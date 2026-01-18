Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    date_range 18 Jan 2026 1:23 PM IST
    Updated On
    date_range 18 Jan 2026 1:23 PM IST

    പൊ​ലീ​സി​നെ സ​ഹാ​യി​ക്കാ​ൻ ഡി.​എ​ൻ.​എ സ​യ​ൻ​സും

    സ​ങ്കീ​ർ​ണ​മാ​യ കേ​സു​ക​ൾ തെ​ളി​യി​ക്കാ​ൻ സാ​​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ സ​ഹാ​യി​ക്കും
    ദു​ബൈ: വെ​ല്ലു​വി​ളി നി​റ​ഞ്ഞ കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ളി​ൽ തു​മ്പു​ണ്ടാ​ക്കു​ന്ന​തി​ന്​ ആ​ധു​നി​ക ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് സ​യ​ൻ​സി​ലെ നൂ​ത​ന സാ​ങ്കേ​തി​ക വി​ദ്യ​യാ​യ ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ജ​നി​ത​ക വം​ശാ​വ​ലി​യും ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ്​ ഉ​പ​യോ​ഗ​പ്പെ​ടു​ത്തും. ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഓ​ഫ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് എ​വി​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​നോ​ള​ജി​യി​ലെ ജീ​നോം സെ​ന്റ​റാ​ണ്​ കേ​സ​ന്വേ​ഷ​ണ​ത്തി​ൽ ഏ​റ്റ​വും പു​തി​യ സം​രം​ഭം ഉ​ൾ​പ്പെ​ടു​ത്തി​യി​രി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    നൂ​ത​നാ​ശ​യ​ങ്ങ​ളി​ലൂ​ടെ​യും ശാ​സ്ത്രീ​യ​മാ​യ പൊ​ലീ​സി​ങി​ലൂ​ടെ​യും പു​തി​യ കാ​ല​ത്തെ കു​റ്റാ​ന്വേ​ഷ​ണ രം​ഗ​ത്ത്​ ഇ​തു​വ​ഴി ന​വീ​ക​ര​ണം ന​ട​പ്പി​ലാ​ക്കു​ക​യാ​ണ്​ ലോ​ക​ത്തെ ഏ​റ്റ​വും ക​ഴി​വു​റ്റ പൊ​ലീ​സ്​ സേ​ന. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഡി​എ​ൻ​എ പ​രി​ശോ​ധ​ന​യി​ൽ നി​ന്ന് വ്യ​ത്യ​സ്ത​മാ​യി കു​റ്റ​കൃ​ത്യ​ങ്ങ​ൾ ന​ട​ന്ന സ്ഥ​ല​ങ്ങ​ളി​ൽ നി​ന്ന് ക​ണ്ടെ​ടു​ക്കു​ന്ന തി​രി​ച്ച​റി​യാ​ൻ സാ​ധി​ക്കാ​ത്ത ഡി.​എ​ൻ.​എ, ജി.​ഇ.​ഡി​മാ​ച്ച് പോ​ലു​ള്ള അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര ജ​നി​ത​ക ഡാ​റ്റാ​ബേ​സു​ക​ളു​മാ​യി താ​ര​ത​മ്യം ചെ​യ്ത് വി​ശ​ക​ല​നം ചെ​യ്താ​ണ് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ജ​നി​ത​ക വം​ശാ​വ​ലി പ്ര​വ​ർ​ത്തി​ക്കു​ന്ന​ത്. ഗ​വേ​ഷ​ണം, നീ​തി, പൊ​തു​സു​ര​ക്ഷ എ​ന്നി​വ​യെ സ​ഹാ​യി​ക്കു​ന്ന​തി​നാ​യി ലോ​ക​മെ​മ്പാ​ടു​മു​ള്ള വ്യ​ക്തി​ക​ൾ സ്വ​മേ​ധ​യാ പ​ങ്കു​വെ​ക്കു​ന്ന ദ​ശ​ല​ക്ഷ​ക്ക​ണ​ക്കി​ന് ജ​നി​ത​ക പ്രൊ​ഫൈ​ലു​ക​ൾ ഈ ​ഡാ​റ്റാ​ബേ​സു​ക​ളി​ലു​ണ്ട്.

