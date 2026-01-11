Begin typing your search above and press return to search.
    നോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​ട​ക്ക​രു​ത്, ചു​രു​ട്ട​രു​ത്; നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​

    സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി​യാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്​
    നോ​ട്ടു​ക​ൾ മ​ട​ക്ക​രു​ത്, ചു​രു​ട്ട​രു​ത്; നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ളു​മാ​യി സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​
    ദു​ബൈ: രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ ദേ​ശീ​യ ക​റ​ൻ​സി​യാ​യ ദി​ർ​ഹം നോ​ട്ടു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​തു​മാ​യി ബ​ന്ധ​പ്പെ​ട്ട നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച്​ യു.​എ.​ഇ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്. ദേ​ശീ​യ ക​റ​ൻ​സി രാ​ജ്യ​ത്തി​ന്‍റെ പ​ര​മാ​ധി​കാ​ര​ത്തി​ന്‍റെ ചി​ഹ്ന​വും സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​യു​ടെ സ്തം​ഭ​വു​മാ​ണെ​ന്ന്​ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചാ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പു​റ​പ്പെ​ടു​വി​ച്ച​ത്.

    ബാ​ങ്ക്​ നോ​ട്ടു​ക​ൾ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ ദേ​ശീ​യ സ്വ​ത്വ​ത്തെ സം​ര​ക്ഷി​ക്കു​ന്ന​ത്​ മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ​സ​മ്പ​ദ്​​വ്യ​വ​സ്ഥ​യി​ൽ പൊ​തു​ജ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്കു​ള്ള വി​ശ്വാ​സ​ത്തെ ശ​ക്​​തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്ന​തു​മാ​ണെ​ന്ന്​ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ൾ വ​ഴി അ​ധി​കൃ​ത​ർ ചൂ​ണ്ടി​ക്കാ​ണി​ച്ചു. നോ​ട്ടു​ക​ൾ സൂ​ക്ഷ്മ​ത​യോ​ടെ കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ന്ന​തി​നു​ള്ള നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ പ്ര​ത്യേ​ക​മാ​യി ചി​ത്ര​സ​ഹി​തം പ്ര​സി​ദ്ധീ​ക​രി​ച്ചി​ട്ടു​മു​ണ്ട്. നോ​ട്ടു​ക​ൾ വി​കൃ​ത​മാ​ക്കു​ക​യോ കീ​റു​ക​യോ കേ​ടു​വ​രു​ത്തു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. അ​തു​പോ​ലെ മ​ട​ക്കു​ക​യോ ചു​രു​ട്ടു​ക​യോ സ്റ്റാ​പ്പി​ൾ ചെ​യ്യു​ക​യോ മൂ​ർ​ച്ച​യു​ള്ള വ​സ്തു​ക്ക​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് കൈ​കാ​ര്യം ചെ​യ്യു​ക​യോ ചെ​യ്യ​രു​ത്. ദ്രാ​വ​ക​ങ്ങ​ൾ, ഉ​യ​ർ​ന്ന താ​പ​നി​ല, പ​ശ​ക​ൾ എ​ന്നി​വ നോ​ട്ടു​ക​ളി​ൽ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്ക​രു​ത്. ക​റ​ൻ​സി​ക​ളി​ൽ എ​ഴു​തു​ന്ന​ത് ഒ​ഴി​വാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ർ​ദേ​ശി​ച്ചി​ട്ടു​ണ്ട്.

    ഒ​രാ​ളു​ടെ കൈ​വ​ശം കീ​റി​യ​തോ കേ​ടു​വ​ന്ന​തോ ആ​യ ഒ​രു ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ട് ഉ​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ, അ​ത് മാ​റ്റി​ക്കി​ട്ടു​ന്ന​ത്​ സം​ബ​ന്ധി​ച്ച്​ വ്യ​ക്ത​മാ​യ മാ​ർ​ഗ​നി​ർ​ദേ​ശ​ങ്ങ​ൾ സെ​ൻ​ട്ര​ൽ ബാ​ങ്ക്​ ന​ൽ​കി​യി​ട്ടു​ണ്ട്. ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം നോ​ട്ടി​ന്റെ അ​വ​സ്ഥ​യെ ആ​ശ്ര​യി​ച്ചാ​ണ്​ ന​ൽ​കു​ന്ന​ത്. യ​ഥാ​ർ​ഥ ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടി​ന്റെ (അ​ല്ലെ​ങ്കി​ൽ സം​യോ​ജി​ത ഭാ​ഗ​ങ്ങ​ളു​ടെ) മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​മോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ​യു​ണ്ടെ​ങ്കി​ൽ ഉ​ട​മ​ക്ക്​ പൂ​ർ​ണ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കും. ബാ​ങ്ക് നോ​ട്ടി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നി​ൽ കൂ​ടു​ത​ൽ എ​ന്നാ​ൽ മൂ​ന്നി​ൽ ര​ണ്ട് ഭാ​ഗ​ത്തി​ൽ താ​ഴെ മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ​യു​ള്ള​തെ​ങ്കി​ൽ നോ​ട്ടി​ന്റെ മൂ​ല്യ​ത്തി​ന്റെ പ​കു​തി കൈ​വ​ശ​ക്കാ​ര​ന് ല​ഭി​ക്കും. നോ​ട്ടി​ന്റെ മൂ​ന്നി​ലൊ​ന്നോ അ​തി​ൽ കു​റ​വോ ഭാ​ഗം മാ​ത്ര​മാ​ണ്​ കേ​ടു​കൂ​ടാ​തെ​യി​രി​ക്കു​ന്ന​തെ​ങ്കി​ൽ ന​ഷ്ട​പ​രി​ഹാ​രം ല​ഭി​ക്കു​ക​യു​മി​ല്ല എ​ന്ന​താ​ണ്​ നി​ർ​ദേ​ശം.

    News Summary - Do not fold or roll notes; Central Bank issues guidelines
