    U.A.E
    Posted On
    date_range 27 Oct 2025 1:18 PM IST
    Updated On
    date_range 27 Oct 2025 1:18 PM IST

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ൽ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം

    ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അ​ൽ ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ നേ​തൃ​ത്വ​ത്തി​ൽ ന​ട​ന്ന ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷം

    അ​ൽ​ഐ​ൻ: വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ (ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി) അ​ൽ ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​സ് വി​മ​ൻ​സ് കൗ​ൺ​സി​ലി​ന്‍റെ ആ​ഭി​മു​ഖ്യ​ത്തി​ൽ ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷി​ച്ചു.

    വേ​ൾ​ഡ് മ​ല​യാ​ളി കൗ​ൺ​സി​ൽ ഗ്ലോ​ബ​ൽ അ​ഡ്വൈ​സ​റി ബോ​ർ​ഡ് ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ വ​ർ​ഗീ​സ് പ​ന​യ്ക്ക​ലി​ന്‍റെ വ​സ​തി​യി​ലാ​യി​രു​ന്നു ആ​ഘോ​ഷം. ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അ​ൽ​ഐ​ൻ പ്രൊ​വി​ൻ​ഷ്​ ചെ​യ​ർ​മാ​ൻ ഡോ. ​സു​ധാ​ക​ര​ൻ ആ​ദ്യ ദീ​പം കൊ​ളു​ത്തി ആ​ഘോ​ഷം ഉ​ദ്ഘാ​ട​നം ചെ​യ്തു. തു​ട​ർ​ന്ന് ഡ​ബ്ല്യു.​എം.​സി അം​ഗ​ങ്ങ​ൾ വി​വി​ധ ഇ​നം ദീ​പ​ങ്ങ​ൾ തെ​ളി​യി​ച്ചും മ​ധു​ര പ​ല​ഹാ​ര​ങ്ങ​ൾ പ​ര​സ്പ​രം കൈ​മാ​റി​യും സ​ന്തോ​ഷ​പൂ​ർ​വം ദീ​പാ​വ​ലി ആ​ഘോ​ഷ​ത്തി​ൽ പ​ങ്കാ​ളി​ക​ളാ​യി.

    TAGS:diwaliAl Aingulfnewsgulfnewsmalayalam
    News Summary - Diwali celebration at WMC Women's Council
