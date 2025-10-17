Begin typing your search above and press return to search.
    U.A.E
    Posted On
    17 Oct 2025 8:05 PM IST
    Updated On
    17 Oct 2025 8:05 PM IST

    ദീപാവലി; സ്വർണ നിക്ഷേപകരെ ആകർഷിച്ച്​ ഒ ഗോൾഡ്​ ​

    O Gold
    ദുബൈ:വിജയത്തിന്‍റെ ആഘോഷമായ ദീപാവലിയും ധന്തേരാസും അടുക്കുമ്പോൾ, സമ്പത്തിന്‍റെയും സമൃദ്ധിയുടെയും സുരക്ഷയുടെയും പ്രതീകമായി സ്വർണം വീണ്ടും ഉത്സവ ഷോപ്പിങ്ങിൽ സ്ഥാനം പിടിക്കുകയാണ്.

    പരമ്പരാഗതമായി ഉത്സവ സീസണുകളിൽ കുടുംബങ്ങൾ സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിനായി ജ്വല്ലറികളിലേക്ക്​ പോകുന്നത്​ പതിവ്​ കാഴ്​ചയാണ്​​. ഇതു മൂലം പലപ്പോഴും ഷോറൂമുകളിൽ നീണ്ട വരി തന്നെയുണ്ടാകാറുണ്ട്​. ചില സമയങ്ങളിൽ അപൂർവമായ കളക്ഷനുകൾക്ക്​​​ പരിമിതമായ ലഭ്യതയും അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്​. എന്നാൽ, ഈ വർഷം ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്​ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിലേക്ക്​ തിരിയുന്ന ഉപഭോക്​താക്കളുടെ എണ്ണം വർധിച്ചിച്ചതായി കാണാനാവും. പ്രത്യേകിച്ച്​ സൗകര്യപ്രദവും സുരക്ഷിതവുമായ ഒരു ഓപ്​ഷൻ എന്ന നിലയിൽ ജനപ്രീതി നേടുന്ന ‘ഒ ഗോൾഡ്​’ ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്​ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്​ഫോമിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം വർധിക്കുകയാണ്​​. പ്രത്യേകിച്ച്​ ഒ ഗോൾഡ്​ പോലുള്ള ഡിജിറ്റൽ നിക്ഷേപ പ്ലാറ്റ്​ഫോമുകളിൽ.

    ഒരു ദിർഹം മുതൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും വാങ്ങാനും ഒരു ഗ്രാം സ്വർണം മുതൽ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ തിരികെ വാങ്ങാനും ഒ ഗോൾഡിലൂടെ കഴിയുന്നതിനാൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ സ്വർണ നിക്ഷേപം കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമായിത്തീർന്നിരിക്കുകയാണ്​. ഉത്സവ സീസണിലെ തിരക്കുകളില്ലാതെ വീട്ടിൽ ഇരുന്ന്​ തന്നെ എളുപ്പത്തിൽ സ്വർണവും വെള്ളിയും പർച്ചേസ്​ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രീതിയിലാണ്​ ഒ ഗോൾഡ്​ ആപ്പിന്‍റെ രൂപകൽപന. അതിൽ ഓരോ ഇടപാടും പൂർണമായും സുരക്ഷിതവുമാണ്​. അതോടൊപ്പം മികച്ച രീതിയിൽ സുരക്ഷിതമായി സ്വർണം ഉപഭോക്​താവിന്‍റെ വീട്ടുപടിക്കൽ എത്തുന്നതിലൂടെ നടപടികളി​ലെല്ലാം മനസമാധാനം ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ്​.

    അഞ്ച്​ ദിവസം നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന ദീപാവലി ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടക്കം അടയാളപ്പെടുത്തി ഒക്​ടോബർ 18 മുതലാണ്​ ദന്തേരാസ്​ ആഘോഷം ആരംഭിക്കാറ്​. പരമ്പരാഗതമായി സ്വർണം വാങ്ങുന്നതിന്​ ഏറ്റവും നല്ല മുഹൂർത്തമായാണ്​ ഈ ദിനം കരുതുന്നത്​. ഈ ഉത്സവ സീസൺ പ്രമാണിച്ച്​ ഡിജിറ്റൽ ഗോൾഡ്​ പർച്ചേസിന്‍റെ ഗുണങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുന്നതിനായി ഒ ഗോൾഡ്​ സ്​പെഷ്യൽ പ്രമോഷനുകളാണ്​ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്​. പണിക്കൂലിയിൽ 25 ശതമാനം കുറവ്​, ആദ്യ ഓർഡറിൽ സൗജന്യ ഡെലിവറി എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ ഒക്​ടോബറിൽ പരിമിത കാലത്തേക്കുള്ള ഓഫറുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്​ ഒ ഗോൾഡ്​.

    ഉത്സവ സീസണുകളിൽ ജ്വല്ലറികളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന വലിയ രീതിയിലുള്ള തിരക്കും ക്യൂവും ഒഴിവാക്കി ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങ്ങിന്‍റെ ​മെച്ചങ്ങൾ ഉപഭോക്​താക്കളിലേക്ക്​ എത്തിക്കുകയാണ്​ ഇതുവഴി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്​. ഉപഭോക്​താക്കളുടെ സംശയ നിവാരണത്തിനായി അൽ ബർഷയിലെ എമിറേറ്റ്​സ്​ പോസ്റ്റിൽ പ്രത്യേക കിയോസ്കും ഒ ഗോൾഡ്​ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്​.