    കൃ​ത്യ​മാ​യ ഡി.​എ​ൻ.​എ ക​ണ്ടെ​ത്തു​ന്ന​തി​നേ​ക്കാ​ൾ വി​ദൂ​ര ജ​നി​ത​ക ബ​ന്ധ​ങ്ങ​ൾ തി​രി​ച്ച​റി​യു​ന്ന​തി​ലാ​ണ് സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ശ്ര​ദ്ധ കേ​ന്ദ്രീ​ക​രി​ക്കു​ന്ന​ത്. പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് ഉ​പ​ക​ര​ണ​ങ്ങ​ൾ മാ​ത്രം ഉ​പ​യോ​ഗി​ച്ച് പ​രി​ഹ​രി​ക്ക​പ്പെ​ടാ​തെ കി​ട​ക്കു​ന്ന കേ​സു​ക​ളി​ൽ ഈ ​സ​മീ​പ​നം പ്ര​ത്യേ​കി​ച്ചും വി​ല​പ്പെ​ട്ട​താ​ണെ​ന്ന് തെ​ളി​ഞ്ഞി​ട്ടു​ണ്ട്. ഭാ​വി​യി​ലെ സു​ര​ക്ഷാ വെ​ല്ലു​വി​ളി​ക​ൾ മു​ൻ​കൂ​ട്ടി കാ​ണു​ന്ന​തി​നും നീ​തി​ക്ക്​ വേ​ണ്ടി ശാ​സ്ത്ര​ത്തെ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ന്ന​തി​നു​മു​ള്ള ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സി​ന്റെ പ്ര​തി​ബ​ദ്ധ​ത​യാ​ണ് ഈ ​നീ​ക്ക​ത്തി​ലൂ​ടെ പ്ര​തി​ഫ​ലി​ക്കു​ന്ന​തെ​ന്ന് ഫോ​റ​ൻ​സി​ക് എ​വി​ഡ​ൻ​സ് ആ​ൻ​ഡ് ക്രി​മി​നോ​ള​ജി ജ​ന​റ​ൽ ഡി​പ്പാ​ർ​ട്ട്‌​മെ​ന്റ് ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ മേ​ജ​ർ ജ​ന​റ​ൽ അ​ഹ​മ്മ​ദ് ഥാ​നി ബി​ൻ ഗാ​ലി​ത്ത പ​റ​ഞ്ഞു. ദു​ബൈ പൊ​ലീ​സ് അ​ന്താ​രാ​ഷ്ട്ര മാ​ന​ദ​ണ്ഡ​ങ്ങ​ൾ പാ​ലി​ക്കു​ക മാ​ത്ര​മ​ല്ല, ലോ​ക​ത്തി​ലെ ഏ​റ്റ​വും സു​ര​ക്ഷി​ത​വും സ്ഥി​ര​ത​യു​ള്ള​തു​മാ​യ ന​ഗ​ര​ങ്ങ​ളി​ൽ ഒ​ന്നാ​യി തു​ട​രു​ന്ന​തി​ന്​ സം​വി​ധാ​ന​ങ്ങ​ൾ ഉ​പ​യോ​ഗി​ക്കു​ക​യു​മാ​ണെ​ന്ന്​ അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

    പ​ര​മ്പ​രാ​ഗ​ത ഡി.​എ​ൻ.​എ പ്രൊ​ഫൈ​ലി​ങി​ന് അ​പ്പു​റ​ത്തേ​ക്ക് ഈ ​സാ​ങ്കേ​തി​ക​വി​ദ്യ ക​ട​ന്നു​പോ​കു​മെ​ന്ന് ജീ​നോം സെ​ന്റ​ർ ഡ​യ​റ​ക്ട​ർ ലെ​ഫ്. കേ​ണ​ൽ വി​ദ​ഗ്ദ്ധ​ൻ ഡോ. ​മു​ഹ​മ്മ​ദ് അ​ലി അ​ൽ മ​ർ​റി വി​ശ​ദീ​ക​രി​ച്ചു. നൂ​ത​ന​മാ​യ വി​ശ​ക​ല​ന പാ​ത​ക​ൾ വി​ക​സി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​തി​ന് സെ​ന്റ​റി​ലെ ബ​യോ​ഇ​ൻ​ഫോ​ർ​മാ​റ്റി​ക്സ് വി​ദ​ഗ്ധ​ർ നി​ർ​മ്മി​ത ബു​ദ്ധി​യെ ആ​ശ്ര​യി​ക്കു​ന്നു​വെ​ന്നും, അ​ത്യാ​ധു​നി​ക ശാ​സ്ത്ര കേ​ന്ദ്ര​മെ​ന്ന നി​ല​യി​ൽ ജീ​നോം സെ​ന്റ​റി​ന്റെ പ​ദ​വി ശ​ക്തി​പ്പെ​ടു​ത്തു​ന്നു​വെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം കൂ​ട്ടി​ച്ചേ​ർ​ത്തു.

