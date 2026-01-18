Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    18 Jan 2026 7:18 AM IST
    Updated On
    18 Jan 2026 7:18 AM IST

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റ​രു​ത്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​

    അ​പ​ക​ട​ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ള്ള​ത്​
    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റ​രു​ത്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​
    ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ഇ​ടി​ച്ചു​ക​യ​റി അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന വാ​ൻ

    ഷാ​ർ​ജ: വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റു​ന്ന​ത്​ ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. എ​മി​റേ​റ്റി​ൽ സ്ഥാ​പി​ച്ച സ്മാ​ർ​ട്ട് കാ​മ​റ​യി​ൽ പ​തി​ഞ്ഞ ഗു​രു​ത​ര അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്‍റെ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഡ്രൈ​വ​ർ​മാ​ർ​ക്ക്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    റോ​ഡു​ക​ൾ 24 മ​ണി​ക്കൂ​റും ജാ​ഗ്ര​ത​യോ​ടെ നി​രീ​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന സേ​ന​യു​ടെ ഹൈ​ടെ​ക് ഓ​പ​റേ​ഷ​ൻ​സ് സെ​ന്റ​റി​ൽ നി​ന്ന്​​ ആ​രം​ഭി​ക്കു​ന്ന രീ​തി​യി​ലാ​ണ്​ വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യ​മു​ള്ള​ത്. തു​ട​ർ​ന്ന് തി​ര​ക്കേ​റി​യ ഒ​രു ക​വ​ല​യി​ൽ ക​റു​ത്ത വാ​ൻ സാ​ധാ​ര​ണ വേ​ഗ​ത​യി​ൽ സ​ഞ്ച​രി​ക്കു​ന്ന​തും പി​ന്നീ​ട് പെ​ട്ടെ​ന്ന് പാ​ത​യി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​തി​ച​ലി​ക്കു​ന്ന​തും കാ​ണാം. ബ്രേ​ക്ക് ചെ​യ്യാ​തെ, വാ​ഹ​നം ന​ട​പ്പാ​ത​യി​ലേ​ക്ക് ക​യ​റു​ക​യും ഡി​വൈ​ഡ​റു​ക​ൾ ക​ട​ന്ന്​ റോ​ഡി​ന്റെ എ​തി​ർ​വ​ശ​ത്തു​ള്ള കോ​ൺ​ക്രീ​റ്റ് ബാ​രി​യ​റും ട്രാ​ഫി​ക് സി​ഗ്ന​ലും ഇ​ടി​ച്ച്​ ത​ക​ർ​ക്കു​ക​യും ചെ​യ്യു​ന്ന​ത്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ കാ​ണാം.

    ആ​ഘാ​ത​ത്തി​ന്റെ ശ​ക്തി​യി​ൽ വാ​നി​ന്റെ ചി​ല ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ൾ ത​ക​ർ​ന്ന്​ റോ​ഡി​ൽ വീ​ഴു​ന്നു​മു​ണ്ട്. മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗ​മോ മ​റ്റ് കാ​ര​ണ​ങ്ങ​ളാ​ലോ ഡ്രൈ​വ​റു​ടെ ശ്ര​ദ്ധ തെ​റ്റി​യ​താ​ണെ​ന്നാ​ണ്​ ക​ണ​ക്കാ​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ പൂ​ർ​ണ​മാ​യും ശ്ര​ദ്ധ പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന്​ ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചു​കൊ​ണ്ട്​ ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്​ ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ചു. ഒ​രു സെ​ക്ക​ന്‍റി​ന്‍റെ അ​ശ്ര​ദ്ധ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്നും ദൃ​ശ്യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ക്കു​ന്നു. ഷാ​ർ​ജ​യി​ൽ അ​ശ്ര​ദ്ധ​മാ​യ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ മൂ​ല​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ വ​ർ​ധി​ക്കു​ന്ന​ത് ത​ട​യു​ന്ന​തി​നാ​യി ഫെ​ഡ​റ​ൽ ട്രാ​ഫി​ക് നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ ക​ർ​ശ​ന​മാ​യി ന​ട​പ്പാ​ക്കി​വ​രി​ക​യാ​ണ്.

    വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​മ്പോ​ൾ മൊ​ബൈ​ൽ ഫോ​ൺ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തോ മ​റ്റ് ത​ര​ത്തി​ലു​ള്ള ശ്ര​ദ്ധ തി​രി​ക്കു​ന്ന പ്ര​വ​ർ​ത്ത​ന​ങ്ങ​ളി​ൽ ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ന്ന​തോ പി​ടി​ക്ക​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ 800 ദി​ർ​ഹം പി​ഴ​യും ലൈ​സ​ൻ​സി​ൽ നാ​ല് ബ്ലാ​ക്ക് പോ​യി​ന്റു​ക​ളും ല​ഭി​ക്കും.

    എ​ല്ലാ റോ​ഡ് ഉ​പ​യോ​ക്താ​ക്ക​ളു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​റ​പ്പാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന് ഈ ​ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ നി​ർ​ണാ​യ​ക​മാ​ണെ​ന്ന് അ​ധി​കൃ​ത​ർ വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി. വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ർ ഫോ​ണു​ക​ൾ മാ​റ്റി​വെ​ക്കാ​നും ഗ​താ​ഗ​ത​നി​യ​മ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കാ​നും ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്കാ​നും ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ് അ​ഭ്യ​ർ​ഥി​ച്ചു.

