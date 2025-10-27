Begin typing your search above and press return to search.
exit_to_app
exit_to_app
Posted Ondate_range 27 Oct 2025 1:18 PM IST
Updated Ondate_range 27 Oct 2025 1:18 PM IST
ഡബ്ല്യു.എം.സി വിമൻസ് കൗൺസിൽ ദീപാവലി ആഘോഷംtext_fields
bookmark_border
News Summary - Diwali celebration at WMC Women's Council
Listen to this Article
അൽഐൻ: വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ (ഡബ്ല്യു.എം.സി) അൽ ഐൻ പ്രൊവിൻസ് വിമൻസ് കൗൺസിലിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ ദീപാവലി ആഘോഷിച്ചു.
വേൾഡ് മലയാളി കൗൺസിൽ ഗ്ലോബൽ അഡ്വൈസറി ബോർഡ് ചെയർമാൻ വർഗീസ് പനയ്ക്കലിന്റെ വസതിയിലായിരുന്നു ആഘോഷം. ഡബ്ല്യു.എം.സി അൽഐൻ പ്രൊവിൻഷ് ചെയർമാൻ ഡോ. സുധാകരൻ ആദ്യ ദീപം കൊളുത്തി ആഘോഷം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. തുടർന്ന് ഡബ്ല്യു.എം.സി അംഗങ്ങൾ വിവിധ ഇനം ദീപങ്ങൾ തെളിയിച്ചും മധുര പലഹാരങ്ങൾ പരസ്പരം കൈമാറിയും സന്തോഷപൂർവം ദീപാവലി ആഘോഷത്തിൽ പങ്കാളികളായി.
Don't miss the exclusive news, Stay updated
Subscribe to our Newsletter
By subscribing you agree to our Terms & Conditions.
Thank You!
Your subscription means a lot to us
Still haven't registered? Click here to Register
Next Story