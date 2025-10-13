Begin typing your search above and press return to search.
    Posted On
    date_range 13 Oct 2025 7:55 AM IST
    Updated On
    date_range 13 Oct 2025 7:55 AM IST

    സ്കൂളിന്​ പുറത്ത്​ നിർബന്ധിത പരീക്ഷകൾക്ക്​​ ഫീസ്​ ഈടാക്കരുത്

    പ​രീ​ക്ഷ​ക​ൾ​ക്ക് മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് അ​ഡെ​ക്
    സ്കൂളിന്​ പുറത്ത്​ നിർബന്ധിത പരീക്ഷകൾക്ക്​​ ഫീസ്​ ഈടാക്കരുത്
    അ​ബൂ​ദ​ബി: വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ ന​ട​ത്തു​ന്ന പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട് പു​തി​യ മാ​ര്‍ഗ​നി​ര്‍ദേ​ശം പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച് അ​ബൂ​ദ​ബി വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ, വി​ജ്ഞാ​ന വ​കു​പ്പ് (അ​ഡെ​ക്). സ്കൂ​ളി​ന്​ പു​റ​ത്ത്​ ന​ട​ത്തു​ന്ന നി​ര്‍ബ​ന്ധി​ത പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ എ​ല്ലാ ചെ​ല​വു​ക​ളും സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ത​ന്നെ വ​ഹി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും വി​ദ്യാ​ർ​ഥി​ക​ളു​ടെ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ളി​ൽ​നി​ന്ന് പ്ര​ത്യേ​കം ഫീ​സ് ഈ​ടാ​ക്ക​രു​തെ​ന്നും അ​ഡെ​ക് നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചു. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ പ​ഠ​നം, പു​രോ​ഗ​തി, മൂ​ല്യ​ങ്ങ​ൾ എ​ന്നി​വ അ​ള​ക്കാ​ന്‍ ല​ക്ഷ്യ​മി​ട്ട്​ സ്വ​ത​ന്ത്ര ഏ​ജ​ൻ​സി​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ച്ചെ​ടു​ത്ത​താ​ണ്​ ഇ​ത്ത​രം വി​ല​യി​രു​ത്ത​ൽ പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളെ​ന്ന്​ അ​ഡെ​ക് പ​റ​ഞ്ഞു. ഡേ​റ്റ​ക​ളി​ല്‍ അ​ധി​ഷ്ഠി​ത​മാ​യ മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യം പ്രോ​ത്സാ​ഹി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ല്‍ ഇ​ത്ത​രം വി​ല​യി​രു​ത്ത​ലു​ക​ള്‍ സു​പ്ര​ധാ​ന പ​ങ്ക് വ​ഹി​ക്കു​ന്നു​ണ്ട്.

    അ​ബൂ​ദ​ബി​യി​ലെ വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യ വി​ദ്യാ​ർ​ഥി സ​മൂ​ഹ​ത്തി​ലു​ട​നീ​ളം മൂ​ല്യ​നി​ര്‍ണ​യ ​ഡേ​റ്റ ക്ര​മീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​തി​ലൂ​ടെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ൾ​ക്ക്​ ല​ഭി​ക്കു​ന്ന ഫ​ല​ങ്ങ​ളും വി​ദ്യാ​ഭ്യാ​സ സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ പ്ര​ക​ട​ന​വും മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​നു​ള്ള പൊ​തു​ച​ട്ട​ക്കൂ​ട് സ്ഥാ​പി​ക്കു​ക​യാ​ണ് അ​ഡെ​ക് ല​ക്ഷ്യ​മി​ടു​ന്ന​ത്. അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ര്‍ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് യോ​ഗ്യ​രാ​യ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ വി​വ​ര​ങ്ങ​ള്‍ സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ നി​ര്‍ബ​ന്ധ​മാ​യും ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്യ​ണം.

    ഉ​യ​ര്‍ന്ന നി​ല​വാ​രം കാ​ഴ്ച​വെ​ക്കു​ന്ന സൈ​ക്കി​ള്‍ 3 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ഉ​യ​ര്‍ന്ന ത​ല​ങ്ങ​ളി​ലു​ള്ള പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ എ​ഴു​തി​ക്ക​ണം. ഇ​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട തീ​രു​മാ​ന​ങ്ങ​ളെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​ല്‍ മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളെ​യും ഉ​ള്‍പ്പെ​ടു​ത്ത​ണം. വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി ര​ജി​സ്റ്റ​ര്‍ ചെ​യ്ത അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ബോ​ര്‍ഡ് പ​രീ​ക്ഷ​ക​ളു​ടെ ചെ​ല​വ് മാ​ത്രം സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ക്ക് മാ​താ​പി​താ​ക്ക​ളി​ല്‍നി​ന്ന് ഈ​ടാ​ക്കാം.

