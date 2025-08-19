Begin typing your search above and press return to search.
Madhyamam
    U.A.E
    U.A.E
    Posted On
    date_range 19 Aug 2025 5:43 AM IST
    Updated On
    date_range 19 Aug 2025 5:43 AM IST

    നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്ത​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​രു​ത്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്

    നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്ത​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​രു​ത്​; മു​ന്ന​റി​യി​പ്പു​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്
    നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്ത​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ

    അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​യ​തി​നെ​തി​രാ​യ ബോ​ധ​വ​ത്ക​ര​ണ​ത്തി​ന്റെ

    ഭാ​ഗ​മാ​യി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ് പു​റ​ത്തു​വി​ട്ട വി​ഡി​യോ ദൃ​ശ്യം

    ഷാ​ർ​ജ: റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​മ്പോ​ൾ നി​യ​മം പാ​ലി​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്ത​ല്ലാ​തെ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​രു​തെ​ന്നും മു​ന്ന​റി​യി​പ്പ്​ ന​ൽ​കി ഷാ​ർ​ജ പൊ​ലീ​സ്. റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ അ​പ​ക​ട​മു​ണ്ടാ​കു​ന്ന വി​ഡി​യോ സ​മൂ​ഹ​മാ​ധ്യ​മ​ങ്ങ​ളി​ൽ പ​ങ്കു​വെ​ച്ചാ​ണ്​ അ​ധി​കൃ​ത​ർ ഇ​ക്കാ​ര്യം ഓ​ർ​മി​പ്പി​ച്ച​ത്.

    സീ​ബ്ര ലൈ​നി​ൽ വാ​ഹ​ന​ങ്ങ​ൾ​ക്ക്​ ഗ്രീ​ൻ ലൈ​റ്റ്​ ല​ഭി​ച്ച ശേ​ഷം മു​റി​ച്ചു ക​ട​ക്കു​ന്ന​തി​നി​ടെ ഒ​രാ​ളെ കാ​ർ ഇ​ടി​ക്കു​ന്ന ദൃ​ശ്യ​മാ​ണ്​ വീ​ഡി​യോ​യി​ലു​ള്ള​ത്. ഇ​ത്ത​രം പ്ര​വൃ​ത്തി സ്വ​ന്തം ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും മ​റ്റു​ള്ള​വ​രു​ടെ ജീ​വി​ത​ത്തെ​യും അ​പ​ക​ട​ത്തി​ലാ​ക്കു​ന്ന​താ​ണെ​ന്ന്​ മു​ന്ന​റി​യി​പ്പി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു. ഓ​രോ​രു​ത്ത​രു​ടെ​യും സു​ര​ക്ഷ ഉ​ത്ത​ര​വാ​ദി​ത്ത​മാ​ണെ​ന്നും നി​യ​മം പാ​ലി​ച്ച്​ സു​ര​ക്ഷി​ത​മാ​യ മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​ൽ ഉ​റ​പ്പാ​ക്ക​ണ​മെ​ന്നും സ​ന്ദേ​ശ​ത്തി​ൽ പ​റ​ഞ്ഞു.

    ഇ​ക്ക​ഴി​ഞ്ഞ മാ​ർ​ച്ചി​ൽ പ​രി​ഷ്ക​രി​ച്ച നി​യ​മ​മ​നു​സ​രി​ച്ച്​ നി​ശ്ചി​ത സ്ഥ​ല​ത്ത​ല്ലാ​തെ റോ​ഡ്​ മു​റി​ച്ചു ക​ട​ന്നാ​ൽ ക​ർ​ശ​ന ശി​ക്ഷ​യാ​ണ്​ ല​ഭി​ക്കു​ക. മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്ക​ൽ അ​പ​ക​ട​ത്തി​ന്​ കാ​ര​ണ​മാ​യാ​ൽ 5000 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ 10,000 ദി​ർ​ഹം വ​രെ പി​ഴ​യും ജ​യി​ൽ ശി​ക്ഷ​യും ല​ഭി​ക്കാം. കൂ​ടാ​തെ, 80 കി​ലോ​മീ​റ്റ​റോ അ​തി​ൽ കൂ​ടു​ത​ലോ വേ​ഗ​പ​രി​ധി​യു​ള്ള റോ​ഡു​ക​ളി​ൽ നി​യ​മ​വി​രു​ദ്ധ​മാ​യി മു​റി​ച്ചു​ക​ട​ക്കു​ന്ന​വ​ർ​ക്ക് വ​ലി​യ പി​ഴ​യും നേ​രി​ടേ​ണ്ടി​വ​രും. 10,000 ദി​ർ​ഹം മു​ത​ൽ പി​ഴ​യും മൂ​ന്നു മാ​സ​ത്തി​ൽ കു​റ​യാ​ത്ത ത​ട​വു​മാ​ണ് ഇ​തി​നു​ള്ള ശി​ക്ഷ.

    TAGS:sharjah policeUAEroadsharjha
    News Summary - Do not cross the road without a designated place; Sharjah Police warns
