ഞ്ഞ​താ​യി ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ്​ അ​സി. ക​മാ​ൻ​ഡ​ർ ഇ​ൻ ചീ​ഫ്​ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ സെ​യ്​​ഫ്​ മു​ഹൈ​ർ അ​ൽ മ​സ്​​റൂ​യി പ​റ​ഞ്ഞു. വാ​ഹ​ന​ത്തി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള ശ​ബ്​​ദം റ​ഡാ​റു​ക​ൾ കൃ​ത്യ​മാ​യി അ​ള​ക്കു​ക​യും ഉ​റ​വി​ടം തി​രി​ച്ച​റി​ഞ്ഞ്​ അ​തി​ന്‍റെ വി​ഡി​യോ തെ​ളി​വു​ക​ൾ ശേ​ഖ​രി​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യും. കാ​ർ ഓ​ഡി​യോ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ​നി​ന്നു​ള്ള അ​മി​ത ശ​ബ്​​ദം, അ​നാ​വ​ശ്യ​മാ​യ ഹോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗം എ​ന്നി​വ​യും റ​ഡാ​ർ ക​ണ്ടെ​ത്തു​മെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം പ​റ​ഞ്ഞു.

