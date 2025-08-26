Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    26 Aug 2025 9:20 AM IST
    Updated On
    26 Aug 2025 9:20 AM IST

    അം​ഗോ​ള​യി​ലേ​ക്ക്​ എ​ട്ടു​ല​ക്ഷം ഡോ​സ് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന ചെ​യ്ത് ‘ഡോ​ക്ടൂ​ർ’

    ആ​ന്റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ, വേ​ദ​ന സം​ഹാ​രി​ക​ൾ എ​ന്നി​വ കൈ​മാ​റി
    Medicine Distribution
    അം​ഗോ​ള​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സി​ൽ​വി​യ ലു​ട്ട​ക്​​റ്റ​ക്ക്​ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ് കോ ​സി.​ഇ.​ഒ സ​ഫീ​ർ അ​ഹ്മ​ദും എ.​ഡി പോ​ർ​ട്ട് ഉ​ദ്യോ​ഗ​സ്ഥ​രും ചേ​ർ​ന്ന് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൈ​മാ​റു​ന്നു

    അ​ബൂ​ദ​ബി: ആ​ഫ്രി​ക്ക​ൻ രാ​ജ്യ​മാ​യ അം​ഗോ​ള​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ​മേ​ഖ​ല ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ന് കൈ​ത്താ​ങ്ങാ​യി എ​ട്ട് ല​ക്ഷ​ത്തി​ല​ധി​കം അ​വ​ശ്യ മ​രു​ന്നു​ക​ൾ സം​ഭാ​വ​ന​യാ​യി ന​ൽ​കി ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്സ്-​എ.​ഡി പോ​ർ​ട്സ്(​അ​ബൂ​ദ​ബി പോ​ർ​ട്സ്) സം​യു​ക്ത​സം​രം​ഭം ഡോ​ക്ടൂ​ർ. യു.​എ.​ഇ പ്ര​സി​ഡ​ന്റ്​ ശൈ​ഖ്​ മു​ഹ​മ്മ​ദ്​ ബി​ൻ സാ​യി​ദ്​ ആ​ൽ ന​ഹ്​​യാ​ന്‍റെ അം​ഗോ​ള സ​ന്ദ​ർ​ശ​ന വേ​ള​യി​ൽ ആ​രോ​ഗ്യ മേ​ഖ​ല​യി​ലെ സ​ഹ​ക​ര​ണം ശ​ക്ത​മാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ് സ​ഹാ​യം. അം​ഗോ​ള​യി​ലെ ലു​വാ​ണ്ട​യി​ൽ ന​ട​ന്ന ച​ട​ങ്ങി​ൽ ആ​ൻ​റി​ബ​യോ​ട്ടി​ക്കു​ക​ൾ, വേ​ദ​ന സം​ഹാ​രി​ക​ൾ, വി​ട്ടു​മാ​റാ​ത്ത രോ​ഗ​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള മ​രു​ന്നു​ക​ൾ എ​ന്നി​വ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​ത്തി​ന് ഔ​ദ്യോ​ഗി​ക​മാ​യി കൈ​മാ​റി.

    അം​ഗോ​ള​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രി ഡോ. ​സി​ൽ​വി​യ ലു​ട്ട​ക്​​റ്റ​ക്ക്​ ബു​ർ​ജീ​ൽ ഹോ​ൾ​ഡി​ങ്‌​സ് കോ ​സി.​ഇ.​ഒ സ​ഫീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് മ​രു​ന്നു​ക​ൾ കൈ​മാ​റി. ഇ​രു രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്നു​മു​ള്ള വി​ശി​ഷ്ട വ്യ​ക്തി​ക​ൾ ച​ട​ങ്ങി​ൽ പ​ങ്കെ​ടു​ത്തു. ഡോ​ക്ടൂ​റു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം രാ​ജ്യ​ത്തെ ആ​രോ​ഗ്യ ശൃം​ഖ​ല​യെ ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്താ​ൻ സ​ഹാ​യി​ക്കു​മെ​ന്ന്​ അം​ഗോ​ള​ൻ ആ​രോ​ഗ്യ​മ​ന്ത്രി അ​ഭി​പ്രാ​യ​പ്പെ​ട്ടു. അം​ഗോ​ള​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ മ​ന്ത്രാ​ല​യ​വു​മാ​യു​ള്ള സ​ഹ​ക​ര​ണം മേ​ഖ​ല​യി​ലെ ആ​രോ​ഗ്യ സം​ര​ക്ഷ​ണം മെ​ച്ച​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തി​ലേ​ക്കു​ള്ള ചു​വ​ടു​വെ​പ്പാ​ണെ​ന്ന്​ സ​ഫീ​ർ അ​ഹ​മ്മ​ദ് പ​റ​ഞ്ഞു.

    Girl in a jacket

