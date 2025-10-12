Begin typing your search above and press return to search.
    പ്രകാശം പരത്താൻ ദീ​പാ​വ​ലി; വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊരുങ്ങി രാ​ജ്യം

    നൂ​ര്‍, ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ഓ​ഫ് ലൈ​റ്റ്സ് 17 മു​ത​ല്‍ 26 വ​രെ
    പ്രകാശം പരത്താൻ ദീ​പാ​വ​ലി; വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊരുങ്ങി രാ​ജ്യം
    യു.എ.ഇയിലെ ദീപാവലി ആഘോഷം (ഫയൽ ചിത്രം)

    ദു​ബൈ: ​ദീ​പാ​വ​ലി​യെ വ​ര​വേ​ൽ​ക്കാ​നൊരുങ്ങി രാ​ജ്യം. ദു​ബൈ ഇ​ക്കോ​ണ​മി ആ​ന്‍ഡ് ടൂ​റി​സം വ​കു​പ്പി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ലാ​ണ് ത​യാ​റെ​ടു​പ്പ്. നൂ​ര്‍, ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ഓ​ഫ് ലൈ​റ്റ്സ് എ​ന്ന പേ​രി​ല്‍ 17 മു​ത​ല്‍ 26 വ​രെ​യാ​ണ് ആ​ഘോ​ഷം. വി​വി​ധ വ്യാ​പാ​ര സ്ഥാ​പ​ന​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും വി​നോ​ദ കേ​ന്ദ്ര​ങ്ങ​ളു​ടെ​യും സ​ഹ​ക​ര​ണ​ത്തോ​ടെ ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സു​ലേ​റ്റും ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്‍റും ചേ​ര്‍ന്നാ​ണ്​ സം​ഘ​ടി​പ്പി​ക്കു​ന്ന​ത്.

    വി​വി​ധ ഷോ​പ്പി​ങ് മാ​ളു​ക​ളി​ല്‍ വി​ല​ക്കി​ഴി​വു​ക​ളും ആ​ക​ര്‍ഷ​ക​മാ​യ ഓ​ഫ​റു​ക​ളും പ്ര​ഖ്യാ​പി​ച്ചു. ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ് റീ​ട്ടെ​യി​ല്‍ എ​സ്റ്റാ​ബ്ലി​ഷ്‌​മെ​ന്‍റി​നൊ​പ്പം ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ക്കാ​നാ​യ​തി​ല്‍ അ​ഭി​മാ​ന​മു​ണ്ടെ​ന്ന് ദു​ബൈ ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ കോ​ണ്‍സ​ല്‍ ജ​ന​റ​ല്‍ സ​തീ​ഷ് കു​മാ​ര്‍ ശി​വ​ന്‍ പ​റ​ഞ്ഞു. ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​നു​ള്ള ത​യാ​റെ​ടു​പ്പു​ക​ളെ​ല്ലാം പൂ​ര്‍ത്തി​യാ​യ​താ​യും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ഉ​ള്‍പ്പെ​ടെ ഒ​ട്ടേ​റെ പ​രി​പാ​ടി​ക​ളാ​ണ് ഇ​ത്ത​വ​ണ ആ​സൂ​ത്ര​ണം ചെ​യ്ത​തെ​ന്നും അ​ദ്ദേ​ഹം വ്യ​ക്ത​മാ​ക്കി.

