നാട്ടിൽ ലൈസൻസുണ്ടോ; ഡ്രൈവിങ്​ ക്ലാസില്ലാതെ ടെസ്റ്റിന്​ ഹാജരാകാം

cancel By വെബ് ഡെസ്ക് ദു​ബൈ: നാ​ട്ടി​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സു​ള്ള പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ക്ലാ​സി​ൽ പ​​ങ്കെ​ടു​ക്കാ​തെ ദു​ബൈ​യി​ൽ നേ​രി​ട്ട്​ റോ​ഡ്​ ടെ​സ്റ്റി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​കാം. നേ​ര​ത്തേ 43 രാ​ജ്യ​ക്കാ​ർ​ക്ക്​ മാ​ത്ര​മാ​യി പ​രി​മി​ത​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്ന സം​വി​ധാ​നം മ​റ്റു​ രാ​ജ്യ​ക്കാ​രെ​യും ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി വി​പു​ല​മാ​ക്കി​യ​താ​യി ദു​ബൈ റോ​ഡ്​ ആ​ൻ​ഡ്​ ട്രാ​ൻ​സ്​​പോ​ർ​ട്ട്​ അ​തോ​റി​റ്റി (ആ​ർ.​ടി.​എ) അ​റി​യി​ച്ചു. ഇ​ന്ത്യ​ക്കാ​ർ അ​ട​ക്കം നി​ര​വ​ധി രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളി​ലെ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഉ​പ​കാ​ര​പ്പെ​ടു​ന്ന ന​ട​പ​ടി​യാ​ണി​ത്. ഏ​പ്രി​ൽ ഒ​ന്ന്​ മു​ത​ൽ ആ​ർ.​ടി.​എ പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ച ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​ൻ​സി​ന്‍റെ ഭാ​ഗ​മാ​യാ​ണ്​ കൂ​ടു​ത​ൽ രാ​ജ്യ​ങ്ങ​ളെ ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യ​ത്. ഇ​തു​വ​ഴി കു​റ​ഞ്ഞ ചെ​ല​വി​ൽ പ്ര​വാ​സി​ക​ൾ​ക്ക്​ ഒ​റ്റ ചാ​ൻ​സി​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ലൈ​സ​ൻ​സ്​ സ്വ​ന്ത​മാ​ക്കാം. ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​ൻ​സി​നാ​യി അ​പേ​ക്ഷി​ക്കാ​ൻ അ​ടു​ത്തു​ള്ള ഡ്രൈ​വി​ങ്​ സെ​ന്‍റ​ർ സ​ന്ദ​ർ​ശി​ക്ക​ണം. ഏ​ക​ദേ​ശം 2200 ദി​ർ​ഹ​മാ​ണ്​ ഫീ​സ്. മു​ൻ​കൂ​ർ പ​രി​ശീ​ല​നം ആ​വ​ശ്യ​മി​ല്ല. ഗോ​ൾ​ഡ​ൻ ചാ​ൻ​സി​ൽ പ​രാ​ജ​യ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ ഡ്രൈ​വി​ങ്​ ക്ലാ​സി​ൽ ചേ​ർ​ന്ന്​ പ​രി​ശീ​ല​നം ന​ട​ത്തി വീ​ണ്ടും ടെ​സ്റ്റി​ന്​ ഹാ​ജ​രാ​​കേ​ണ്ടി വ​രും. Show Full Article

Do you have a license in the country? You can appear for the test without driving class