    സേ​വ​ന​ദാ​താ​വ് നി​ശ്ച​യി​ച്ചി​ട്ടു​ള്ള ഫീ​സ് മാ​ത്ര​മാ​യി​രി​ക്ക​ണം ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ ഈ​ടാ​ക്കേ​ണ്ട​ത്. ഫീ​സ് വി​വ​രം സ്‌​കൂ​ളി​ന്‍റെ വെ​ബ്‌​സൈ​റ്റി​ല്‍ വ്യ​ക്ത​മാ​യി പ്ര​ദ​ര്‍ശി​പ്പി​ച്ചി​രി​ക്ക​ണം. പ്രീ ​കോ​ള​ജ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര പ​രീ​ക്ഷ​ക​ള്‍ക്ക് ത​യാ​റെ​ടു​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി സൈ​ക്കി​ള്‍ 3 വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്ക് ഒ​രു അ​ക്കാ​ദ​മി​ക് വ​ര്‍ഷ​ത്തി​ല്‍ നാ​ലാ​ഴ്ച ലീ​വ് അ​നു​വ​ദി​ക്ക​ണം. eSIS സം​വി​ധാ​ന​ത്തി​ല്‍ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളു​ടെ അ​സാ​ന്നി​ധ്യം അം​ഗീ​കൃ​ത​മാ​ണെ​ന്നു രേ​ഖ​പ്പെ​ടു​ത്തു​ക​യും വേ​ണം. കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്ക് അ​വ​ധി ന​ല്‍കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന വേ​ള​യി​ല്‍ പ​ഠ​നാ​വ​ധി എ​ടു​ക്കാ​ത്ത വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കാ​യി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ തു​റ​ന്നു​പ്ര​വ​ര്‍ത്തി​പ്പി​ക്ക​ണം.

    വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ളെ ബോ​ധ​വ​ത്ക​രി​ക്കു​ക, ഉ​ചി​ത​മാ​യ പ​രീ​ക്ഷാ സാ​ഹ​ച​ര്യം നി​ല​നി​ര്‍ത്തു​ക, ത​ട്ടി​പ്പു​ക​ള്‍ ക​ണ്ടെ​ത്താ​നും കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യാ​നു​മു​ള്ള സ​ജ്ജീ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ള്‍ ഏ​ര്‍പ്പെ​ടു​ത്തു​ക തു​ട​ങ്ങി​യ ഏ​ഴ് പ്ര​ധാ​ന ന​ട​പ​ടി​ക്ര​മ​ങ്ങ​ള്‍ പ​രീ​ക്ഷ​യി​ല്‍ ക്ര​മ​ക്കേ​ടു​ക​ള്‍ ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും അ​ഡെ​ക് വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. ക്ര​മ​ക്കേ​ട് ന​ട​ത്തി പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ടു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള്‍ക്കെ​തി​രെ അ​ഡെ​ക്കി​ന്‍റെ വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി പെ​രു​മാ​റ്റ ന​യ​പ്ര​കാ​രം അ​ച്ച​ട​ക്ക ന​ട​പ​ടി സ്വീ​ക​രി​ക്കും. നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് കൂ​ട്ടു​നി​ല്‍ക്കു​ന്ന വി​ദ്യാ​ര്‍ഥി​ക​ള​ല്ലാ​ത്ത​വ​ര്‍ക്ക് നി​യ​മ​പ്ര​കാ​ര​മു​ള്ള ശി​ക്ഷ​യും ല​ഭി​ക്കും. പ​രീ​ക്ഷ നി​യ​മ​ലം​ഘ​ന​ങ്ങ​ള്‍ അ​ഡെ​ക്കി​ന് നേ​രി​ട്ട് റി​പ്പോ​ര്‍ട്ട് ചെ​യ്യ​ണ​മെ​ന്ന് സ്‌​കൂ​ളു​ക​ള്‍ നി​ര്‍ദേ​ശം ന​ല്‍കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്.

    Abu DhabiexamsU.A.E News