    17ന് ​രാ​ത്രി ഒ​മ്പ​തി​ന് അ​ല്‍ സീ​ഫ് ക്രീ​ക്കി​ല്‍ വെ​ടി​ക്കെ​ട്ട് ന​ട​ക്കും. അ​ല്‍ സീ​ഫി​ല്‍ 17 മു​ത​ല്‍ 19 വ​രെ ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍ ന​ട​ക്കും. ഘോ​ഷ​യാ​ത്ര, ശി​ല്‍പ​ശാ​ല, സം​ഗീ​ത​പ​രി​പാ​ടി, സ്റ്റാ​ന്‍ഡ് അ​പ് കോ​മ​ഡി എ​ന്നി​വ​യാ​ണ് പ്ര​ധാ​ന പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍. പ്ര​വേ​ശ​നം സൗ​ജ​ന്യ​മാ​ണ്. 17,18, 24, 25 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ലും വെ​ടി​ക്കെ​ട്ടു​ണ്ടാ​കും. 17 മു​ത​ല്‍ 20 വ​രെ ഗ്ലോ​ബ​ല്‍ വി​ല്ലേ​ജി​ല്‍ രം​ഗോ​ലി പെ​യി​ന്‍റി​ങ്, ക​ലാ​പ​രി​പാ​ടി​ക​ള്‍, ഇ​ന്ത്യ​ന്‍ പ​വി​ലി​യ​നി​ലെ ദീ​പാ​വ​ലി മേ​ള തു​ട​ങ്ങി വി​വി​ധ പ​രി​പാ​ടി അ​ര​ങ്ങേ​റും.

    18 ന് ​ദു​ബൈ ഓ​പ​റ​യി​ല്‍ ഇ​ള​യ​രാ​ജ നേ​തൃ​ത്വം ന​ല്‍കു​ന്ന ഗാ​ന​സ​ന്ധ്യ, അ​ന്നേ​ദി​വ​സം ഇ​ത്തി​സ​ലാ​ത്ത് അ​ക്കാ​ദ​മി​യി​ല്‍ ആ​ന്‍ഡ്രി​യ ജെ​റ​മി​യ​യു​ടെ ദ ​ജെ​റ​മി​യ പ്രൊ​ഡ​ക്ടി​ന്‍റെ ത​ത്സ​മ​യ അ​വ​ത​ര​ണ​മു​ണ്ടാ​കും. 25 ന് ​കൊ​ക്ക​കോ​ള അ​രീ​ന​യി​ല്‍ കോ​മ​ഡി​താ​രം റ​സ​ല്‍ പീ​റ്റേ​ഴ്‌​സെ​ത്തും. 18, 19 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ സ​ബീ​ല്‍ തി​യ​റ്റ​റി​ല്‍ ഷു​ഗ​ര്‍ സ​മ്മി​യു​ടെ ഇം​ഗ്ലീ​ഷ് ഹാ​സ്യ​പ​രി​പാ​ടി​യും കാ​ണാം. 25ന് ​അ​ല്‍ ഖൂ​സി​ലെ ഹൈ​വി​ല്‍ ത​മി​ഴ് ഹാ​സ്യ​താ​രം പ്ര​വീ​ണ്‍കു​മാ​ര്‍ പ​രി​പാ​ടി അ​വ​ത​രി​പ്പി​ക്കും. ദീ​പാ​വ​ലി​യു​ടെ ക​ഥ പ​റ​യു​ന്ന നാ​ട​കം 25, 26 തീ​യ​തി​ക​ളി​ല്‍ ദു​ബൈ ഫെ​സ്റ്റി​വ​ല്‍ പ്ലാ​സ​യി​ലു​ണ്ടാ​കും. ദേ​ര​യി​ലെ വാ​ട്ട​ര്‍ ഫ്ര​ണ്ട് മാ​ര്‍ക്ക​റ്റി​ല്‍ 13 മു​ത​ല്‍ 20 വ​രെ കൂ​റ്റ​ന്‍ രം​ഗോ​ലി ആ​സ്വ​ദി​ക്കാം. 17 മു​ത​ല്‍ 19 വ​രെ വാ​ഫി മാ​ളി​ല്‍ കു​ട്ടി​ക​ള്‍ക്കാ​യി വി​വി​ധ ക​ളി​ക​ള്‍, പാ​വ​ക്കൂ​ത്ത്, ശി​ല്‍പ​ശാ​ല എ​ന്നി​വ​യു​ണ്ടാ​കും.

