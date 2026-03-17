    Posted On
    date_range 17 March 2026 9:13 AM IST
    Updated On
    date_range 17 March 2026 9:13 AM IST

    നിങ്ങൾക്ക്​ മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണ വേണോ? അരികിലുണ്ട്​​ ‘ഇത്​മഇൻ’

    800506 നമ്പറിൽ വിളിക്കാം
    നിങ്ങൾക്ക്​ മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണ വേണോ? അരികിലുണ്ട്​​ ‘ഇത്​മഇൻ’
    ദുബൈ: എമിറേറ്റിലെ താമസക്കാർക്ക്​​ മാനസികാരോഗ്യ പിന്തുണ നൽകുന്നതിന്​ ‘ഇത്​മഇൻ’ എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഹെൽപ്​ലൈൻ സംരംഭം ആരംഭിച്ച്​ ദുബൈ അധികൃതർ. മാനസികമായ പ്രശ്നങ്ങൾക്കുള്ള​ പരിഹാരത്തിനും മാർഗനിർദേശങ്ങൾക്കുമായി ദുബൈയിലെ പൗരൻമാർ, താമസക്കാർ, സന്ദർശകർ തുടങ്ങിയവർക്ക്​ ​തികച്ചും സ്വകാര്യമായ ഈ ഹെൽപ്​ലൈനിൽ സഹായം തേടാം. 800506 എന്നതാണ്​ ഹോട്ട്​ലൈൻ നമ്പർ. സേവനങ്ങൾ പൂർണമായും സൗജന്യമായിരിക്കും.

    ഈ നമ്പറിൽ വിളിക്കുന്നവരെ മാനസികാരോഗ്യ രംഗത്ത്​ വിദഗ്​ധരായ കൗൺസിലർമാരുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ഇവർ ആവശ്യമായ മാർഗ നിർദേശങ്ങളും സഹായങ്ങളും നൽകുകയും ചെയ്യും. എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഒമ്പത്​ മുതൽ അർധരാത്രിവരെ ഹോട്ട്​ലൈൻ നമ്പർ ലഭ്യമാകും.

    ദുബൈ ഹെൽത്ത്​, കമ്യൂണിറ്റി ഡവലപ്​മെന്‍റ്​ അതോറിറ്റി (സി.ഡി.എ) എന്നിവരുടെ സംയുക്​ത സഹകരണത്തിലൂടെ​ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ സംരംഭം സമൂഹത്തിന്‍റെ ആണിക്കല്ല്​ എന്ന നിലയിൽ മാനസികാരോഗ്യത്തിന്​ മുൻഗണന നൽകുന്നതിൽ ദുബൈ സർക്കാറിന്‍റെ ഏകീകൃത സമീപനമാണ്​ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നതെന്ന്​ അധികൃതർ വ്യക്​തമാക്കി. സംരംഭത്തിലേക്ക്​ സന്നദ്ധ സേവനം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വൈദ്യശാസ്ത്രം, നഴ്​സിങ്​, സൈക്കോളജി, സാമൂഹിക സേവനം എന്നിവയിൽ വിദഗ്​ധരായവർക്ക്​ ദുബൈ നൗ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കാമെന്ന്​ സി.ഡി.എ അറിയിച്ചു.

    TAGS:newsMental HealthSupportgulf
    News Summary - Do you need mental health support? ‘Itmain’ is right next to you
