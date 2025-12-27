Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Dec 2025 9:01 AM IST
    Updated On
    date_range 27 Dec 2025 9:01 AM IST

    കു​ട്ടി​ക​ളെ മു​ന്‍ സീ​റ്റി​ലി​രു​ത്തി യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​രു​ത്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ജ്​​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​

    കു​ട്ടി​ക​ളെ മു​ന്‍ സീ​റ്റി​ലി​രു​ത്തി യാ​ത്ര ചെ​യ്യ​രു​ത്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി അ​ജ്​​മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ്​
    അ​ജ്മാ​ന്‍: വാ​ഹ​ന​ത്തി​ലെ മു​ന്‍ സീ​റ്റി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ ഇ​രു​ത്തി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​ന്ന​വ​ർ​ക്കെ​തി​രെ പൊ​ലീ​സ്. ഇ​ത്ത​രം നി​യ​മ​ലം​ഘ​നം ശ്ര​ദ്ധ​യി​ൽ​പ്പെ​ട്ടാ​ൽ പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കു​മെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ന്‍ പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​ന​ൽ​കി. പ​ത്ത് വ​യ​സ്സി​ന് താ​ഴെ​യു​ള്ള​തോ 145 സെ​ന്‍റ​മീ​റ്റ​റി​ൽ താ​ഴെ​യു​ള്ള​തോ ആ​യ കു​ട്ടി​ക​ളെ മു​ന്‍ സീ​റ്റി​ല്‍ ഇ​രു​ത്തി യാ​ത്ര ചെ​യ്യാ​ൻ പ​ടി​ല്ല. ഇ​ത്ത​ര​ത്തി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ളെ മു​ന്‍ സീ​റ്റി​ലി​രു​ത്തി യാ​ത്ര ചെ​യ്യു​മ്പോ​ള്‍ വാ​ഹ​ന​മോ​ടി​ക്കു​ന്ന​വ​ര്‍ക്ക് ബു​ദ്ധി​മു​ട്ടു​ണ്ടാ​കാ​നും കു​ട്ടി​ക​ള്‍ വ​ഴി അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​കാ​നു​മു​ള്ള സാ​ധ്യ​ത​യും ക​ണ​ക്കി​ലെ​ടു​ത്താ​ണ് പൊ​ലീ​സ് നി​ർ​ദേ​ശം. നേ​ര​ത്തെ പൊ​ലീ​സ് ന​ല്‍കി​യ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് അ​വ​ഗ​ണി​ച്ച് കു​ട്ടി​ക​ള്‍ മു​ന്‍ സീ​റ്റി​ലി​രു​ന്ന് യാ​ത്ര ചെ​യ്ത​ത് മൂ​ലം നി​ര​വ​ധി അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ള്‍ സം​ഭ​വി​ച്ച​തി​നെ തു​ട​ര്‍ന്നാ​ണ്‌ പി​ഴ​യ​ട​ക്ക​മു​ള്ള ശ​ക്ത​മാ​യ ന​ട​പ​ടി​ക​ൾ സ്വീ​ക​രി​ക്കാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് നീ​ങ്ങു​ന്ന​ത്. ഇ​തി​ന്റെ ലം​ഘ​ന​ത്തി​ന് 400 ദി​ര്‍ഹം പി​ഴ ഈ​ടാ​ക്കും.

    അ​തേ​സ​മ​യം, കു​ട്ടി​ക​ൾ പൊ​തു​റോ​ഡി​ൽ ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി ഇ​റ​ങ്ങു​ന്ന​ത് ത​ട​യാ​ൻ ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ ജാ​ഗ്ര​ത പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കി. കു​ട്ടി​ക​ൾ സൈ​ക്കി​ളി​ലും ബൈ​ക്കി​ലും റോ​ഡി​ൽ വി​ല​സു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ൾ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ് പൊ​ലീ​സി​ന്‍റെ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്. കു​ട്ടി​ക​ളു​ടെ സു​ര​ക്ഷ​യി​ൽ ആ​ദ്യ​ത്തെ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്തം ര​ക്ഷി​താ​ക്ക​ൾ​ക്കാ​ണെ​ന്ന് അ​ജ്മാ​ൻ പൊ​ലീ​സ് പ​റ​യു​ന്നു. റോ​ഡി​ലി​റ​ക്കാ​ൻ അ​നു​മ​തി​യി​ല്ലാ​ത്ത വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ളു​മാ​യി കു​ട്ടി​ക​ൾ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ ചീ​റി​പ്പാ​യു​ന്ന റോ​ഡി​ലെ​ത്തു​ന്ന​ത് വ​ൻ അ​പ​ക​ട​ങ്ങ​ൾ​ക്ക് കാ​ര​ണ​മാ​കു​മെ​ന്ന് പൊ​ലീ​സ് മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ് ന​ൽ​കു​ന്നു.

    അ​ജ്മാ​നി​ൽ നേ​ര​ത്തേ ഇ-​സ്കൂ​ട്ട​റു​ക​ൾ​ക്ക് വി​ല​ക്ക് ഏ​ർ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രു​ന്നു. എ​ന്നാ​ൽ കു​ട്ടി​ക​ൾ പ​ല​രും ക​ളി​പ്പാ​ട്ട​മാ​യി ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന ഇ​രു​ച​ക്ര​വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ വ​രെ റോ​ഡി​ലി​റ​ങ്ങാ​ൻ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്നു​ണ്ടെ​ന്ന് ദൃ​ശ്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ വ്യ​ക്ത​മാ​ണ്.

    TAGS:UAE NewsChildrenajman policewarning
